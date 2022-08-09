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Режим неблагоприятных метеоусловий объявили в Новосибирской области из-за горящих лесов и свалок

Предположительно, режим продлится около суток

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Сегодня-завтра лучше не выходить лишний раз на длительные прогулки, считают синоптики

Сегодня-завтра лучше не выходить лишний раз на длительные прогулки, считают синоптики

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В Минприроды Новосибирской области предупредили жителей региона об ухудшении метеоусловий. С 9 по 10 августа простоит смог, вызванный горением лесов и свалок.


— По информации Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 17:00 9 августа до 17:00 10 августа 2022 года на территории города Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности, — сообщили в Минприроды.

В Новосибирске сейчас проводится проверка после сообщений жителей о том, что рядом с мусорным полигоном «Левобережный» сложилась неблагоприятная экологическая обстановка. Такое поручение дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Дурные запахи Новосибирска классифицируются по двум типам: пахнет или фекалиями, или гарью. А иногда гарью с примесью какой-то химии. Если над первым «ароматом» лучшие умы города бьются уже не один год и не могут найти источник, возможно, просто для кого-то «свое не пахнет», то со вторым всё просто. Запах обычной гари — горят леса в области или пожар в городе, запах гари с удушливой примесью химии — в очередной раз горит мусорная свалка. На днях свалка горела опять. В конце июля, когда город затянуло едкой дымкой, корреспондент НГС Илья Калинин отправился на мусорный полигон, чтобы собственными глазами увидеть, что там творится.

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