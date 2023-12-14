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«Слово пацана»

Подростковая романтика? Перевели, что говорил Маратик Айгуль на татарском в «Слове пацана»

Зрители, не говорящие на татарском языке, рассуждают, что же мог сказать парнишка своей возлюбленной

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За отношениями экранных Марата и Айгуль переживает вся страна

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В ожидании новой серии мегапопулярного сериала «Слово пацана» (18+) про преступные группировки Казани 80-х годов пользователи интернета пересматривают уже вышедшие эпизоды и пытаются предугадать перипетии сюжета.

Так, у многих россиян возникло непонимание сцены в школьной столовой в пятой серии, когда Маратик и Айгуль сидят вместе и молодой человек что-то эмоционально рассказывает девушке на татарском языке.

— Татары, помогите! Что он ей там говорит? Смысл есть? — интересуются фанаты сериала в комментариях под конкретным отрывком.

— Пересильд смотрит так, как будто понимает, что он там на татарском языке своем несет, наверное, какой-то набор слов просто, — смеются в ответ некоторые.

— Да там что-то про того урода, которого Маратик от Айгульки отшивал, в зеленой тачке, видите, как он эмоционально рассказывает, а она на него с трепетом смотрит. Хвалится, наверное, что защитил даму, — строят догадки зрители «Слова пацана».

— Очень грубо звучит, ругался на кого-то, наверное, про отчима что-то говорит. Так эмоционально, личный разговор же! — пишут интернет-пользователи.

Перевели для вас отрывок, в котором Марат говорит по-татарски

Перевели для вас отрывок, в котором Марат говорит по-татарски

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Редакция портала 116.RU, впервые услышавшая татарскую речь в сериале за все пять серий, спешит примерить на себя роль переводчика и объяснить всем интересующимся, о чем же на самом деле шла речь в том эпизоде.

Всё не так романтично, как могли предположить некоторые, но при этом и не бессмысленный набор слов. Рузиль Минекаев, исполнитель роли Адидаса-младшего, объясняет своей возлюбленной, что с ним произошло на одном из уроков.

— Он такой спрашивает: «Учил?» Нет, естественно, и он такой двойку поставил, — дословно звучит этот эмоциональный монолог в переводе на русский язык.

Стоит отдать должное Минекаеву, актер настолько ярко играет, что даже столь обычная, бытовая фраза на татарском языке звучала так, словно это было признание девушке в любви.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: 116.RU

Кстати, недавно мы подробно рассказывали про этого артиста, собрав полную информацию о том, где он родился, где учился, что у него с личной жизнью. Ну и разглядывали фото Рузиля и его семьи вне сериала «Слово пацана».

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