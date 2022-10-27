«Содержание послания предстоит анализировать»: Путин выступит на «Валдае»

А вот интересное прошлогоднее высказывание президента про «Северный поток». Напомним, что сейчас газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» повреждены, ведётся расследование происшествия.

— Европейцы, если продолжат свою энергетическую политику, будут чувствовать себя как волк из сказки, опустивший хвост в прорубь, — заявил Путин.

