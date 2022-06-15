Появился способ купить товары из IKEA в России
Хотя официально все продажи в стране шведская компания прекратила в марте
Товары из магазина IKEA стали появляться на электронных витринах «Яндекс.Маркета». На сегодняшний день на маркетплейсе есть десятки наименований, среди которых — мебель, столовые приборы, настольные лампы, кухонные принадлежности, мягкие игрушки и многое другое.
В пресс-службе маркетплейса объясняют, что десятки продавцов могут размещать миллионы различных товаров на платформе, и сейчас на «Яндекс.Маркете» есть несколько предложений, которые компания уже проверяет.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов рассказал РИА Новости, что подобные перепродажи абсолютно законны, поскольку продавцы защищены
— Если бы было иначе, то тогда в принципе все секонд-хенды должны были бы получать повторное согласие условных Zara, D&G и Nike на продажу товаров, которые были сданы туда на реализацию, как и все автосалоны, которые торгуют подержанными автомобилями, должны были бы получать согласие производителя, — рассказал Данилов.
О приостановке продаж в России IKEA сообщила в марте. Полностью уходить из страны шведская компания не решилась, но объявила, как долго магазины сети не откроются. Вместе с тем продолжают работу отделы возврата товаров — они открылись с
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Также в России снова стали продаваться товары брендов Zara и Pull&Bear — они появились в каталоге онлайн-ритейлера Wildberries. Ранее на Wildberries стали доступны вещи бренда Massimo Dutti, который входит в ту же группу компаний Inditex. Wildberries недавно ввел комиссию за возврат неподошедших товаров: о том, законно ли это, мы рассказывали в этом материале.