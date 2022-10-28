О чем Путин говорил на «Валдае»? Три самых ярких цитаты — о «дружбе» с Западом, происках Кремля и ценностях

После своего выступления глава государства ответил на вопросы участников Валдайского форума. В частности, его спросили о нынешнем накале ядерной риторики. Действительно ли мир на пороге ядерной катастрофы? Дословный ответ Владимира Путина на этот вопрос читайте тут.