Как огонь уничтожает траву в Новосибирской области —
15 фото с ландшафтного пожара
Фотограф НГС сделал репортаж из Коченевского района
В Новосибирской области с
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков выехал на место одного из них — в поселок Новорощинский Коченевского района. Посмотрите на его снимках, как распространяется огонь.
По информации от Минприроды НСО, по состоянию на утро
Вечером 17 апреля Новосибирск заволокло густым смогом. К утру загрязнение воздуха оценивали в 10 баллов из 10. НГС следил за развитием ситуации в онлайн-трансляции.