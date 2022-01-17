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Утечка газа на Первомайке: цистерну, в которой было опасное вещество, увезли со станции Инская

Работы по ликвидации происшествия закончились на выходных

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Утечка из цистерны произошла на прошлой недели на станции Инская

Утечка из цистерны произошла на прошлой недели на станции Инская

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В Новосибирске перевезли цистерну, в которой произошла утечка безводного газа диметиламина. Повреждение обнаружили 12 января в Первомайском районе Новосибирска. Цистерну увезли пустой, вместе с ней отправили и другие цистерны, которые были в составе поезда.

— 14 января произведены работы по перекачке из аварийной емкости в порожнюю. Цистерны направлены в конечный пункт назначения, сейчас находятся на станции Клещиха в Ленинском районе Новосибирска, — рассказал сегодня, 17 января, Виктор Орлов, начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Он отметил, что превышения допустимой концентрации веществ в воздухе не обнаружили.

По информации НГС, течь обнаружили вечером 12 января. На следующий день на месте дежурили представители экстренных служб. Тогда же стало известно, что в емкости находился газ, который является производной от аммиака.

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ГУ МЧС по Новосибирской областигазцистерна
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