СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 57.09
eur 59.25
СрочноОткрылось движение на площади Будагова
Все новости
Все новости
Кризис-2022Подробности

Появился способ купить товары из IKEA в России

Хотя официально все продажи в стране шведская компания прекратила в марте

861
Офлайн-магазины IKEA всё еще закрыты

Офлайн-магазины IKEA всё еще закрыты

Поделиться

Товары из магазина IKEA стали появляться на электронных витринах «Яндекс.Маркета». На сегодняшний день на маркетплейсе есть десятки наименований, среди которых — мебель, столовые приборы, настольные лампы, кухонные принадлежности, мягкие игрушки и многое другое.

Некоторые товары, которые можно приобрести на «Яндекс.Маркете»

Некоторые товары, которые можно приобрести на «Яндекс.Маркете»

Поделиться

В пресс-службе маркетплейса объясняют, что десятки продавцов могут размещать миллионы различных товаров на платформе, и сейчас на «Яндекс.Маркете» есть несколько предложений, которые компания уже проверяет.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов рассказал РИА Новости, что подобные перепродажи абсолютно законны, поскольку продавцы защищены статьей 1487 Гражданского кодекса об исчерпании исключительного права на товарный знак.

— Если бы было иначе, то тогда в принципе все секонд-хенды должны были бы получать повторное согласие условных Zara, D&G и Nike на продажу товаров, которые были сданы туда на реализацию, как и все автосалоны, которые торгуют подержанными автомобилями, должны были бы получать согласие производителя, — рассказал Данилов.

О приостановке продаж в России IKEA сообщила в марте. Полностью уходить из страны шведская компания не решилась, но объявила, как долго магазины сети не откроются. Вместе с тем продолжают работу отделы возврата товаров — они открылись с 1 июня в магазинах IKEA.

СЮЖЕТ

Кризис-2022Кризис-2022

Также в России снова стали продаваться товары брендов Zara и Pull&Bear — они появились в каталоге онлайн-ритейлера Wildberries. Ранее на Wildberries стали доступны вещи бренда Massimo Dutti, который входит в ту же группу компаний Inditex. Wildberries недавно ввел комиссию за возврат неподошедших товаров: о том, законно ли это, мы рассказывали в этом материале.

По теме

IKEAZaraмагазинWildberriesPull&Bear«Яндекс.Маркет»Massimo Dutti
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2