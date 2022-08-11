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Новосибирцев предупредили о неблагоприятных метеоусловиях

К Новосибирской области приближается дым с лесных пожаров в Югре

Промышленные предприятия обязаны уменьшить количество сбросов в атмосферу

Промышленные предприятия обязаны уменьшить количество сбросов в атмосферу

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В Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеоусловия 12 августа, сообщили в региональном Министерстве природы.

— По информации Западно-сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 августа 2022 года с 10:00 до 18:00 часов на территории города Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности, — сообщается в телеграм-канале Минприроды НСО.

Предполагается, что в этот период промышленные предприятия должны временно уменьшать выбросы в атмосферу.

— Синоптическая ситуация способствует накоплению вредных примесей в атмосфере, также мы видим, что дымы от лесных пожаров в Югре переместились к Томской области и движутся к нам, — рассказали НГС в Западно-сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

7 августа специалисты по тушению лесных пожаров из Новосибирской области вылетели в Ханты-Мансийский автономный округ. Режим неблагоприятных метеоусловий объявляли в Новосибирской области из-за горящих лесов и свалок и в период с 9 по 10 августа.

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