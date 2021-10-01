«Свеклу покупаю редко, она дорогая»: дневник пенсионерки, которая живет на 10 тысяч рублей в месяц

1 октября в России отмечают День пожилых людей. Обычно в этот день для бабушек и дедушек устраивают концерты, молодежи напоминают, что нужно заботиться о старших. Кому не до веселья в этот день, так это самим пожилым людям, которым в большинстве своем приходится еле сводить концы с концами. Подсчитано, что в среднем российские старики не могут себе позволить тратить в день больше 200 рублей. Корреспондент UFA1.RU пообщался с женщиной, которая существует на пособие по старости в 10 тысяч рублей. За 30 дней пенсионерка может порадовать себя только куриной печенью, замороженной птицей и самой дешевой колбасой. Это ее главные деликатесы. Иногда денег не остается даже на свеклу. К слову, именно в Башкирии больше всего бедняков среди пожилых людей — 47,1%.
При этом власти все время говорят, что пенсии нужно повышать. Вот недавно зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что к 2024 году в России средний размер страховых пенсий составит 20 тысяч рублей, но пока многим людям приходится выживать на сумму ровно в два раза меньше. Причем старики знают наверняка, что при любом повышении пенсии, цены на все самое необходимое вырастают еще больше.
«Не живем, а выживаем»
Уфимской пенсионерке Тамаре Георгиевне Вахрушевой (данные изменены. — Прим. ред.) 69 лет. Она живет в частном доме. Всю жизнь женщина работала парикмахером, пока в 46 лет не заработала профессиональное заболевание — астму, а еще обнаружили сахарный диабет. Тогда ей пришлось оставить работу, а чтобы совсем не сидеть без дела, занялась воспитанием маленькой внучки. Семью обеспечивали дочь и сын. В 55 лет женщина официально вышла на пенсию, на дворе тогда был 2007 год, ей назначали пособие в жалкие 1450 рублей. Позже она стала получать дополнительно выплаты по инвалидности. Вместе с этой надбавкой ее ежемесячный доход 15 лет назад составлял около 2000 рублей.
— За вредность во времена, когда я работала, не давали. После того как мне назначили пенсию, я несколько раз ходила в Пенсионный фонд узнавать, почему такая мизерная сумма. Мне сказали, что документы с некоторых мест работы были утеряны, и поэтому назначили минималку. Знаю, что такая проблема есть у многих. Приходится выкручиваться как могу. С учетом всех индексаций легче жить не стало. Вместе с надбавкой в 50 рублей, в 2–3 раза растут цены в магазине и на коммуналку. Сейчас у меня пенсия
Пенсию Тамаре Георгиевне выплачивают 19-го числа. Покупки, которые она может себе позволить, расписывает сразу по неделям. Учитывает буквально каждую копейку. Вместе с ней мы составили дневник выживания пенсионера.
Первая неделя
— После получения пенсии я сразу распределяю деньги и оплачиваю коммунальные услуги — это порядка трех тысяч рублей на одного человека в частном доме. Дополнительно сверху 200–300 рублей уходит на комиссию банкам. Здесь, конечно, для пожилых людей создали проблему, платим такие деньги из-за того, что не можем пользоваться интернетом. Остаток суммы я раскидываю до следующей пенсии. Чтобы купить продукты, составляю список необходимого и иду в магазин. Закупаюсь в самом в дешевом магазине, либо в оптовых магазинчиках. Беру крупу по 1 кг: ячневую, гречку, овсянку, рис, сахар. Из мясного денег хватает на одну замороженную курицу, одну упаковку куриной печени, если удастся, беру дешевую колбасу. Всё в основном покупаю по желтым ценникам, хотя понимаю, что это почти просрочка, но деваться некуда, — рассказывает про свой рацион Тамара Георгиевна.
Вторая неделя
Продуктами, закупленными сразу, наша героиня питается весь месяц, до следующей пенсии. В течение этого времени, два раза в неделю, позволяет себе по пол-литра нежирного кефира. Свой выбор объясняет тем, что ей нельзя молоко, а на безлактозное ее пенсии вряд ли хватит.
— Ем всё, что купила сразу по списку. Каши варю на воде. Курицу делю на части, и каждый раз на одну неделю варю суп, замораживаю и ем. За хлебом хожу один-два раза в неделю в течение месяца. Я диабетик, колю инсулин, поэтому позволить себе выпечку, мучное, сладкое не могу. На вторую неделю покупаю один раз овощи, которые стараюсь разделить, чтобы хватило до следующей пенсии. Беру маленький вилок капусты, килограмм картошки, немного моркови и лука. Свеклу покупаю редко, потому что она дорогая, да и вообще цены на овощи, несмотря на сезон, все равно высокие. Из них делаю рагу, к нему небольшими порциями жарю куриную печень.
Третья неделя
На третьей неделе Тамара Георгиевна, если позволяют остатки бюджета, покупает рыбу, чаще всего минтай. Чтобы найти его подешевле, ей нередко приходится обойти несколько магазинов.
— Рыбу приходится искать дешевую. Что касается овощей и фруктов, то летом и осенью выручает свой огород. А в зимнее время сложнее, поэтому на третьей неделе, если есть деньги, покупаю килограмм самых дешевых яблок. Хоть какие-то витамины, — рассказала женщина.
Четвертая неделя
Тамара Георгиевна признается, что денег до конца месяца иногда не хватает. Тогда ей приходится занимать у знакомых. Не умереть с голоду на одну пенсию Тамаре Георгиевне помогают дети. Но она сама не желает быть им в тягость.
— После получения пенсии, если беру в долг, то его приходится отдавать, и снова остаюсь в минусе. Дополнительные траты идут на лекарства. То, что выдают в поликлинике бесплатно, мне не помогает. Один раз в неделю приходится покупать жизненно необходимый ингалятор, который стоит почти двести рублей, таблетки от давления. Одно время были проблемы с инсулином, в поликлинике выдавали не тот, который мне подходит. Он стоит чуть больше тысячи рублей, тогда мне его покупали дети, потому что сама я его покупку не потяну. Сейчас есть проблемы с выдачей тест-полосок для глюкометра. Диабетикам положено измерять два раза в день уровень сахара, но так как их не выдают, то приходится покупать самой и измерять раз в день. Стоят они недешево — 800 рублей одна упаковка, в экономном режиме ее хватает на месяц, — поделилась пенсионерка.
Непозволительная роскошь
С пенсией в 10 с половиной тысяч рублей наша героиня обеспечивает себя только самым необходимым. Покупка бытовой техники или одежды для нее непозволительная роскошь.
— О покупке вещей я вообще молчу. Так сказать, донашиваем что есть, потому что в бюджет даже самая дешевая куртка никак не вписывается. Тут либо питаться, либо одеваться. Технику, естественно, позволить себе тоже на такую пенсию невозможно. Помощи ждать не от кого. Сын и дочь тоже выкручиваются как могут при такой дорогой жизни с такими маленькими зарплатами. Не всегда у них есть возможность мне помочь. Государство проблемы пенсионеров не волнуют. В сентябре выдавали дополнительные десять тысяч и то кое-как. Пенсию принесли раньше на 10 дней и выдали только ее. Про другие десять тысяч сказали, что не мне одной не выдали, записали номер и сказали ждать. Выдали в итоге только 16 сентября. Хотя толку от них тоже мало, цены в магазине сразу же подскочили, смысла большого в этой выплате я не вижу. Месяц хорошо с дополнительными деньгами покупать продукты, а дальше как жить при таких ценах — непонятно, — рассуждает Тамара Георгиевна.
На радостях от дополнительной выплаты пенсионерка смогла себе позволить мясо говядины и свинины на три тысячи рублей, 5 килограммов муки на 400 рублей, два мешка картошки на 2800 и фруктов. Осталось еще немного денег, и Тамара Георгиевна даже раскошелилась на зимние сапоги за 2500 тысячи рублей, в старых она проходила пять лет.
Тем временем, пока пенсионеры пытаются существовать на свои мизерные пенсии, это считается нормой. Ведь прожиточный минимум в той же Башкирии установлен в размере 9605 рублей. Чуть меньше, чем получает наша героиня. По сути, пенсии даются для того, чтобы не умереть с голоду, а не жить.
«Стране экономически не выгодны»
Удивительно то, что никто не задумывается над тем, что чем беднее живут пенсионеры, тем хуже живет вся страна. Как бы не повышали пенсионный возраст, страна стареет, пенсионеров становится все больше. Они в России составляют громадную армию потребителей — 36,6 миллиона человек. Потребителей, которым не на что покупать даже самые необходимые товары. Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал корреспонденту UFA1.RU о влиянии низких пенсий на экономику региона и страны в целом. Он отметил, что размер пенсии может варьироваться. Всего она делится на два вида: федеральную и региональную.
Региональную пенсию получают пенсионеры, которые всю жизнь трудились на обычной работе, выплаты поступают им из казны региона, в котором они проживают. Федеральную выплачивают только тем, кто работал на государственной и военной службе. Как правило, сами чиновники не испытывают трудностей с деньгами, так как их уровень пенсий зависит от бюджета страны.
— Данных о конкретном количестве людей с минимальным размером пенсии по стране нет. Отсутствие таких данных объясняется тем, что минимальная пенсия — это одно, а прожиточный минимум для пенсионеров — это другое, он определяется в каждом регионе отдельно. В целом маленький размер пенсий негативно отражается как на экономике региона, так и страны в целом. В экономике главный — это покупатель. Если в отдельном регионе нет покупательской способности, то и местное производство бессмысленно, — говорит Журавлев.
Дмитрий Анатольевич рассказал, что основные потребители товаров местного производства в регионах — бедные слои населения, это связано с тем, что на импортные у людей просто нет денег.
А вот в Москве всё иначе. Из-за того, что там проживает большой пласт людей, которых можно отнести к среднему классу и числу богатых, они не покупают местные товары, предпочитают зарубежные. Это тоже не очень хорошо для экономики.
— Магазины живут за счет среднего класса. В каждом регионе должна быть своя экономика, но ее нет, потому что нет покупательской способности. Это, так сказать, привет от пенсионеров. Развивать местную промышленность бессмысленно, пока не вырос уровень жизни бедного населения как минимум. Иначе у вас останутся только крупные заводы и фабрики, производящие продукцию на экспорт, а тем временем будут закрываться местные предприятия: молокозаводы, хлебозаводы и