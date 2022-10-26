Когда будем снова платить телефонами? Почему запуск «СБПэй» постоянно откладывается
ЦБ придумал отечественную систему бесконтактной оплаты, но ее запуск затянулся
После начала спецоперации возможности оплачивать покупки с помощью телефона для россиян резко сократились — Apple Pay и Google Pay перестали работать в России, системы Visa и MasterCard тоже ушли из страны. Но остались другие приложения, которые могли позволить это сделать, правда, их не так много. В конце мая Банк России заявил о том, что NFC-технология появится и в Системе быстрых платежей — в приложении «СБПэй». С тех пор прошло почти полгода, но эта функция так и не заработала. В чём же дело?
Приложение «СБПэй», по данным Google Play, было выпущено 6 апреля 2021 года. ЦБ еще тогда обязал банки-участники Системы быстрых платежей, куда входят Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф» и много других крупных банков, подключиться к сервису с 1 апреля 2022 года (в итоге это условие не было выполнено). На 26 октября к приложению подключились 167 банков. По данным аналитического центра НАФИ на 3 марта 2021 года, наиболее популярным платежным сервисом среди россиян был Google Pay (его использовали 32% совершавших бесконтактные платежи), на втором месте — Apple Pay (30%), на третьем — Samsung Pay (17%).
С чего всё началось
18 мая во время просветительского марафона «Новые горизонты» первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщила, что Банк России запустил оплату в Системе быстрых платежей с помощью NFC-технологии. Благодаря этому товар можно оплатить бесконтактно с помощью смартфона и установленного приложения «СБПэй».
— Буквально на днях мы запустили опцию NFC, когда вы можете с помощью мобильного телефона, прикладывая, оплатить тоже с помощью СБП ту покупку, которую вы делаете, например, в кафе или в какой-то торговой сети, — привели слова Ольги Скоробогатовой в ТАСС.
Правда, в итоге оказалось, что опция на самом деле не запущена. В Национальной системе платежных карт (НСПК), являющейся оператором Системы быстрых платежей, пояснили, что о сроках реализации будет сообщено дополнительно, поскольку сейчас банки и торгово-сервисные предприятия «работают над внедрением технологии на своей стороне».
Изначально крупнейшие и популярные российские банки должны были подключиться к приложению с 1 апреля, затем этот срок передвинули на 1 июля. Сейчас в ЦБ утверждают, что большинство банков реализовали функционал оплаты товаров и услуг при помощи «СБПэй».
— На эти процедуры было отведено достаточно времени, с учетом предоставленной Банком России возможности завершить настройку систем позднее нормативного срока, — отметили в Центробанке. Речь идет о том, что исходно банки должны были подключить «СБПэй» к 1 апреля, но получили отсрочку.
— Принимая во внимание запрос бизнеса на необходимость снижения издержек на прием безналичной оплаты, мы рассчитываем, что банки завершат все необходимые доработки на своей стороне в ближайшее время, — добавили в ЦБ, заверив, что с теми, кто не выполнил требования регулятора, «ведется работа, в том числе применяются надзорные меры». Но какие именно меры применяются, в Банке России не уточнили.
Впрочем, такое нежелание некоторых банков работать с новым приложением смущает не всех. Экономист Георгий Остапкович заявил, что не видит ничего страшного в этой задержке.
— Когда начинает создаваться любая продукция, появляются значительные преграды и издержки, — пояснил эксперт. — Да, они столкнулись с проблемами, как все, кто производит новый продукт. Надо взять паузу, возможно, здесь задействована масса составляющих, которые работают из-за рубежа. Может быть, они боятся, что в любой момент в каком-нибудь 13-м пакете санкций могут всё это отрубить, как у нас отрубали приложения Сбера и ВТБ. Я не думаю, что это чисто отечественный продукт, поэтому задача требует сложных решений, и я здесь не вижу какого-то бюрократического изыска.
Как эта система работает?
В июне 2021 года глава НСПК Владимир Комлев в интервью ТАСС рассказывал об одном из способов бесконтактной оплаты с помощью смартфона через «СБПэй» — через QR-код. Запуск оплаты с помощью NFC должен был произойти в феврале, но тогда эта функция всё еще не работала.
Само приложение достаточно простое в использовании. После скачивания нужно авторизоваться через Google-аккаунт (для пользователей Android) или Apple ID (для тех, у кого iPhone). На выбор предоставляются более 160 банков, среди крупнейших — Сбер, «Райффайзен», ВТБ, «Русский стандарт», «Почта Банк», «Примсоцбанк», «Совкомбанк», «Открытие» и «Промсвязьбанк». Если у вас есть открытые счета в каких-либо банках, они будут показываться в самом верху списка, чтобы их можно было привязать сразу же, без лишних поисков. Привязка происходит через приложение банка — если у вас несколько счетов, можно привязать каждый по очереди.
На главном окне приложения можно увидеть номер активного счета, а также два способа бесконтактной оплаты — с помощью QR-кода или NFC. И если главная проблема оплаты с помощью QR-кодов — отсутствие таких кодов в магазинах, то функция NFC не работает в самом приложении. При попытке оплатить покупку таким способом вас автоматически отправляет на другое схожее работающее приложение (например, «Мир Pay»). Кроме того, в настройках смартфона в разделе NFC нет приложения «СБПэй» для установки как способ оплаты по умолчанию.
NFC-первопроходцы
Несмотря на то, что функция оплаты с помощью NFC в приложении не работает, некоторые банки находят нестандартные решения этой проблемы. Например, в пресс-службе «Промсвязьбанка» сообщили, что предоставили предпринимателям возможность принимать платежи за товары и услуги бесконтактно через смартфон. Проще говоря, покупателю нужно будет приложить свой смартфон к смартфону продавца (и у обоих должна быть функция NFC). Как сообщили в банке, это осуществляется благодаря технологии SoftPOS, которая делает из обычного телефона платежный терминал — для этого продавцу нужно установить приложение Tap2go.
— ПСБ на базе SoftPOS разработал решение, которое позволяет малому и среднему бизнесу при использовании Системы быстрых платежей передавать покупателю динамический QR-код, обновляемый при каждой транзакции, через встроенный модуль NFC, поэтому у покупателя нет необходимости тратить дополнительное время на сканирование предоставленного продавцом QR-кода, — рассказал директор департамента эквайринга «Промсвязьбанка» Никита Хомутов. — Ему достаточно приложить свой телефон к смартфону продавца и получить платежную ссылку привычным способом по аналогии с оплатой банковскими картами. Такой подход упрощает взаимодействие продавца с покупателем и позволяет вернуться к бесконтактному способу приема платежей.
Этот способ позволяет задействовать функцию оплаты через NFC в приложении «СБПэй» как владельцам смартфонов с iOS, так и c Android (правда, последние могут провести оплату и через приложение своего банка).
А в банке «Русский стандарт» сообщили о том, что улучшили сервис приема платежей по QR-коду. Теперь в коды встроена NFC-метка, которые можно размещать в кассовой зоне перед покупателями. Для оплаты заказа нужно будет лишь приложить смартфон к коду с NFC-меткой — после этого автоматически откроется приложение «СБПэй» для подтверждения платежа. При этом оплату можно провести, просто отсканировав QR-код через «СБПэй» либо приложение своего банка.
Почему же некоторые банки так неохотно развивают возможность бесконтактной оплаты через «СБПэй»? Эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков считает, что приложение — пока не очень популярный продукт для банков, поскольку они многие годы вкладывались в развитие карт и хотели бы продолжать получать от них доходы.
— Банки просто не заинтересованы предлагать клиентам новый сервис, особенно при комиссионных доходах от карт, значительно превышающих потенциально возможные от «СБПэй», — считает эксперт. — Поэтому некоторые банки никуда не спешат, предпочитая объяснять задержку техническими сложностями и, возможно, даже заплатить штраф, нежели тратить время и деньги на невыгодный с коммерческой точки зрения продукт. Вызывает сомнения и идея, что «СБПэй» увеличит активность клиентов, ведь само подключение не предполагает автоматических инвестиций на продвижение этого сервиса.
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