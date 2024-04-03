Личная машина ГИБДД и бутылка виски: что в райдере Олега Газманова, который приедет с концертом в Новосибирск

Изучаем райдер Олега Газманова Источник: Илья Бархатов / 74.RU











Стал известен райдер певца Олега Газманова - в Новосибирске его концерт состоится 19 мая (недавно он был перенесен из-за терракта в подмосковном «Крокус Сити Холле») Список требований появился у наших коллег из екатеринбуржского E1.RU, в их городе артист выступит 26 апреля.

По прилете певца в аэропорт машина должна встречать его возле трапа самолета или в VIP-зале. Артист готов передвигаться по городу только на иномарке представительского класса: Mercedes, Lincoln, Audi A8, BMW 7-й серии. Авто должно быть чистым и без табачного запаха. При встрече и во время поездок в транспорте не должно быть никого, кроме водителя. Для коллектива Газманова подойдет комфортабельный автобус.

При переездах из города в город, а также в случае пробок и нехватки времени автомобили артиста и его команды должны сопровождать сотрудники ГИБДД.



Жить Газманов согласен только в лучшей гостинице города, но, как вариант, подойдут загородные гостиничные комплексы или государственные резиденции. Нужно забронировать номер люкс, в котором обязательно (!) должен быть телефон.



Питание у звезды должно быть трехразовое. Во время завтрака, обеда и ужина в зале ресторана не может быть посторонних.

Главные требования Олега Газманова Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Гримерка Газманова должна быть лучшей: зеркало во весь рост, столик, мебель, предметы чайной сервировки и другие бытовые принадлежности. Также в комнате ему нужен накрытый стол с продуктами, купленными в магазинах премиум-класса: чай, хлеб, два лимона, мясная нарезка, сыр, орехи, ягоды, сало, хорошая квашеная капуста, бутылка виски Smokehead Sherry Cask Blast (ее стоимость — от 12 тысяч рублей) и многое другое.



Если у артиста есть свободное время, организатор должен продумать его активный отдых в городе. Подойдут большой теннис или велосипедные прогулки.



Перед выступлением Олег Газманов должен быть в курсе культурной и политической обстановки в городе: какие сейчас проходят концерты, акции и митинги.



Звезда представит свой юбилейный концерт «55 лет на сцене!» в Екатеринбурге на сцене ККТ «Космос» 26 апреля в 19:00.

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