Умер автор «Бандитского Петербурга» и основатель «Фонтанки» Андрей Константинов

В Санкт-Петербурге на 61-м году жизни скончался журналист и писатель Андрей Константинов. Как сообщает «Фонтанка», последний год он страдал от неизлечимой болезни.
Андрей Константинов основал «Агентство журналистских расследований» и 47news, был одним из основателей «Фонтанки». Наибольшую популярность Андрей Константинов приобрел благодаря циклу криминальных романов о «Бандитском Петербурге». Написать книгу «Адвокат», которая затем легла в основу сериала о криминальном Санкт-Петербурге, автора подтолкнула встреча с режиссером Валерием Огородниковым — он предложил Андрею Константинову написать сценарий для картины о бандитах. И книги, и их экранизация прогремели по всей стране и сделали Андрея Константинова знаменитым.
Помимо написания книг о криминальном Санкт-Петербурге, Андрей Константинов не забывал и о журналистике. В 1998 году он основал «Агентство журналистских расследований», благодаря которому удалось раскрыть десятки преступлений. Одним из самых резонансных дел, раскрытых агентством, стало задержание соучастника убийства Виктора Новоселова, депутата Законодательного собрания. За проведенное расследование Андрея Константинова удостоили правительственной награды.
Кроме того, Андрей Константинов читал лекции в Санкт-Петербургском госуниверситете и организовывал семинары по всей стране, где рассказывал о специфике журналистских расследований.