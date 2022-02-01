Миллионер из хрущоб и спасение рядовой денежки. Что сделать с бытовыми накоплениями прямо сейчас

Евгений Коровин, руководитель департамента инвестиционного консультирования ВТБ Капитал Инвестиции:



— В январе волатильность на глобальных рынках возросла, российский рынок также оказался под давлением из-за возросших геополитических рисков.



Ответ на вопрос, что делать с миллионом рублей, зависит от инвестиционного профиля инвестора.



Для самых консервативных инвесторов, которые не хотят брать существенные риски, можно рассмотреть государственные облигации — ОФЗ, со сроком обращения 6–12 месяцев. В текущий момент данные инструменты позволяют заработать 9,5–10% годовых. Для тех, кто консервативен, но хочет добавить более доходных инструментов с аналогичными сроками погашения, можно порекомендовать обратить свое внимание на облигации корпоративных заемщиков, которые могут принести 10–11,5% годовых. Можно посмотреть и на компании с государственным участием и на крупный частный бизнес (например «Башнефть», «Сегежа», ПИК, КАМАЗ и т.д.). В корпоративные облигации с учетом ликвидности и диверсификации лучше инвестировать через ПИФ или БПИФ.



Тем клиентам, которые хотят зафиксировать доходность в 9,5–10% годовых на более длинный срок, рекомендуем обратить свое внимание на государственные облигации со сроками погашения 5–7 лет. Ожидания потенциального снижения Центральным Банком РФ своей ставки во 2-м полугодии 2022 года делают данные выпуски облигаций интересными как для долгосрочного вложения средств, так и подходящим инструментом для заработка вследствие возможного роста цен данных облигаций на фоне потенциального снижения ставки ЦБ.



Дополнительно небольшую часть портфеля можно разместить в защитные активы, такие как золото. Например, фонд VTBG, инвестирующий в золото.



Клиентам с агрессивным или умеренным инвестиционным профилем следует рассмотреть возможность инвестировать часть портфеля в российские акции — как покупкой отдельных бумаг (например, «Газпром», ВТБ, Сбербанк, «Лукойл», «Роснефть», «Новатек», «Магнит»), так и ПИФ и БПИ, инвестирующих в рынок акций. Вариант с фондами широкого рынка особенно актуален для менее искушенных инвесторов. По нашим оценкам, прогнозная доходность российского рынка акций на горизонте 12 месяцев составляет более 50% с текущих уровней. Среди аргументов в пользу привлекательности российского рынка необходимо выделить как комбинацию дешевизны по всем возможным параметрам оценки (в том числе одной из самых высоких в мире дивидендных доходностей), так и устойчивости к рискам глобальной инфляции.



Дмитрий Католиков, руководитель направления инвестиционно-брокерского обслуживания Сбера:



— Тот, кто хранит деньги дома, обречен их потерять. Такая модель могла бы быть оправдана в ожидании какого-то коллапса. Но если он действительно произойдет, наличные деньги под матрасом вряд ли вам помогут.



Инфляция, которая набирала обороты на протяжении последнего года, приводила к обесцениванию денег.



Депозит в банке — это 7–8% доходности. Сумма в миллион рублей подпадает под программу страхования вкладов. Если с Центробанком ничего не случится, мы гарантированно сохраним накопленное. А если случится, то батон хлеба придется покупать за доллары или юани — рубль нам уже ничем не поможет.



Рост доходности по депозитам продиктован ростом процентной ставки — ключевая ставка сейчас 8,5%. Это простой и понятный инструмент, который подходит для консерваторов, которые не готовы осваивать ничего нового. Но есть альтернативы.



Например, облигации. Каждый россиянин может открыть себе брокерский счет и купить себе большое количество инструментов, которые обращаются на бирже. Стереотипное отношение к словосочетанию «брокерский счет» у наших граждан скорее скептическое. Наверное, сказывается образ «брокера» из американских фильмов — человека, который рискует и в любой момент может потерять всё. На самом деле на фондовом рынке есть масса достаточно консервативных вещей. Например, облигация. Это заём, который предприятие берет у большого количества инвесторов. Если компания открытая (публичное акционерное общество) и готова информировать о своих финансовых потоках, инвесторы могут проанализировать финансовую устойчивость компании и вероятность того, что она вернет деньги и принесет прибыль. Если у вас есть экономическое образование, это несложно сделать самостоятельно. Но большинство физлиц ориентируются на аналитические обзоры различных инвестиционных домов и информационные сводки рейтинговых агентств.



Выбирая, кому бы дать в долг, надо помнить, что проще и надежнее всего одолжить собственному государству. Если уж с ним что-то случится, то и депозиты из банков будет проблематично забрать. Одним из самых ликвидных и консервативных инструментов в этом секторе являются облигации федерального займа. Их регулярно размещает Минфин, чтобы финансировать текущие нужды правительства. Цена на облигации формируется на основании двух факторов: общий политический и информационный фон и ключевая ставка. Чем хуже фон и выше ставка, тем ниже цена гособлигаций. Именно поэтому сегодня есть возможность купить облигации дешевле и заработать на них больше. На текущий момент облигации федерального займа дают доходность на уровне 8–9%.



Преимущество облигаций перед депозитом в том, что можно получить такой уровень доходности практически при любой, даже очень небольшой сумме вложений. Кроме того, облигации регулярно размещают банки. Это привлечение долгосрочного пассива на три-пять лет. Таким образом банк для себя снижает процентный риск и готов заплатить больше. Поэтому облигации банка приносят больше дохода, чем вклады в этом же банке.



Следующий по уровню риска инструмент — корпоративные облигации. Мы понимаем, что с госкорпорациями, скорее всего, ничего не случится. Их облигации приносят до 9–10% доходности, это уже ближе к официальному уровню инфляции. У всех облигаций есть срок погашения, можно выбрать из большого количества выпусков тот, срок погашения которого вам подходит. Если рынки будут и дальше падать, то всё равно государство погасит облигацию в назначенный срок по указанной процентной ставке. Это вполне определенный доход. Единственный риск — это дефолт. Но это апокалиптический сценарий, при котором вся банковская система будет лежать в руинах, и уже не важно будет, где и как хранились деньги.



У облигаций есть дополнительные плюсы. Например, их можно купить на индивидуальный инвестиционный счет. Он стал доступен для россиян в 2014–2015 году, хотя для всего мира это уже давно привычный инструмент.