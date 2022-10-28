«Да хоть бы денег влили в город»: что думают жители о переносе столицы из Москвы в Новосибирск

Жители Новосибирска отреагировали на слова президента России о децентрализации столичных полномочий. Вчера Владимир Путин ответил на вопрос о столице на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

— Разговоры о переносе столицы и у нас есть. Центр России исторически и ментально всегда ассоциируется с Москвой. Проблема излишней централизации всех структур в Москве существует. Я хочу децентрализовать эти полномочия и компетенции столичные в других регионах страны, как делают в других странах. Многие компании работают в Сибири, а центры имеют в Москве. И центральные органы власти могли бы так рассредоточиться по территории страны, это пойдет на пользу, — сообщил Владимир Путин.

