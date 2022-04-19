Как огонь уничтожает траву в Новосибирской области — 15 фото с ландшафтного пожара

В Новосибирской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. Жителям региона запретили жечь траву до 10 мая , нарушителей ждут крупные штрафы. Несмотря на это, в области продолжаются ландшафтные пожары, большая часть которых началась из-за пала травы.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков выехал на место одного из них — в поселок Новорощинский Коченевского района. Посмотрите на его снимках, как распространяется огонь.