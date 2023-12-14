Умер главный дирижер Русского академического оркестра Новосибирской филармонии Владимир Гусев

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Владимира Поликарповича.

13 декабря стало известно о смерти автора «Бандитского Петербурга» и основателя «Фонтанки» Андрея Константинова. Известный журналист и писатель страдал от тяжелой болезни.

