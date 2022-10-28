«Да хоть бы денег влили в город»: что думают жители о переносе столицы из Москвы в Новосибирск
Накануне президент Владимир Путин высказался о децентрализации столичных полномочий
Жители Новосибирска отреагировали на слова президента России о децентрализации столичных полномочий. Вчера Владимир Путин ответил на вопрос о столице на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
— Разговоры о переносе столицы и у нас есть. Центр России исторически и ментально всегда ассоциируется с Москвой. Проблема излишней централизации всех структур в Москве существует. Я хочу децентрализовать эти полномочия и компетенции столичные в других регионах страны, как делают в других странах. Многие компании работают в Сибири, а центры имеют в Москве. И центральные органы власти могли бы так рассредоточиться по территории страны, это пойдет на пользу, — сообщил Владимир Путин.
В телеграме НГС читатели высказали свое мнение об этой идее и ответили на вопрос, хотели бы они перенос столицы в Новосибирск. Мнения разделились.
Некоторые читатели вспомнили, что инициатива децентрализации уже звучала.
— Двадцать лет хочет, а дальше Питера что-то ничего не уехало до сих пор, — написал Алли.
Некоторые комментаторы были категоричны.
— Нет и точка, — написал Алексей.
— Дороги на это не рассчитаны от слова совсем, — написал комментатор под ником RussianRetribution.
— А работать кто будет? — спросила Tatyana Foktistova.
Другие заняли противоположную позицию и увидели в возможном переносе столицы перспективы для Новосибирска.
— Если бы начали строить метро, как в Москве, то да, — написала Ангелина Глебова.
— Да хоть бы денег влили бы в город, мы на этот бюджет не вывозим совсем, — написал Vladimir.
— Бордюры менять будем... — написала Tanya.
— Конечно, надо сюда, — отметила Darina
При этом высказывались и альтернативные точки зрения.
— Столицу лучше построить с нуля, — Юрий Кротов
— Столицу в Новосибирске — нет, а вот метро в Новосибе, как в столице — да, — написала Евгения.
Владимир Путин выступил с длинной речью на ежегодной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Три самые яркие цитаты мы собрали в одно видео.