«Скоро будет как колючая изгородь вокруг ранчо». Кактусы из Мексики захватывают город на Волге — как далеко они смогут «пробраться»?

По словам известного биолога Николая Онистратенко, опунция уже давно не является чем-то удивительным и невероятным для Волгограда и окрестностей. Кактусы активно растут даже у его загородного дома, постепенно захватывая всё больше и больше территории.

— У нас же есть точечные колонии — в городе-спутнике Волгограда Волжском, где-то на севере области, кое-где у людей рядом с их домами, — объясняет биолог Николай Онистратенко. — Мою опунцию нельзя назвать «одичавшим кактусом». Все-таки я ее контролирую, знаю ее происхождение и хотя бы раз за лето ее поливаю по своей доброте. Но в Волгограде уже есть и активно разрастаются «ничьи» колонии. Опять же в соседней, Астраханской области тоже есть настоящие опунциевые заросли. Их даже пытаются есть верблюды и пытаются есть овцы-козы. Обычно первого раза им хватает, чтобы больше так не делать