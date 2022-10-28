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«Да хоть бы денег влили в город»: что думают жители о переносе столицы из Москвы в Новосибирск

Накануне президент Владимир Путин высказался о децентрализации столичных полномочий

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Новосибирцы предполагают, что метро станет лучше, если будет финансирование

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Жители Новосибирска отреагировали на слова президента России о децентрализации столичных полномочий. Вчера Владимир Путин ответил на вопрос о столице на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

— Разговоры о переносе столицы и у нас есть. Центр России исторически и ментально всегда ассоциируется с Москвой. Проблема излишней централизации всех структур в Москве существует. Я хочу децентрализовать эти полномочия и компетенции столичные в других регионах страны, как делают в других странах. Многие компании работают в Сибири, а центры имеют в Москве. И центральные органы власти могли бы так рассредоточиться по территории страны, это пойдет на пользу, — сообщил Владимир Путин.

В телеграме НГС читатели высказали свое мнение об этой идее и ответили на вопрос, хотели бы они перенос столицы в Новосибирск. Мнения разделились.

Некоторые читатели вспомнили, что инициатива децентрализации уже звучала.

— Двадцать лет хочет, а дальше Питера что-то ничего не уехало до сих пор, — написал Алли.

Некоторые комментаторы были категоричны.

— Нет и точка, — написал Алексей.

— Дороги на это не рассчитаны от слова совсем, — написал комментатор под ником RussianRetribution.

— А работать кто будет? — спросила Tatyana Foktistova.

Другие заняли противоположную позицию и увидели в возможном переносе столицы перспективы для Новосибирска.

— Если бы начали строить метро, как в Москве, то да, — написала Ангелина Глебова.

— Да хоть бы денег влили бы в город, мы на этот бюджет не вывозим совсем, — написал Vladimir.

— Бордюры менять будем... — написала Tanya.

— Конечно, надо сюда, — отметила Darina

При этом высказывались и альтернативные точки зрения.

— Столицу лучше построить с нуля, — Юрий Кротов

— Столицу в Новосибирске — нет, а вот метро в Новосибе, как в столице — да, — написала Евгения.

Владимир Путин выступил с длинной речью на ежегодной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Три самые яркие цитаты мы собрали в одно видео.

СтолицаГородПутин
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