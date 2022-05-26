В России подняли МРОТ и прожиточный минимум. Кто теперь получит больше денег?
Считаем пособия по новым правилам
Во время заседания президиума Госсовета 25 мая Владимир Путин заявил, что пенсии и прожиточный минимум будут внепланово повышены на 10% с 1 июня. Минимальный размер оплаты труда вырастет аналогичным образом с 1 июля. От этих показателей зависит ряд социальных выплат и пособий в России. Мы посчитали, как они изменятся после индексации.
Помимо размера пособий, меняется и уровень дохода семьи, при котором эти выплаты назначают: один из основных показателей нуждаемости — это доход ниже прожиточного минимума на человека. Как правильно подсчитать доходы своей семьи, мы объясняем в этом материале. Подавая заявление на пособие, помните, что уровень доходов — не единственное, на что смотрят при назначении выплат. Помимо этого, во многих случаях оценивают движимое и недвижимое имущество.
Обычно МРОТ и прожиточный минимум повышают раз в год, и 2022 год не стал исключением. Минимальный размер оплаты труда 1 января вырос с