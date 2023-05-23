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«Если будет так плохо, то перенесут в Новосибирск»: климатолог — о том, почему Москва может перестать быть столицей

Это может произойти в конце столетия

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Если температура на планете сильно повысится, то жить в больших мегаполисах станет сложнее

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Климатолог Алексей Кокорин заявил, что столицу России могут перенести в Сибирь, если глобальная среднегодовая температура на планете повысится на 5 градусов относительно конца 19 века.

К 2060 году Россия планирует достичь углеродной нейтральности, то есть существенного сокращения выбросов углекислого газа. Алексей Кокорин считает, что это может произойти к 2080 году. Но к тому моменту температура на Земле уже может подняться на 2–2,5 градуса. В таком случае аномальная жара будет накрывать планету чаще.

— То есть та жара, которая у нас была раз в 10 лет, будет каждые три года. Можно жить, но надо адаптироваться, — цитирует слова Алексея Кокорина сайт РИА Новости.

В худшем случае температура поднимется на 4,5–5 градусов, тогда 8–9 лет из 10 станут аномально жаркими.

— Это просто другая жизнь, это значит, что летом в таком мегаполисе, как Москва, наверное, жить будет нельзя. Не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет, скажем, Красноярск или Новосибирск, — считает климатолог.

По словам специалиста, такой вариант изменения климата считается маловероятным.

В прошлом октябре Владимир Путин на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос о переносе столицы в центральную часть России. После этого читатели высказали свое мнение об этой идее.

СтолицаНовосибирскМоскваГлобальное потепление
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