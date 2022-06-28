Будет как в
90-е? Чем грозит дефолт России: пять вопросов к экономистам
Разбираемся, что значит дефолт и опустеют ли полки магазинов
Накануне ночью срок для уплаты процентов по внешним долгам у России истек. Страна должна была выплатить купонный доход по гособлигациям, сумма долга составила 100 млн долларов. Рубли кредиторы не приняли, а валютные резервы Центробанка до сих пор заморожены.
Дефолт — это невыполнение договора займа, и формально Россия нарушила обязательства. Но что будет с нами и экономикой? Почему в стране отрицают дефолт? Экономисты ответили на пять простых вопросов.
1
Кто объявил о дефолте?
Первым о дефолте России сообщило агентство Bloomberg. Его представители отметили, что последний дефолт по внешнему долгу Россия объявляла в 1918 году. По данным агентства, сегодняшний дефолт — больше символический и на жизнь людей не повлияет.
— Россия впервые за столетие объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте, что стало кульминацией всё более жестких санкций Запада, которые перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам, — отметил Bloomberg.
После дефолт подтвердило Международное рейтинговое агентство Moody’s.
— 27 июня выплаты по двум купонам евробондов на сумму 100 миллионов долларов не дошли до держателей облигаций в течение льготного периода, что, согласно нашему определению, представляет собой дефолт, — добавили в Moody’s.
Российские экономисты сходятся во мнении, что формально дефолт произошел.
— Мы должны были рассчитаться в долларах, но мы этого сделать не можем физически: у нас деньги есть, в том числе валюта. 100 млн долларов — это вообще не проблема для России с точки зрения финансовой нагрузки, но банки из-за санкций не принимают никакие долларовые расчеты с нашими долларовыми контрагентами, — пояснил экономист Георгий Остапкович.
— С юридической точки зрения произошел дефолт, нарушение обязательств, и, как следствие, кредиторы вправе требовать вернуть средства через суд, в том числе через арест и конфискацию российского имущества за границей, — добавил экономист Константин Селянин.
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2
Почему в России его не признают?
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов считает, что происходящее нельзя назвать дефолтом.
— Российская Федерация не отказывается от исполнения обязательств по государственным ценным бумагам. И как ответственный заемщик предпринимает все возможные действия, чтобы в полном объеме доводить средства до всех инвесторов. Зарубежные контрагенты отказываются проводить платежи в иностранной валюте, что является для нас форс-мажорным обстоятельством. И только по этой причине мы переходим на расчеты в рублях, — заявил ТАСС Силуанов.
Министр считает, что Россия стремится исполнять свои долговые обязательства.
— Есть все основания полагать, что создание искусственных преград для Российской Федерации по обслуживанию государственного внешнего долга нужно для того, чтобы повесить ярлык «дефолт». Заявить можно что угодно, и ярлык попытаться повесить. Но все, кто разбираются, понимают, что никакой это не дефолт, — пояснил глава Минфина.
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3
Когда дефолт становится официальным?
По факту дефолт еще не объявлен. По словам экономиста Георгия Остапковича, минимум 25% получателей денег по купонам должны подать в суд, и только по решению суда может быть объявлен дефолт.
— А когда эти 25% подадут в суд, мы можем подать встречный иск, что деньги у нас есть и просто по техническим причинам США не принимают наш платеж, — объяснил экономист Георгий Остапкович. — Они будут обязаны принять наш иск и рассмотреть по англо-саксонскому праву. А оно прецедентное, то есть они начнут искать прецеденты с XV века, а их просто не было. И такое рассмотрение нашего иска может занять год-полтора. В итоге, скорее всего, мы проиграем, но можем затянуть это дело, а за это время могут быть любые политические изменения, ведь сегодняшняя ситуация — результат не экономического кризиса, а геополитического.
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4
Будет как в 90-е?
Последний внешний дефолт России был объявлен в 1918 году, еще при Владимире Ленине, из-за невыплат по царским долгам. В 1998 году в России был дефолт по внутренним долгам перед своими гражданами. По внешнему долгу даже тогда страна рассчитывалась в полном объеме.
Сейчас у России деньги есть, долги страна выплачивать может. Экономисты считают, что падение рубля вряд ли произойдет в ближайшей перспективе. Эксперты считают, что жуткие последствия дефолта в
— Товары останутся в магазине, пока курс рубля не свалится, — уверен экономист Дмитрий Прокофьев. — В ближайшее время не произойдет ничего, но это дополнительные риски, которые сейчас будут учитывать те, кто имеет дело с Россией. С экономикой, когда накапливаются риски, сначала вроде ничего, ничего, ничего, потом начинаются проблемы.
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5
Как изменится жизнь россиян?
На жителях России дефолт скажется вряд ли, уверены экономисты. Это объявление — скорее репутационный удар по стране.
— В дефолтные страны, как правило, не идут предприятия, не вкладывают в нее капитал. Но американские предприятия к нам и так уже не идут, а китайцам и индийцам совершенно наплевать, что у нас дефолт по доллару, им это не мешает к нам заходить, — считает Остапкович. — Как правило, дефолтным странам не предоставляются кредиты, но нам и так никто не дает финансовую поддержку в долларах, а опять же китайцы и индийцы могут и дальше спокойно давать.
Экономист Константин Селянин добавил, что также дефолт грозит России продолжением оттока западных компаний.
— Оставшиеся в России иностранные компании, скорее всего, уйдут, потому что неприлично в приличном обществе якшаться с недобросовестным должником, — сказал Константин Селянин. — В долгосрочной перспективе не будут приходить западные инвесторы, не будут создаваться рабочие места.
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