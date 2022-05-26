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Кризис-2022

В России подняли МРОТ и прожиточный минимум. Кто теперь получит больше денег?

Считаем пособия по новым правилам

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После индексации прожиточных минимумов вырастут детские пособия

После индексации прожиточных минимумов вырастут детские пособия

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Во время заседания президиума Госсовета 25 мая Владимир Путин заявил, что пенсии и прожиточный минимум будут внепланово повышены на 10% с 1 июня. Минимальный размер оплаты труда вырастет аналогичным образом с 1 июля. От этих показателей зависит ряд социальных выплат и пособий в России. Мы посчитали, как они изменятся после индексации.

Как вырастут выплаты и пособия летом 2022 года

Как вырастут выплаты и пособия летом 2022 года

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Помимо размера пособий, меняется и уровень дохода семьи, при котором эти выплаты назначают: один из основных показателей нуждаемости — это доход ниже прожиточного минимума на человека. Как правильно подсчитать доходы своей семьи, мы объясняем в этом материале. Подавая заявление на пособие, помните, что уровень доходов — не единственное, на что смотрят при назначении выплат. Помимо этого, во многих случаях оценивают движимое и недвижимое имущество.

Обычно МРОТ и прожиточный минимум повышают раз в год, и 2022 год не стал исключением. Минимальный размер оплаты труда 1 января вырос с 12 702 до 13 793 рублей, средний по России прожиточный минимум — с 11 653 до 12 654 рублей. В марте Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам анонсировал повторное повышение этих показателей. Решение было связано с ростом цен: после начала военной операции на территории Украины инфляция в России резко пошла вверх.

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