Новосибирцев предупредили о неблагоприятных метеоусловиях
К Новосибирской области приближается дым с лесных пожаров в Югре
В Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеоусловия 12 августа, сообщили в региональном Министерстве природы.
— По информации Западно-сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 августа 2022 года с 10:00 до 18:00 часов на территории города Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности, — сообщается в телеграм-канале Минприроды НСО.
Предполагается, что в этот период промышленные предприятия должны временно уменьшать выбросы в атмосферу.
— Синоптическая ситуация способствует накоплению вредных примесей в атмосфере, также мы видим, что дымы от лесных пожаров в Югре переместились к Томской области и движутся к нам, — рассказали НГС в Западно-сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
7 августа специалисты по тушению лесных пожаров из Новосибирской области вылетели в Ханты-Мансийский автономный округ. Режим неблагоприятных метеоусловий объявляли в Новосибирской области из-за горящих лесов и свалок и в период с 9 по 10 августа.