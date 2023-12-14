Умер главный дирижер Русского академического оркестра Новосибирской филармонии Владимир Гусев

Руководитель и главный дирижер Русского академического оркестра Новосибирской филармонии, народный артист России Владимир Гусев умер на 84-м году жизни. Об этом 14 декабря НГС сообщили в филармонии.
— Владимир Поликарпович работал в Русском академическом оркестре больше 50 лет и более 45 лет возглавлял его в качестве главного дирижера и художественного руководителя. Благодаря ему оркестр оказался в центре крупных образовательных и фестивальных проектов, среди них Международный фестиваль оркестров народных инструментов «Струны Сибири», программа «Юные дарования Сибири» и другие. Уход из жизни Владимира Поликарповича Гусева стал огромной и невосполнимой потерей для культурной и общественной жизни региона, — рассказали в филармонии.
Владимир Гусев в свои 83 года занимался не только общим руководством оркестром, но и выступлениями в качестве дирижёра. Последний концерт с его участием прошёл в конце мая, он назывался «Я лечу над Россией».
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Владимира Поликарповича.
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