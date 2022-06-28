Будет как в 90-е? Чем грозит дефолт России: пять вопросов к экономистам

Первым о дефолте России сообщило агентство Bloomberg. Его представители отметили, что последний дефолт по внешнему долгу Россия объявляла в 1918 году. По данным агентства, сегодняшний дефолт — больше символический и на жизнь людей не повлияет.



— Россия впервые за столетие объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте, что стало кульминацией всё более жестких санкций Запада, которые перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам, — отметил Bloomberg.



После дефолт подтвердило Международное рейтинговое агентство Moody’s.



— 27 июня выплаты по двум купонам евробондов на сумму 100 миллионов долларов не дошли до держателей облигаций в течение льготного периода, что, согласно нашему определению, представляет собой дефолт, — добавили в Moody’s.



Российские экономисты сходятся во мнении, что формально дефолт произошел.



— Мы должны были рассчитаться в долларах, но мы этого сделать не можем физически: у нас деньги есть, в том числе валюта. 100 млн долларов — это вообще не проблема для России с точки зрения финансовой нагрузки, но банки из-за санкций не принимают никакие долларовые расчеты с нашими долларовыми контрагентами, — пояснил экономист Георгий Остапкович.



— С юридической точки зрения произошел дефолт, нарушение обязательств, и, как следствие, кредиторы вправе требовать вернуть средства через суд, в том числе через арест и конфискацию российского имущества за границей, — добавил экономист Константин Селянин.

