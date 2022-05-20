Россиянам два месяца назад пообещали повысить МРОТ и прожиточный минимум. Почему это до сих пор не сделали?

Нужно сказать, что весенняя индексация пенсий, прожиточного минимума, МРОТ и зарплат бюджетников — практика не совсем обычная. Как правило, основные выплаты индексируют в январе-феврале. 2022 год не стал исключением: минимальный размер оплаты труда проиндексировали на 8,6%, аналогично подняли прожиточные минимумы. Благодаря этому выросли пособия и пенсии — большинство из них завязано на прожиточном минимуме.

8,6% — это довольно высокий уровень индексации, таким он стал из-за высокой инфляции — в 2021 году она существенно превысила ожидаемую. По самым пессимистичным прикидкам Центробанка, инфляция должна была остаться на уровне 6%, а выросла до 8,4%. Но даже эта цифра кажется мелкой на фоне начала военной операции на территории Украины — сразу после 24 февраля инфляция в России резко пошла вверх.