«Кологривый скатится так же, как и Панин». Приносят ли скандалы дивиденды звездам-дебоширам

Часто публичные люди боятся потерять славу и начинают ее себе «накручивать» разными выходками Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU, Александр Ощепков / NGS.RU











Далеко не всегда знаменитости попадают на страницы прессы благодаря своим профессиональным достижениям. Куда чаще их имена красуются в скандальных заголовках. Есть такие звезды, которые без этих самых скандалов уже и жизни своей не представляют, есть, правда, и те, кто в эпицентр нехорошей истории попал случайно и повторений не хочет.



Мы решили вспомнить некоторые выходки звезд, которые сильно удивили поклонников. Эксперты рассказали корреспонденту MSK1.RU, к чему приводит такое поведение, есть ли плюсы у скандалов.

Никите Кологривому «грозила уголовка» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Недавно звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый устроил скандал в одном из ресторанов в родном Новосибирске. По словам очевидцев, актер был сильно пьян и, судя по всему, не понимал, что творит: он укусил девушку, которая не захотела составить ему компанию.



После такого дебоша Кологривый был доставлен на допрос в Центральный отдел полиции. Ему грозило уголовное дело по статье о хулиганстве. Актер провел несколько дней в спецприемнике.

Руководство ресторана связалось с представителями Никиты и предложило ему извиниться перед девушкой, но ответа не последовало. Однако потом ситуация всё же была улажена по согласию обеих сторон.

Алексей Панин попадал в передряги нетрезвым

Актер Алексей Панин, покинувший Россию, много раз оказывался в центре скандальных ситуаций. Чаще всего всё это происходило в состоянии алкогольного опьянения. Однажды он устроил дебош в одном из ресторанов города Вязники. Звезде категорически не понравилась еда. Алексей подозвал к себе повара и вылил на него весь свой негатив, попутно обругал заведение и побил посуду.

В другом российском городе Алексей Панин сначала разнес гостиничный номер, а позже отправился в неглиже гулять по отелю, круша всё вокруг и обзывая персонал последними словами.



Еще одна пьяная выходка Панина случилась в самолете. Тогда его вообще сняли с рейса. Актер разрешил себе курить в туалете, причем дважды, несмотря на просьбы не делать этого. Оскорблял сотрудников авиакомпании, при этом не забывал называть себя звездой. После со звездного дебошира взыскали расходы на санитарную обработку воздушного судна.

Еще Панин прославился тем, что однажды избил водителя такси. Это произошло в Крыму в 2013 году. В итоге сейчас мало кто вспомнит роли, которые исполнил талантливый актер, но скандалы и подробности выходок знакомы многим. Они поставили крест на карьере Панина, в 2020 году он уехал из страны.

Источник: Alexey Panin / YouTube.com











Филиппу Киркорову пришлось извиняться

Поп-король Филипп Киркоров однажды 20 лет назад позволил себе оскорбить журналистку Ирину Ароян. На пресс-конференции певец заявил: «Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон. Всё, взяла и ушла отсюда!» И Ирина пошла... Она подала на Киркорова в суд. Его признали виновным по статье 130 УК РФ. Эту «розовую кофточку», ставшую фразеологизмом, поп-королю вспоминают до сих пор.

Источник: ОТР / Youtube.com

Еще раз в центре скандала Киркоров оказался два года назад. На фестивале в Кремлевском дворце съездов на сцене был установлен опрокинутый крест с распятой на нём моделью в полупрозрачном пеньюаре. А певец во время песни в золотой мантии и белых кроссовках позволял себе вставать ногами на крест. В итоге поп-королю пришлось извиняться и оправдываться в том, что не желал оскорбить верующих. Происходившее на сцене Филипп Киркоров назвал «фантазийной историей».



Анастасия Волочкова сцепилась с актрисой

Известная балерина Анастасия Волочкова обожает ввязываться в различные скандалы. Например, однажды, возвращаясь с отдыха, она наотрез отказалась надевать в самолете маску, из-за чего в аэропорту Шереметьево ее уже встречала полиция. В участке знаменитость пробыла два часа, но она не захотела брать на себя всю вину и решила подать в суд на стюарда. Волочкова убеждала, что это именно он начал скандал.

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Однажды балерина оскандалилась на собственном участке. Соседка сфотографировала Анастасию, когда та справляла нужду под деревом. Волочкова отрицать этого не стала и заявила, что имеет полное право сколько угодно писать под елочкой, ведь это происходит на ее территории. После той ситуации балерина даже решила выпустить флешмоб, который призывал фанатов и коллег справлять нужду на природе.



Ольга Бузова выпросила место

С телеведущей и певицей Ольгой Бузовой неприятность случилась тоже в самолете. Она летела домой в Москву после отдыха в Таиланде, где отмечала свой день рождения. Ей не досталось место в бизнес-классе, и она стала просить бортпроводников решить этот вопрос. Бузова так яростно настаивала, что стюардессе пришлось просить пассажиров бизнес-класса уступить звезде место и перейти в эконом. Люди возмущались, меняться они не желали. Но Ольга место себе всё же выпросила, за него доплатив.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Григорий Лепс выбил из рук фанатки смартфон

Два года назад народный артист России Григорий Лепс после своего концерта в Санкт-Петербурге подрался с посетителем бара, у которого позже медики диагностировали ушибы и подозрение на перелом носа.

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











По словам пострадавшего, в баре артист предложил ему сыграть партию в нарды на 10 тысяч долларов. Петербуржец сказал, что он таких денег не имеет, и возник конфликт. Однако, по словам совладельца бара, пострадавший сам начал донимать артиста. В итоге стороны помирились.

И буквально на днях Григорий Лепс вновь отличился. На концерте в Костроме певец выбил из рук женщины смартфон, который улетел куда-то в зрительный зал. Фанатка стояла у сцены и снимала певца, как ему показалось, очень близко. Лепс жестом показал, чтобы она этого не делала, но бесполезно. Такой игнор со стороны фанатки вывел музыканта из себя, и он решил таким вот образом ее наказать.

Григорий Лепс выбил смартфон из рук поклонницы Источник: Тm / Starhit.ru

«Звезды хулиганят неумышленно»

Продюсер и PR-технолог Вадим Горжанкин считает, что знаменитости чаще всего хулиганят неумышленно. Просто за счет того, что они звезды, их обычный дебош превращается в достояние, за которым потом все следят и долго обсуждают.

— В нашей стране всегда любили что-нибудь «горяченькое». А звезды ведут достаточно насыщенный образ жизни — перелеты, рестораны, бессонные ночи, много разного общения, компаний. Есть прекрасная почва для возникновения какого-либо дебоша. Но, как правило, все эти дебоши неумышленные. Чаще всего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, звезда теряет контроль и происходят какие-то стычки, — рассказал Горжанкин. — А к звездам, как правило, всегда есть повышенное внимание. Тем более в наше время, когда везде камеры, всё записывается и фиксируется. Потом всё всплывает довольно быстро, и понеслась...

Дебош может по-разному повлиять на будущее звезды. Иногда очень негативно, но в большинстве случаев — положительно. Вадим Горжанкин, продюсер, PR-технолог

«Есть дебоширы серийные»

Продюсер считает, что, если звезда только дебоширит и больше ничего хорошего не делает, конечно, это будет влиять на нее негативно.

— Бывают какие-то единичные случаи, когда известная личность лишь однажды попала в одну из них. Вспомним, например, актера Панкратова-Черного, которого в самолете обвинили в том, что он нетрезв, или когда Леонид Якубович попал в неожиданную перепалку, — вспоминает Вадим Горжанкин. — А есть серийные дебоширы. Например, Стас Барецкий. Он постоянно где-то дерется, попадает в какие-то непонятные истории. Или еще Никита Джигурда, у которого тоже частенько происходят какие-то стычки, разборки и прочее.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











А скандальный музыкант и поэт Стас Барецкий, в свою очередь, высказался относительно Никиты Кологривого.

— Мне кажется, что Кологривый действительно считает себя дебоширом. Думаю, что он целенаправленно катится в эту сферу шоу-бизнеса, ему нравятся разные провокации. Но он во всём этом больше потерял, — считает Барецкий. — Человек снялся в очень удачном проекте, на него делали ставки, стали звать на другие интересные проекты.

Кологривый мог бы стать вторым Абдуловым, но решил пойти по пути Панина. Это грустно. Стас Барецкий, поэт и музыкант

«Кологривый — абсолютно бездарный»

Художник и общественный деятель Владимир Ермак отмечает, что следит не только за фильмами и актерами, но и за культурой поведения звезд в целом.

— Огромное количество второсортных бездарностей, которые своим талантом добиться ничего не могут, пытаются взять внимание аудитории своим эпатажем, — считает Владимир Ермак. — И для меня ну это очень серьезные звоночки, потому что сегодня эти люди говорят о легендарных режиссерах и актерах гадости, потом будут говорить гадости в целом о стране. Как можно, например, сравнить Бурунова — абсолютно воспитанного и здравомыслящего актера и абсолютно бездарного Кологривого.

Кологривый готов говорить про всех и всё, лишь бы хоть как-то привлечь к себе внимание. И разговоров о нём больше, чем ролей. Владимир Ермак, общественный деятель

Телеведущая Маруся Михейчик считает, что публичные личности всегда находятся под пристальным вниманием СМИ и фанатов и нужно заранее понимать, как и где себя вести нежелательно.



— Любые алкотусовки для медийной личности изначально могут закончиться не очень хорошо. Возьмем в качестве примера давнюю историю с нашими футболистами Кокориным и Мамаевым, — вспомнила Маруся Михейчик. — Для обычных граждан нашей страны подобная история закончилась бы мелким хулиганством без публичной огласки. Для ребят же это стало показательной поркой. А-ля давайте на примере ваших кумиров покажем, как нельзя себя вести.

Медийность — это груз ответственности, который надо нести с достоинством. Маруся Михейчик, телеведущая

Также, по мнению Михейчик, отразилась история и на Кологривом — любая выходка в обществе будет всегда нести публичные последствия.

А психолог Марина Философ отметила, что часто публичные люди боятся потерять славу и начинают ее себе «накручивать» разными выходками. И дает о себе еще знать «звездная болезнь».