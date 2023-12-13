Умер автор «Бандитского Петербурга» и основатель «Фонтанки» Андрей Константинов

Помимо написания книг о криминальном Санкт-Петербурге, Андрей Константинов не забывал и о журналистике. В 1998 году он основал «Агентство журналистских расследований», благодаря которому удалось раскрыть десятки преступлений. Одним из самых резонансных дел, раскрытых агентством, стало задержание соучастника убийства Виктора Новоселова, депутата Законодательного собрания. За проведенное расследование Андрея Константинова удостоили правительственной награды.

Кроме того, Андрей Константинов читал лекции в Санкт-Петербургском госуниверситете и организовывал семинары по всей стране, где рассказывал о специфике журналистских расследований.

