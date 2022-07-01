Тарифы на коммуналку снова выросли. Почему это происходит каждый год?
Объясняют экономист и эксперты отрасли ЖКХ
С 1 июля в России снова вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Это происходит каждый год: правительство устанавливает индексы повышения и в июле коммунальщики начинают их применять. Мы поговорили с экспертами, чтобы разобраться, почему так необходимо делать это каждый год и как скажется на тарифах инфляция, которая, по последним, майским данным Центробанка, составила 17,1%.
Почему снова поднимают цены?
Как говорят отраслевые эксперты, причин для роста тарифов несколько. Во-первых, увеличиваются расходы на предоставление этих услуг.
— Например, зарплата сотрудников водоканала — она же не может оставаться всё время на одном уровне. Или стоимость материалов или оборудования, которые используются для ремонта и эксплуатации сети. Цены на это тоже не стоят на месте и растут, — объясняет исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов. — Соответственно, тариф растет вслед за расходами на компоненты, которые влияют на установление тарифов.
Сергей Сохранов — исполнительный директор «ЖКХ Контроль», некоммерческой организации, деятельность которой направлена на решение проблем в жилищно-коммунальной сфере, повышение эффективности работы отрасли, улучшение качества жизни граждан.
Во-вторых, с каждым годом инфраструктура и фонд изнашиваются, их надо обновлять.
— Если не поднимать коммуналку, через два-три года у вас ничего не будет работать, — говорит экономист Георгий Остапкович. — Коммунальная инфраструктура требует регулярного текущего и капитального ремонта, а так как эта отрасль потребительская — потребители и платят. Государство тоже вкладывает средства, но полностью избавить потребителей от этой нагрузки невозможно.
Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
В-третьих, ежегодно обновляются технологии, которые следовало бы применять в коммунальном хозяйстве — они более эффективны, безопасны и соответствуют требованиям современности. К примеру, уже сейчас можно было бы отказаться от хлорирования воды. Однако ресурсники уверяют, что тариф на воду чрезмерно низкий и не позволяет вовремя производить модернизацию. Сергей Сохранов полагает, что в этом приходится с ними согласиться — текущий тариф следовало бы поднять больше, чтобы обеспечить людей чистой водой. Сейчас, по его словам, треть населения получает воду, которая не соответствует требованиям СанПиНа.
Как вырастут цены?
Обычно ежегодный рост тарифов объясняют инфляцией — цены на материалы и оборудование растут, зарплаты сотрудникам тоже нужно индексировать, согласно закону. И до недавних пор рост тарифов и инфляция действительно находились на близком уровне — около 4%. Однако ситуация сильно изменилась: в 2021 году инфляция составила 8,4%, а после начала спецоперации она выросла более чем в 2 раза. Цель по инфляции составляет 4%, однако эксперты утверждают, что добьемся мы ее не в ближайшем будущем. Экономист Георгий Остапкович полагает, что по итогу года она составит около 15%.
Однако индексы тарифов на коммунальные услуги пока значительно меньше — в среднем по стране повышение составит около 4%, однако в каждом регионе уровень индексации устанавливается отдельно. Сильнее всего коммунальные услуги традиционно подорожают в Чеченской Республике — на 6,5%, меньше всего рост будет в Марий Эл — 3,2%. Индексы всех регионов можно найти в этом документе.
Несмотря на разницу показателей инфляции и индекса повышения тарифов, эксперты утверждают, что большего роста тарифов ЖКУ или их повторного повышения не требуется.
— Коммуналка повышается законодательно, как правило, на 4–5%. Если требуются капитальные ремонты — могут повысить больше, некоторые регионы иногда дают 6%, потому что там стареющие коммуникации, — говорит экономист Георгий Остапкович. — Несмотря на то что годовая инфляция будет 15%, коммуналка никуда за 5–6% не уйдет. Значит, государство будет доплачивать. Сможет ли оно доплатить? Сможет, наверное. Мы сейчас находимся в беспрецедентном санкционном давлении, но бюджет пока профицитный.
Впрочем, гасить всю разницу из государственного бюджета не придется — Центробанк сейчас озвучивает среднюю инфляцию на все группы товаров и услуг. По факту же самый большой рост цен показали продукты. Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин говорит, что сфера ЖКХ от инфляции несильно пострадала — в первую очередь подорожала потребительская корзина, а она для этой отрасли не является определяющей, прямой корреляции между ними нет. Да и повышение тарифа, по его словам, не решит никаких проблем отрасли — большинство из них связаны с монополизмом, коррупцией и неэффективностью.
Константин Крохин — председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.
Что будет дальше?
Ни второго повышения в этом году, ни резкого роста тарифов в следующем эксперты пока не ждут. Что касается нескольких повышений — текущие нормативно-правовые акты такого не допускают. А перспектива роста цен связана все-таки не только с инфляцией в среднем.
— Рост тарифов на коммунальные ресурсы всегда объяснялся ростом мировых цен на энергоносители. Так нам всегда говорили: там растет, и поэтому у нас растет. Когда там перестало расти, у нас продолжало расти. Если брать страны с такой же ситуацией, в которой сейчас оказались мы, страны, которые были под санкциями — Иран и Венесуэла, у них цены на энергоносители, в том числе для потребителя, падали, — говорит Константин Крохин. — В условиях сокращения внешнеэкономического спроса на энергоресурсы, а все коммунальные ресурсы — производные энергоносителей, мы предполагаем, что энергоносители останутся в стране. Значит предложение на внутреннем рынке будет больше, и цены на энергоресурсы расти не должны. А если не растут цены на энергоресурсы, нет оснований для роста тарифов на коммунальные услуги.