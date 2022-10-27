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«Содержание послания предстоит анализировать»: Путин выступит на «Валдае»

Следим за речью президента онлайн

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Владимир Путин сегодня участвует в пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема этого года — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Президент участвует в заседаниях клуба ежегодно, иногда его выступление занимает несколько часов. Речь ожидается насыщенной — о «Западе, как гегемоне» он как раз говорил совсем недавно, когда подписывал документы о присоединении к РФ Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. В этой трансляции собираем главные заявления президента.

Виктор Старцев

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Выступление начнётся через пять минут, но стоит учитывать, что президент традиционно может задержаться.

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Виктор Старцев

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Дмитрий Песков напомнил, что сегодняшнее выступление Путина будут «читать и перечитывать».

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Виктор Старцев

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Выступление президента ожидается после 16:00 по московскому времени, а затем на «Валдае» пройдёт дискуссия.

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Виктор Старцев

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А вот интересное прошлогоднее высказывание президента про «Северный поток». Напомним, что сейчас газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» повреждены, ведётся расследование происшествия.

— Европейцы, если продолжат свою энергетическую политику, будут чувствовать себя как волк из сказки, опустивший хвост в прорубь, — заявил Путин.

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Виктор Старцев

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Кстати, во время прошлогоднего выступления на «Валдае» Путин любопытно сравнил СССР и современную Россию.

— В СССР было много проблем, которые лежали в основе тех событий, которые привели к его крушению. Но мазать все это только одной черной краской неправильно, грубо и неприлично. Я знаю, и у нас такие есть. Они достойны того, чтобы их самих макнуть во что-нибудь такое, что плохо пахнет, — заявил Путин. — А то, что такой плавильный котел был, — обогащает народы. Для России ведь что характерно, Россия, когда расширяла свои территории, никогда не ставила в сложное положение тех людей, которые вливались в состав единого государства.

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Виктор Старцев

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Немного параллелей с прошлогодним выступлением Путина на «Валдае». Тогда президент говорил, что на Западе борьба за равноправие и против дискриминации превращается в «агрессивный догматизм на грани абсурда». Сегодня в Госдуме в первом чтении приняли законопроект о зaпрeтe прoпaгaнды нeтрaдициoнных ceкcуaльных oтнoшeний в Рoccии, в тoм чиcлe в СМИ, интeрнeтe, рeклaмe, литeрaтурe и кинo.

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Виктор Старцев

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В последние дни президент РФ особенно активен — вчера он провёл тренировку стратегических сил сдерживания РФ, встретился с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ, а также провёл совещание с постоянными членами Совбеза (всё по видеосвязи). А уже завтра Путин примет участие во внеочередной встрече лидеров ОДКБ.

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Виктор Старцев

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Ещё одно недавнее публичное выступление Путина — на заседании Совбеза 19 октября — ознаменовалось тем, что президент объявил о введении военного положения в четырёх присоединённых регионах РФ: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, Путин ввёл в регионах различные уровни готовности.

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Виктор Старцев

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Буквально на днях президент провёл онлайн-заседание координационного совета по нуждам спецоперации, на котором с докладами выступили также премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин. В онлайн-трансляции мы следили за тем, о чём говорили на совете — в частности, одним из главных заявлений стала фраза Михаила Мишустина о том, что все предприятия должны будут шить военную экипировку.

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Виктор Старцев

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В прошлом году Владимир Путин несколько часов отвечал на вопросы по ходу пленарного заседания. Тогда он рассказывал про обязательную вакцинацию (тема ковида была самой актуальной), СССР, иноагентов, изменение климата и ЧС, «Северный поток — 2» и ЛГБТ. Мы собрали ключевые тезисы из его прошлогодней речи в отдельном материале.

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Виктор Старцев

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За сегодняшней речью Путина нужно будет следить особенно внимательно — по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это «главное событие дня».

— Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать, — сказал Дмитрий Песков.

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Владимир ПутинВалдайВыступление ПутинаМеждународная политика
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