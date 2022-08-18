Появится черный рынок долларов? К чему приведет продление валютных ограничений — мнение экспертов

— Они не задумываются о валюте, потому что невозможно делать выбор между тем, чтобы накормить детей или купить доллары. Для подавляющего большинства граждан вопрос сбережений не стоит вообще — ни в валюте, ни в рублях, — заявил Константин Селянин. — Однако есть 20% людей, которые в потенциале хотели бы это делать. Для них эти ограничения будут иметь значения. Но по факту они остались в той же ситуации, что были до 9 сентября. Точно так же можно купить валюту безналично через биржу, снять ее невозможно. Кроме того, никакой альтернативы не предложено — если в начале спецоперации были высокие рублевые ставки по депозитам, то сейчас они сдулись. Люди, которые сняли деньги с депозитов, сейчас решают, что им делать — то ли вкладываться в недвижимость, то ли в валюту. Они бы вложились в валюту и были бы правы, но теперь это делать немного сложнее. Если был бы предложен какой-то иной инструмент, который по критериям надежности и доходности соответствовал бы ожиданиям вкладчиков, реальность была бы другая, и продлевать ограничения не было бы никакого смысла.