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Умер главный дирижер Русского академического оркестра Новосибирской филармонии Владимир Гусев

Народному артисту России было 83 года

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Последний концерт в качестве дирижёра Гусев провёл в мае

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Руководитель и главный дирижер Русского академического оркестра Новосибирской филармонии, народный артист России Владимир Гусев умер на 84-м году жизни. Об этом 14 декабря НГС сообщили в филармонии.

— Владимир Поликарпович работал в Русском академическом оркестре больше 50 лет и более 45 лет возглавлял его в качестве главного дирижера и художественного руководителя. Благодаря ему оркестр оказался в центре крупных образовательных и фестивальных проектов, среди них Международный фестиваль оркестров народных инструментов «Струны Сибири», программа «Юные дарования Сибири» и другие. Уход из жизни Владимира Поликарповича Гусева стал огромной и невосполнимой потерей для культурной и общественной жизни региона, — рассказали в филармонии.

Владимир Гусев в свои 83 года занимался не только общим руководством оркестром, но и выступлениями в качестве дирижёра. Последний концерт с его участием прошёл в конце мая, он назывался «Я лечу над Россией».

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Владимира Поликарповича.

13 декабря стало известно о смерти автора «Бандитского Петербурга» и основателя «Фонтанки» Андрея Константинова. Известный журналист и писатель страдал от тяжелой болезни.

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