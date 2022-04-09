Банкам запретили продавать валюту россиянам. Кому и что грозит за покупку долларов с рук

Банкам запретили продавать доллары, евро и другие иностранные банкноты частным лицам. Как только ЦБ ввел ограничения на покупку и снятие валюты с вкладов, в России активизировался черный рынок. Налоговая служба и полиция намерены усилить борьбу с куплей/продажей иностранных дензнаков. Мы спросили юристов, что грозит участникам незаконных валютных операций (спойлер: покупателю тоже придется несладко).



Примета 90-х

Машины с затонированными окнами и табличками «Куплю/продам доллары» вновь появились на улицах крупных городов. Спекулянты предлагают куплю-продажу валюты в обход банков. Не секрет, что некоторые горожане и сами ищут способ обойти запрет. Пахнуло 90-ми, скажете вы. И да и нет. Конечно, автомобили, в которых из-под полы торгуют долларами и евро, — родимое пятно тех самых 90-х. Но современные валютчики, как и мошенники, давно освоили соцсети и телеграм-каналы. И здесь поймать их за руку не так-то просто.

