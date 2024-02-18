«Скоро будет как колючая изгородь вокруг ранчо». Кактусы из Мексики захватывают город на Волге — как далеко они смогут «пробраться»?

Совершенно необычная для Волгограда колючая растительность начала распространяться по дачам, огородам и клумбам. Мексиканский кактус из Кордильер уже давно «устал» ютиться в горшках на подоконниках и начал захватывать новые пространства, вполне удачно перенося зимние морозы и даже принесенный циклоном «Ольга» аномальный снегопад. Биолог и научный сотрудник ВолГУ Николай Онистратенко рассказал нашим коллегам из V1.RU, откуда в Волгограде появились кактусы, чем они могут быть полезны, для кого опасны и собираются ли эти растения захватывать новые территории.
Мы привыкли считать, что кактусы в России встречаются в оранжереях или в открытом грунте в ботанических коллекциях, выращиваемые в контролируемых условиях. Максимум, что они способны выжить на улице только в Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края и Кавказа. Но оказалось, что в Волгоградской области колючая мексиканская опунция уже не просто спокойно живет и зимует, но и активно распространяется.
Удивительно, но винить в распространении мексиканской опунции по региону приходится не богатых туристов, что привезли на память колючий росток из поездок по Мексике или не решившихся на эксперименты современных кактусоводов-селекционеров. Подавляющее большинство опунций, расселившихся по огородам и загородным виллам под Волгоградом, привезено со знаменитой плантации кактусов, что расположена всего в 350 километрах в Астраханской области. Там, в урочище Кордон, что возле Харабали, они были высажены учеными Академии наук еще при последнем царе-батюшке, пытавшемся найти идеальное растение, способное останавливать эрозию, а также закреплять склоны и насыпи. В отличие от многих других растений опунция спокойно пережила революцию, Гражданскую войну и разгул бандитизма в Заволжье, а также жесточайшие морозы 40-х годов. Уже давно одичавшая плантация кактусов благополучно дожила и до наших дней, а теперь еще и начала активное распространение по регионам.
По словам известного биолога Николая Онистратенко, опунция уже давно не является чем-то удивительным и невероятным для Волгограда и окрестностей. Кактусы активно растут даже у его загородного дома, постепенно захватывая всё больше и больше территории.
— У нас же есть точечные колонии — в городе-спутнике Волгограда Волжском, где-то на севере области, кое-где у людей рядом с их домами, — объясняет биолог Николай Онистратенко. — Мою опунцию нельзя назвать «одичавшим кактусом». Все-таки я ее контролирую, знаю ее происхождение и хотя бы раз за лето ее поливаю по своей доброте. Но в Волгограде уже есть и активно разрастаются «ничьи» колонии. Опять же в соседней, Астраханской области тоже есть настоящие опунциевые заросли. Их даже пытаются есть верблюды и пытаются есть овцы-козы. Обычно первого раза им хватает, чтобы больше так не делать
По словам биолога, бурного роста от кактусовых зарослей ждать не стоит. По его словам, они лишь длительно выживают в зоне пессимума. То есть растут, постепенно размножаясь и набираясь сил в ожидании благоприятных природных условий. И как только эти условия настанут, совершат стремительный блицкриг, захватив поля, огороды и пустыри.
— У нас уже южная сухая степь. По другой классификации — полупустыня. И она потихоньку поднимается всё севернее. Идет такая вот ползучая аридизация, — поясняет биолог. — Так что некоторые виды кактусов могут и прижиться. Растет он неспешно, но очень упорно. И расселяется отваливающимися члениками-лопастями. Как говорил Кузьмич в великой киноленте «Особенности национальной охоты», есть многое на свете, неподвластное нашему разуму. Пока от расселения кактусов поможет обычный заборчик. Но специально их лучше не расселять. Пусть это будет таким оригинальным экологическим артефактом. Иначе всем нам мало не покажется.
Кактусы в Волгоградской области — это адвентивное растение. Его занесли люди, причем целенаправленно, но, скорее всего, не имея цели интродуцировать в природные сообщества.
— Возможно, кактусы «убежали» — случайным образом попали в естественные условия и выжили, — объясняет биолог распространение опунций кактусов по Волгоградской области. — К примеру, их могли выкинуть за ненадобностью или решив, что они погибли. Могли потерять. А может, кто-то и проводил такие эксперименты. Может, ребенок, может, ученый с целью выяснить экологическую пластичность кактусов и попробовать акклиматизировать их из научного или практического интереса.
Расселившаяся опунция может не только умилять и радовать. Иголки кактус, как порядочное растение, не разбрасывает. Просто они очень легко отламываются и идеально входят в тело как человека, так и животного. Воткнувшиеся иглы могут вызывать нагноения, а извлечь их гораздо сложнее, чем обычную занозу.
— Кактусы, с одной стороны, это новые возможности. Их можно приспособить для восстановления антропогенно нарушенных ландшафтов, — предлагает Николай Онистратенко. — Однако и опасности не стоит сбрасывать со счетов. Были случаи, когда инвазии кактусов вызывали экологические кризисы. Только это не у нас, в Австралии. А наш российский климат часто уберегает от захвата территорий всякими пришлыми видами. Будем верить, что не случится так, что мы окажемся зажаты с двух сторон завезенными из-за рубежа колючими растениями: вывезенным из Закавказья борщевиком с одной стороны и путешественником из мексиканских Кордильер опунцией с другой. Ведь если зажмут между ядом борщевика и колючками опунции, то нам будет совсем некомфортно.