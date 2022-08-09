Режим неблагоприятных метеоусловий объявили в Новосибирской области из-за горящих лесов и свалок

Дурные запахи Новосибирска классифицируются по двум типам: пахнет или фекалиями, или гарью. А иногда гарью с примесью какой-то химии. Если над первым «ароматом» лучшие умы города бьются уже не один год и не могут найти источник, возможно, просто для кого-то «свое не пахнет», то со вторым всё просто. Запах обычной гари — горят леса в области или пожар в городе, запах гари с удушливой примесью химии — в очередной раз горит мусорная свалка. На днях свалка горела опять. В конце июля, когда город затянуло едкой дымкой, корреспондент НГС Илья Калинин отправился на мусорный полигон, чтобы собственными глазами увидеть, что там творится.