Подростковая романтика? Перевели, что говорил Маратик Айгуль на татарском в «Слове пацана»

В ожидании новой серии мегапопулярного сериала «Слово пацана» (18+) про преступные группировки Казани 80-х годов пользователи интернета пересматривают уже вышедшие эпизоды и пытаются предугадать перипетии сюжета.
Так, у многих россиян возникло непонимание сцены в школьной столовой в пятой серии, когда Маратик и Айгуль сидят вместе и молодой человек что-то эмоционально рассказывает девушке на татарском языке.
— Татары, помогите! Что он ей там говорит? Смысл есть? — интересуются фанаты сериала в комментариях под конкретным отрывком.
— Пересильд смотрит так, как будто понимает, что он там на татарском языке своем несет, наверное, какой-то набор слов просто, — смеются в ответ некоторые.
— Да там что-то про того урода, которого Маратик от Айгульки отшивал, в зеленой тачке, видите, как он эмоционально рассказывает, а она на него с трепетом смотрит. Хвалится, наверное, что защитил даму, — строят догадки зрители «Слова пацана».
— Очень грубо звучит, ругался на кого-то, наверное, про отчима что-то говорит. Так эмоционально, личный разговор же! — пишут интернет-пользователи.
Редакция портала 116.RU, впервые услышавшая татарскую речь в сериале за все пять серий, спешит примерить на себя роль переводчика и объяснить всем интересующимся, о чем же на самом деле шла речь в том эпизоде.
Всё не так романтично, как могли предположить некоторые, но при этом и не бессмысленный набор слов. Рузиль Минекаев, исполнитель роли Адидаса-младшего, объясняет своей возлюбленной, что с ним произошло на одном из уроков.
— Он такой спрашивает: «Учил?» Нет, естественно, и он такой двойку поставил, — дословно звучит этот эмоциональный монолог в переводе на русский язык.
Стоит отдать должное Минекаеву, актер настолько ярко играет, что даже столь обычная, бытовая фраза на татарском языке звучала так, словно это было признание девушке в любви.
Кстати, недавно мы подробно рассказывали про этого артиста, собрав полную информацию о том, где он родился, где учился, что у него с личной жизнью. Ну и разглядывали фото Рузиля и его семьи вне сериала «Слово пацана».