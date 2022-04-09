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Центробанк разрешил продавать иностранную валюту гражданам

Купить можно будет и евро, и доллары

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ЦБ смягчил временный порядок операций с наличкой, который действует до 9 сентября

ЦБ смягчил временный порядок операций с наличкой, который действует до 9 сентября

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ЦБ смягчил временный порядок операций с наличной валютой и разрешил российским банкам продавать ее гражданам. Но только ту, что поступила в кассы банков начиная с 9 апреля этого года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

— Банк России возобновляет с 18 апреля 2022 года возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года, — говорится в сообщении.

Кроме того, временный порядок смягчился в отношении валютных счетов и вкладов. Если они были открыты у вас до 9 марта 2022 года, и вы еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля можно будет получить наличными не только доллары, но и евро. При этом общий лимит снятия сохраняется — он ограничен 10 тысячами долларов США или их эквивалентом в евро. Такое правило сохранится до 9 сентября.

— Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях, — сообщает ЦБ. — Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи.

Напомним, ранее ЦБ снизил ключевую ставку до 17%.

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