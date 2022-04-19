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Как огонь уничтожает траву в Новосибирской области — 15 фото с ландшафтного пожара

Фотограф НГС сделал репортаж из Коченевского района

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Ликвидацией пожаров в регионе занимаются специальные службы

Ликвидацией пожаров в регионе занимаются специальные службы

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В Новосибирской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. Жителям региона запретили жечь траву до 10 мая, нарушителей ждут крупные штрафы. Несмотря на это, в области продолжаются ландшафтные пожары, большая часть которых началась из-за пала травы.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков выехал на место одного из них — в поселок Новорощинский Коченевского района. Посмотрите на его снимках, как распространяется огонь.

За прошлую неделю количество пожаров в НСО увеличилось <nobr class="_">в 6 раз</nobr>

За прошлую неделю количество пожаров в НСО увеличилось в 6 раз

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Из 1058 пожаров, которые возникли в регионе на прошлой неделе, 900 — горение сухой растительности, то есть около 85% от общего числа

Из 1058 пожаров, которые возникли в регионе на прошлой неделе, 900 — горение сухой растительности, то есть около 85% от общего числа

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От пожаров пострадали территории Убинского, Кыштовского, Куйбышевского и Северного районов. Там зарегистрировали 13 лесных пожаров

От пожаров пострадали территории Убинского, Кыштовского, Куйбышевского и Северного районов. Там зарегистрировали 13 лесных пожаров

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По сообщению ГУ МЧС России по НСО, во время особого противопожарного режима запрещено разводить огонь на сельскохозяйственных землях, землях запаса и в населенных пунктах

По сообщению ГУ МЧС России по НСО, во время особого противопожарного режима запрещено разводить огонь на сельскохозяйственных землях, землях запаса и в населенных пунктах

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Нельзя сжигать сухую траву в населенных пунктах, землях промышленности, транспорта, энергетики и другого специального назначения

Нельзя сжигать сухую траву в населенных пунктах, землях промышленности, транспорта, энергетики и другого специального назначения

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Запрещается сжигать порубочные остатки и горючие материалы на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных дорог

Запрещается сжигать порубочные остатки и горючие материалы на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных дорог

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— Регистрируется порядка 500 ландшафтных возгораний на территории Новосибирской области, здесь работают все силы, в том числе Федеральной противопожарной службы, аэромобильная группировка, — сообщили <nobr class="_">19 апреля</nobr> в ГУ МЧС России по НСО

— Регистрируется порядка 500 ландшафтных возгораний на территории Новосибирской области, здесь работают все силы, в том числе Федеральной противопожарной службы, аэромобильная группировка, — сообщили 19 апреля в ГУ МЧС России по НСО

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По информации от Минприроды НСО, по состоянию на утро 19 апреля 2022 года с начала пожароопасного сезона на территории региона возникло 17 лесных пожаров на общей площади 246,6 га, в том числе покрытой лесом площади — 28,7 га. Средняя площадь одного пожара составила 14,5 га. Ликвидировано 2 крупных лесных пожара на общей площади 153 га, в т. ч. на покрытой лесом площади 1 га в Северном лесничестве. По состоянию на 07:00 часов 19 апреля 2022 года действуют 4 пожара на общей площади 4,6 га, из них 1 локализован на площади 1,2 га.

Обязанность по ликвидации ландшафтной растительности возложена на муниципалитеты. Местные власти организуют опашку травы. Чтобы избежать перехода огня, используют все силы и средства

Обязанность по ликвидации ландшафтной растительности возложена на муниципалитеты. Местные власти организуют опашку травы. Чтобы избежать перехода огня, используют все силы и средства

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Ответственность за ущерб сельхозпалов предусмотрена в уголовном законодательстве (<nobr>ст. 168</nobr> и <nobr>ст. 261</nobr> <nobr>УК РФ</nobr>)

Ответственность за ущерб сельхозпалов предусмотрена в уголовном законодательстве (ст. 168 и ст. 261 УК РФ)

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Физические лица могут получить штраф за пал травы в размере от 2000 до 4000 рублей

Физические лица могут получить штраф за пал травы в размере от 2000 до 4000 рублей

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Штраф для юридических лиц в том случае, если не было нанесено ущерба здоровью или имуществу, составляет <nobr class="_">400 000</nobr> рублей

Штраф для юридических лиц в том случае, если не было нанесено ущерба здоровью или имуществу, составляет 400 000 рублей

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Соблюдение правил проверяют сотрудники МЧС

Соблюдение правил проверяют сотрудники МЧС

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Специалисты проводят рейды и рассказывают гражданам о действующем режиме, а также выявляют нарушителей

Специалисты проводят рейды и рассказывают гражданам о действующем режиме, а также выявляют нарушителей

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Как сообщили в ГУ МЧС, пал травы в поселке Новорощинском ликвидировали

Как сообщили в ГУ МЧС, пал травы в поселке Новорощинском ликвидировали

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Вечером 17 апреля Новосибирск заволокло густым смогом. К утру загрязнение воздуха оценивали в 10 баллов из 10. НГС следил за развитием ситуации в онлайн-трансляции.

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