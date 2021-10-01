«Свеклу покупаю редко, она дорогая»: дневник пенсионерки, которая живет на 10 тысяч рублей в месяц

Непозволительная роскошь

С пенсией в 10 с половиной тысяч рублей наша героиня обеспечивает себя только самым необходимым. Покупка бытовой техники или одежды для нее непозволительная роскошь.

— О покупке вещей я вообще молчу. Так сказать, донашиваем что есть, потому что в бюджет даже самая дешевая куртка никак не вписывается. Тут либо питаться, либо одеваться. Технику, естественно, позволить себе тоже на такую пенсию невозможно. Помощи ждать не от кого. Сын и дочь тоже выкручиваются как могут при такой дорогой жизни с такими маленькими зарплатами. Не всегда у них есть возможность мне помочь. Государство проблемы пенсионеров не волнуют. В сентябре выдавали дополнительные десять тысяч и то кое-как. Пенсию принесли раньше на 10 дней и выдали только ее. Про другие десять тысяч сказали, что не мне одной не выдали, записали номер и сказали ждать. Выдали в итоге только 16 сентября. Хотя толку от них тоже мало, цены в магазине сразу же подскочили, смысла большого в этой выплате я не вижу. Месяц хорошо с дополнительными деньгами покупать продукты, а дальше как жить при таких ценах — непонятно, — рассуждает Тамара Георгиевна.

На радостях от дополнительной выплаты пенсионерка смогла себе позволить мясо говядины и свинины на три тысячи рублей, 5 килограммов муки на 400 рублей, два мешка картошки на 2800 и фруктов. Осталось еще немного денег, и Тамара Георгиевна даже раскошелилась на зимние сапоги за 2500 тысячи рублей, в старых она проходила пять лет.

Тем временем, пока пенсионеры пытаются существовать на свои мизерные пенсии, это считается нормой. Ведь прожиточный минимум в той же Башкирии установлен в размере 9605 рублей. Чуть меньше, чем получает наша героиня. По сути, пенсии даются для того, чтобы не умереть с голоду, а не жить.

«Стране экономически не выгодны»

Удивительно то, что никто не задумывается над тем, что чем беднее живут пенсионеры, тем хуже живет вся страна. Как бы не повышали пенсионный возраст, страна стареет, пенсионеров становится все больше. Они в России составляют громадную армию потребителей — 36,6 миллиона человек. Потребителей, которым не на что покупать даже самые необходимые товары. Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал корреспонденту UFA1.RU о влиянии низких пенсий на экономику региона и страны в целом. Он отметил, что размер пенсии может варьироваться. Всего она делится на два вида: федеральную и региональную.

Региональную пенсию получают пенсионеры, которые всю жизнь трудились на обычной работе, выплаты поступают им из казны региона, в котором они проживают. Федеральную выплачивают только тем, кто работал на государственной и военной службе. Как правило, сами чиновники не испытывают трудностей с деньгами, так как их уровень пенсий зависит от бюджета страны.

— Данных о конкретном количестве людей с минимальным размером пенсии по стране нет. Отсутствие таких данных объясняется тем, что минимальная пенсия — это одно, а прожиточный минимум для пенсионеров — это другое, он определяется в каждом регионе отдельно. В целом маленький размер пенсий негативно отражается как на экономике региона, так и страны в целом. В экономике главный — это покупатель. Если в отдельном регионе нет покупательской способности, то и местное производство бессмысленно, — говорит Журавлев.

Дмитрий Анатольевич рассказал, что основные потребители товаров местного производства в регионах — бедные слои населения, это связано с тем, что на импортные у людей просто нет денег.

А вот в Москве всё иначе. Из-за того, что там проживает большой пласт людей, которых можно отнести к среднему классу и числу богатых, они не покупают местные товары, предпочитают зарубежные. Это тоже не очень хорошо для экономики.