Тарифы на коммуналку снова выросли. Почему это происходит каждый год?

— Рост тарифов на коммунальные ресурсы всегда объяснялся ростом мировых цен на энергоносители. Так нам всегда говорили: там растет, и поэтому у нас растет. Когда там перестало расти, у нас продолжало расти. Если брать страны с такой же ситуацией, в которой сейчас оказались мы, страны, которые были под санкциями — Иран и Венесуэла, у них цены на энергоносители, в том числе для потребителя, падали, — говорит Константин Крохин. — В условиях сокращения внешнеэкономического спроса на энергоресурсы, а все коммунальные ресурсы — производные энергоносителей, мы предполагаем, что энергоносители останутся в стране. Значит предложение на внутреннем рынке будет больше, и цены на энергоресурсы расти не должны. А если не растут цены на энергоресурсы, нет оснований для роста тарифов на коммунальные услуги.

