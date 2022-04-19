Путин заявил, что инфляция в России стабилизируется

Владимир Путин считает, что Россия выдержала «беспрецедентное санкционное давление» со стороны западных стран. «Стратегия экономического блицкрига», по словам президента, не удалась.



— Ситуация стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платежным балансом. <…> В банковскую систему страны возвращается наличная иностранная валюта, растут объемы вкладов граждан, — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам 18 апреля. — Что касается потребительского рынка, то после недолгого ажиотажа по ряду товаров, а такое бывает в таких ситуациях постоянно, всегда, розничный спрос пришел в норму. Товарные запасы в торговых сетях восстанавливаются.

