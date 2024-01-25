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Первые студенты и столовая: НГУ опубликовал архивные снимки из 60-х — как выглядел университет

Музей университета поделился фотографиями в честь Дня студента

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На фото студенты изучают списки поступивших, вывешенные в коридорах университета

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Новосибирский государственный университет сегодня, 25 января, в честь Дня студента опубликовал архивные фотографии в своем телеграм-канале.

— Музей истории НГУ поделился с нами архивными фотографиями ко Дню студента. В течение дня мы погрузимся в атмосферу 60-х годов, посмотрим на первую столовую и на первых студентов, — написали авторы телеграм-канала.

На фотографии попали первые студенты, гости университета и, конечно, столовая.

На фото старая столовая НГУ

На фото старая столовая НГУ

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Холл учебного корпуса университета в 1960-е года

Холл учебного корпуса университета в 1960-е года

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В терминальном классе университета сфотографировали чехословацких студентов, которые приехали в НГУ

В терминальном классе университета сфотографировали чехословацких студентов, которые приехали в НГУ

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Студенты идут на пары

Студенты идут на пары

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