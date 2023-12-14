Подростковая романтика? Перевели, что говорил Маратик Айгуль на татарском в «Слове пацана»

— Татары, помогите! Что он ей там говорит? Смысл есть? — интересуются фанаты сериала в комментариях под конкретным отрывком.

— Пересильд смотрит так, как будто понимает, что он там на татарском языке своем несет, наверное, какой-то набор слов просто, — смеются в ответ некоторые.

— Да там что-то про того урода, которого Маратик от Айгульки отшивал, в зеленой тачке, видите, как он эмоционально рассказывает, а она на него с трепетом смотрит. Хвалится, наверное, что защитил даму, — строят догадки зрители «Слова пацана».