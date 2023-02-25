Было же время! Отгадайте год по фото из Новосибирска (мы постарались вас запутать)

В рунете и по всему миру набирает популярность игра Chronophoto: на экране смартфона появляется исторический снимок, снятый между 1900 и 2022 годами, а пользователь должен догадаться, когда именно. На каждом фото присутствуют детали, по которым внимательный человек может понять, о каком периоде идет речь. Подсказкой могут стать и вид транспорта, и длина юбки, и внешний вид здания. В Новосибирске в подобную угадайку играть одно удовольствие: молодой город бурно строился, и внешний вид его кардинально менялся если не каждый год, то уж каждое десятилетие — точно. На форуме «Новосибирск в фотозагадках» и в архиве НГС мы собрали интересные снимки города, от которых буквально веет ароматом времени (и запах у каждого фото свой).