Утечка газа на Первомайке: цистерну, в которой было опасное вещество, увезли со станции Инская

В Новосибирске перевезли цистерну, в которой произошла утечка безводного газа диметиламина. Повреждение обнаружили 12 января в Первомайском районе Новосибирска. Цистерну увезли пустой, вместе с ней отправили и другие цистерны, которые были в составе поезда.
— 14 января произведены работы по перекачке из аварийной емкости в порожнюю. Цистерны направлены в конечный пункт назначения, сейчас находятся на станции Клещиха в Ленинском районе Новосибирска, — рассказал сегодня, 17 января, Виктор Орлов, начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Он отметил, что превышения допустимой концентрации веществ в воздухе не обнаружили.
По информации НГС, течь обнаружили вечером 12 января. На следующий день на месте дежурили представители экстренных служб. Тогда же стало известно, что в емкости находился газ, который является производной от аммиака.