Утечка газа на Первомайке: цистерну, в которой было опасное вещество, увезли со станции Инская

Он отметил, что превышения допустимой концентрации веществ в воздухе не обнаружили.

По информации НГС, течь обнаружили вечером 12 января. На следующий день на месте дежурили представители экстренных служб. Тогда же стало известно, что в емкости находился газ, который является производной от аммиака.