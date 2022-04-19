Путин заявил, что инфляция в России стабилизируется
Президент напомнил о решении проиндексировать соцвыплаты и пенсии
Владимир Путин считает, что Россия выдержала «беспрецедентное санкционное давление» со стороны западных стран. «Стратегия экономического блицкрига», по словам президента, не удалась.
— Ситуация стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платежным балансом. <…> В банковскую систему страны возвращается наличная иностранная валюта, растут объемы вкладов граждан, — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам 18 апреля. — Что касается потребительского рынка, то после недолгого ажиотажа по ряду товаров, а такое бывает в таких ситуациях постоянно, всегда, розничный спрос пришел в норму. Товарные запасы в торговых сетях восстанавливаются.
По словам Путина, санкции также ударили и по их инициаторам — США и Европе. Эти меры, как подчеркнул президент, привели к росту инфляции и безработицы в этих странах, снижению уровня жизни европейцев и девальвации их сбережений.
Однако и россияне «чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены». За последние полтора месяца цены в стране выросли на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5 процента. При этом, по словам российского лидера, сейчас инфляция «стабилизируется».
Президент также напомнил об уже принятом решении проиндексировать все социальные выплаты, пенсии и зарплаты специалистов, занятых в бюджетной сфере. Конкретные параметры такого повышения должно подготовить правительство.