Центробанк разрешил продавать иностранную валюту гражданам

ЦБ смягчил временный порядок операций с наличной валютой и разрешил российским банкам продавать ее гражданам. Но только ту, что поступила в кассы банков начиная с 9 апреля этого года. Об этом сообщается на сайте регулятора.
— Банк России возобновляет с 18 апреля 2022 года возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года, — говорится в сообщении.
Кроме того, временный порядок смягчился в отношении валютных счетов и вкладов. Если они были открыты у вас до 9 марта 2022 года, и вы еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля можно будет получить наличными не только доллары, но и евро. При этом общий лимит снятия сохраняется — он ограничен 10 тысячами долларов США или их эквивалентом в евро. Такое правило сохранится до 9 сентября.
— Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях, — сообщает ЦБ. — Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи.
Напомним, ранее ЦБ снизил ключевую ставку до 17%.