Первые студенты и столовая: НГУ опубликовал архивные снимки из 60-х — как выглядел университет

Новосибирский государственный университет сегодня, 25 января, в честь Дня студента опубликовал архивные фотографии в своем телеграм-канале.
— Музей истории НГУ поделился с нами архивными фотографиями ко Дню студента. В течение дня мы погрузимся в атмосферу 60-х годов, посмотрим на первую столовую и на первых студентов, — написали авторы телеграм-канала.
На фотографии попали первые студенты, гости университета и, конечно, столовая.
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