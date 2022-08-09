Режим неблагоприятных метеоусловий объявили в Новосибирской области из-за горящих лесов и свалок
Предположительно, режим продлится около суток
В Минприроды Новосибирской области предупредили жителей региона об ухудшении метеоусловий. С 9 по 10 августа простоит смог, вызванный горением лесов и свалок.
— По информации Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 17:00 9 августа до 17:00 10 августа 2022 года на территории города Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности, — сообщили в Минприроды.
В Новосибирске сейчас проводится проверка после сообщений жителей о том, что рядом с мусорным полигоном «Левобережный» сложилась неблагоприятная экологическая обстановка. Такое поручение дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.