В России подняли МРОТ и прожиточный минимум. Кто теперь получит больше денег?

Помимо размера пособий, меняется и уровень дохода семьи, при котором эти выплаты назначают: один из основных показателей нуждаемости — это доход ниже прожиточного минимума на человека. Как правильно подсчитать доходы своей семьи, мы объясняем в этом материале. Подавая заявление на пособие, помните, что уровень доходов — не единственное, на что смотрят при назначении выплат. Помимо этого, во многих случаях оценивают движимое и недвижимое имущество.

