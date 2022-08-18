Появится черный рынок долларов? К чему приведет продление валютных ограничений — мнение экспертов
Эксперты считают, что Центробанк ждет роста спроса на наличную валюту после снятия ограничений
В начале августа Банк России объявил о продлении ограничений на снятие иностранной валюты со счетов. Действующий лимит в 10 тысяч долларов США (и эквивалент указанной суммы в евро) сохранится до 9 марта 2023 года. В самом Центробанке эти действия объяснили санкциями, которые «запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран». Как продление ограничений повлияет на российскую экономику? Что будет с теми, кто до сих пор надеется снять со счетов наличную валюту? И как от этого может измениться курс рубля?
Зачем это сделали?
Эксперты говорят о том, что решение Банка России продлить ограничения на выдачу наличной валюты не окажут на российскую экономику заметного влияния. По словам аналитика Teletrade Алексея Фёдорова, сохранение введенных в марте ограничений технически не способно повлиять на деловую активность предприятий или потребительскую активность россиян.
— Платежи в российской экономике в основном осуществляются безналичным способом, даже если это трансграничные операции. ЦБ по таким транзакциям и так почти полностью снял ограничения, поэтому экономические агенты имели (и имеют) достаточно возможностей для расходования своих средств, хранящихся в российских банках, в долларах и евро, — пояснил Алексей Фёдоров.
Для чего же тогда нужно это продление ограничений? Аналитик считает, что основной мотив — это не попытка воздействовать на российскую экономику, а банальное сохранение наличной валюты в стране из-за санкций, которые ввел весной Запад.
— Как только санкции на поставки наличности в долларах и евро в Россию будут сняты, или как только российская экономика перейдет на использование менее токсичных валют (например, китайского юаня), ограничения ЦБ будут смягчены или полностью отменены, — уверен Алексей Фёдоров.
Экономист Константин Селянин согласен с тем, что продление ограничений никак не скажется на российской экономике и большей части жителей страны. Сам же факт продления обоснован тем, что Центробанк не исключает рост спроса на наличную валюту после снятия ограничений.
— Собственно, они и были введены для того, чтобы снять коллапс с точки зрения того, что все бросятся к обменникам за валютой. Видимо, ЦБ оценивает эту угрозу весьма реалистично, несмотря на то, что прошло уже практически полгода. Нужно помнить, что по оценкам самого Центробанка, на руках у граждан находятся почти 85 миллиардов долларов — это много, это большая сумма, — объяснил Константин Селянин.
По словам экономиста, непонятно, сколько россиян обменяли бы рубли на валюту, если бы ограничений не было. При этом очевидно, что сейчас жители нашей страны стремятся приобрести именно наличную валюту, поскольку боятся новых подобных ограничений, изъятия или заморозки валютных вкладов и счетов.
— Вероятность этого не нулевая. Чуть больше месяца назад президент подписал указ, что он сам либо уполномоченный орган могут вводить такие ограничения. Поэтому многие люди побежали бы снимать наличные, чтобы хранить их не в банке, а в стеклянной банке, — считает Константин Селянин.
Экономист и финансовый управляющий Виталий Калугин рассказал, что банки продолжат выдавать клиентам только то, что люди сами принесли им в кассу. Из-за этого в стране уже возник дефицит валюты.
— Я предполагал, что ограничения продлят до Нового года, а продлили до марта. Значит, ЦБ понимает, что ничего в санкционном давлении до весны не изменится, — рассудил Виталий Калугин.
Как это повлияет на жизнь людей?
Экономист Константин Селянин считает, что для подавляющего большинства россиян этот вопрос вообще не актуален. Согласно соцопросам, покупкой валюты интересуются 20% респондентов, остальные же признались, что денег им хватает лишь «от зарплаты до зарплаты».
— Они не задумываются о валюте, потому что невозможно делать выбор между тем, чтобы накормить детей или купить доллары. Для подавляющего большинства граждан вопрос сбережений не стоит вообще — ни в валюте, ни в рублях, — заявил Константин Селянин. — Однако есть 20% людей, которые в потенциале хотели бы это делать. Для них эти ограничения будут иметь значения. Но по факту они остались в той же ситуации, что были до 9 сентября. Точно так же можно купить валюту безналично через биржу, снять ее невозможно. Кроме того, никакой альтернативы не предложено — если в начале спецоперации были высокие рублевые ставки по депозитам, то сейчас они сдулись. Люди, которые сняли деньги с депозитов, сейчас решают, что им делать — то ли вкладываться в недвижимость, то ли в валюту. Они бы вложились в валюту и были бы правы, но теперь это делать немного сложнее. Если был бы предложен какой-то иной инструмент, который по критериям надежности и доходности соответствовал бы ожиданиям вкладчиков, реальность была бы другая, и продлевать ограничения не было бы никакого смысла.
Также экономист уверен в том, что люди по-прежнему будут искать возможность купить наличную валюту, из-за чего не исключено появление валютного черного рынка (есть статья в КоАП РФ за незаконные валютные операции — нарушителей ждет штраф от 20 до 40 процентов суммы незаконной валютной операции).
— На каких-нибудь агрегаторах будут объявления «Продам 1000 долларов по такому-то курсу». мы видим, что курс банков серьезно расходится с биржевым — курс на бирже 60–65 рублей за доллар, а в банках найти ниже 75 рублей за доллар довольно сложно. Такого не было в нормальных ситуациях, чтобы так сильно отличался курс банков от биржевого. Это было в пределах 1–2%, а сейчас может быть и 20%, и 25% — никогда не было такой наценки на наличный доллар, — рассуждает Константин Селянин.
Что будет с экономикой и курсом валют?
По словам аналитика Алексея Фёдорова, сейчас участники торгов на российском валютном рынке следят за другими историями. Это негативное влияние от перевода депозитарных расписок в акции российских компаний, а также возврат нерезидентов из дружественных и нейтральных стран на рынок ценных бумаг.
— Кроме того, в центре внимания местных валютных торгов находится негативная динамика нефтяного рынка. В понедельник, 15 августа, баррель Brent из-за неожиданно слабой экономической статистики в Китае подешевел на 5%, достигнув уровней, предшествовавших специальной военной операции на Украине (94 доллара). Тогда же рубль под действием сразу двух негативных факторов просел к доллару и евро на 1,5% — до 61,50 и 63,20 соответственно, — рассказал Алексей Фёдоров.
Экономист Константин Селянин считает, что до 9 марта ситуация может кардинально измениться, поэтому прогнозировать можно только возможные сценарии развития событий.
— Если ситуация будет такая же, как сейчас, что маловероятно, то ЦБ будет рассуждать так же, — говорит экономист. — Есть вариант, что люди устроят ажиотажный спрос на валюту, или 85 миллиардов долларов у них на руках в какой-то части будут всё-таки превращены в рубли. Люди ведь их держат, не продают. Может, тогда цели сдвинутся, валюта придет в банк, и даже в условиях сегодняшних ограничений это будет нормальный вариант. Сейчас банк может продавать валюту, полученную от физических лиц после 9 марта, но, видимо, таких было немного. Мне кажется, Центробанк будет подходить к решению крайне консервативно. Если хотя бы малейшая серьезная угроза останется, ЦБ перестрахуется и снова продлит ограничения.
По мнению независимого инвестиционного советника Виктора Немихина, продление валютных ограничений может привести к тому, что доллар и евро перестанут быть востребованными у россиян:
— Идет рост оборота по другим валютам. Объемы операций по юаню уже превысили объемы по евро. Вполне возможно, что через год дефицит наличных долларов и евро может быть неактуален, потому что они будут никому не нужны. Если людям нужна валюта, то целесообразно переходить от рисковых долларов и евро в менее рисковые, такие как юань.
Эксперт отметил, что даже безналичная иностранная валюта скоро может стать недоступной россиянам.
— Безналичные операции постепенно сворачиваются. Были новости о том, что JPMorgan (американский транснациональный банк, один из крупнейших в мире. — Прим. ред.) сворачивает корреспондентские отношения с российскими банками. Мы можем чисто теоретически получить ситуацию, при которой и безналичную валюту будет проблематично приобрести, — заявил финансист.
Он добавил, что вероятные санкции в отношении Национального клирингового центра приведут к остановке торгов евро и долларами на Мосбирже.
Что же касается курса рубля, то, по словам Алексея Фёдорова, основным поддерживающим фактором для российской валюты в следующие две недели должен стать стартовавший период налоговых выплат.
— Пик выплат придется на 25 августа. В этот день российские сырьевые компании будут платить НДПИ, а до этого момента будут собирать необходимый объем рублевой ликвидности, продавая валютную выручку, — рассказал Алексей Фёдоров. — Так что в следующие две недели нельзя исключать еще одного заключительного погружения доллара США и евро ниже отметки в 60 рублей. После чего под конец 2022 года рубль будет склонен к повторению масштабного снижения, которое мы наблюдали в феврале-марте этого года.
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