О чем Путин говорил на «Валдае»? Три самых ярких цитаты — о «дружбе» с Западом, происках Кремля и ценностях
Коротко пересказываем выступление президента на встрече в дискуссионном клубе
Владимир Путин выступил с длинной речью на ежегодной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он рассказал о причинах и целях спецоперации, заявил, что Россия — не враг Запада (правда, есть один нюанс), упомянул про отмену русской культуры, высказался о новом мировом устройстве и сделал еще несколько заявлений на тему безопасности в мире.
Еще накануне этого выступления пресс-секретарь президента анонсировал, что речь Владимира Путина будет главным событием дня:
— Сегодня — главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать, — сказал Дмитрий Песков.
О чем говорил президент? Мы выбрали самые яркие цитаты, чтобы вам не пришлось смотреть часовое выступление. Послушайте их в нашем видеосюжете, который опубликован чуть выше.
новость из сюжета
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После своего выступления глава государства ответил на вопросы участников Валдайского форума. В частности, его спросили о нынешнем накале ядерной риторики. Действительно ли мир на пороге ядерной катастрофы? Дословный ответ Владимира Путина на этот вопрос читайте тут.