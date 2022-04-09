Банкам запретили продавать валюту россиянам. Кому и что грозит за покупку долларов с рук

Банкам запретили продавать доллары, евро и другие иностранные банкноты частным лицам. Как только ЦБ ввел ограничения на покупку и снятие валюты с вкладов, в России активизировался черный рынок. Налоговая служба и полиция намерены усилить борьбу с куплей/продажей иностранных дензнаков. Мы спросили юристов, что грозит участникам незаконных валютных операций (спойлер: покупателю тоже придется несладко).
Примета 90-х
Машины с затонированными окнами и табличками «Куплю/продам доллары» вновь появились на улицах крупных городов. Спекулянты предлагают куплю-продажу валюты в обход банков. Не секрет, что некоторые горожане и сами ищут способ обойти запрет. Пахнуло 90-ми, скажете вы. И да и нет. Конечно, автомобили, в которых из-под полы торгуют долларами и евро, — родимое пятно тех самых 90-х. Но современные валютчики, как и мошенники, давно освоили соцсети и телеграм-каналы. И здесь поймать их за руку не так-то просто.
«Временный порядок» операций с наличной валютой действует по 9 сентября 2022 года включительно, напомнили в Центробанке. Банки не продают наличную валюту гражданам, вкладчики могут снять не более
Российское законодательство запрещает куплю–продажу валюты с рук, подчеркнули юристы.
— Обмен валюты — это лицензируемый вид деятельности, который регулируется законами «О Центральном банке РФ» и ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле». Конечно, это прибыльный бизнес. И в связи с недавно введенными Банком России ограничениями на операции населения с иностранной валютой возможен рост подпольных пунктов обмена валюты, — отметил адвокат, партнер Criminal Defense Firm Роман Павлов. — Дабы не стать жертвой мошеннических действий, а также мишенью для правоохранителей, не поддавайтесь панике и проводите валютные операции строго в финансовых организациях, имеющих соответствующую лицензию.
Многие слышали, что в марте Федеральная налоговая служба приостановила проверки соблюдения валютного законодательства — для снижения административной нагрузки на организации и граждан.
— При этом купля-продажа валюты частных лиц не подпадает под мораторий на проверки ФНС. То есть проверки по нарушениям валютного законодательства обычными россиянами, минуя банки, сейчас проходят в том же порядке, как и до начала спецоперации. Этот контроль ведут налоговики, а к оперативным мероприятиям подключаются правоохранительные органы — МВД, — объяснил партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский.
— Купля-продажа валюты вне банков является административным правонарушением, наказание по нему предусмотрено статьей 15.25 Кодекса об административных правонарушениях. Граждане и юрлица получат штраф — от 75 до 100% от суммы совершенной операции, — уточнил Василий Сосновский.
За подпольный обменник — колония
В некоторых случаях валютным спекулянтам грозит уголовная ответственность. Если продавец в результате такой деятельности получил доход свыше 2,25 миллиона рублей, то он может быть привлечен еще и к уголовной ответственности по статье
Если же доход спекулянта превысил 9 миллионов рублей (то есть причинен особо крупный размер ущерба государству. — Прим. ред.), то ему грозит до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.
Что касается попыток поторговать долларами, евро и другой валютой в соцсетях и чатах, то все эти операции тоже незаконны. По словам юристов, к участникам могут быть применены все те же меры, что и к задержанным с поличным на улице.
Опасная крипта
Спорной остается ситуация с криптообменниками. С одной стороны, гражданам России разрешено владеть криптовалютой — в прошлом году принят закон «О цифровых финансовых активах», в котором фигурирует термин «цифровая валюта». С другой стороны, ее нельзя использовать как средство оплаты. Тем временем онлайн-обменники вовсю предлагают конвертировать крипту в доллары и евро.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— Как незаконную банковскую деятельность квалифицировать такую операцию нельзя. Поскольку криптовалюта пока вне рамок закона, то и не наказуема. Но есть риски привлечения к ответственности по другим составам, по ряду признаков, например по статье
«В СССР за доллар можно получить 60 копеек, от 3 до 15 лет или высшую меру» — шутили в советские годы. Действительно, в то время за любые операции с валютой граждан наказывали по статье 88 Уголовного Кодекса — от трех лет до смертной казни. Отменили эту статью в 1994 году.