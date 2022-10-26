Когда будем снова платить телефонами? Почему запуск «СБПэй» постоянно откладывается

С чего всё началось

18 мая во время просветительского марафона «Новые горизонты» первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщила, что Банк России запустил оплату в Системе быстрых платежей с помощью NFC-технологии. Благодаря этому товар можно оплатить бесконтактно с помощью смартфона и установленного приложения «СБПэй».



— Буквально на днях мы запустили опцию NFC, когда вы можете с помощью мобильного телефона, прикладывая, оплатить тоже с помощью СБП ту покупку, которую вы делаете, например, в кафе или в какой-то торговой сети, — привели слова Ольги Скоробогатовой в ТАСС.

