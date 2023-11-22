Певец Шарлот вернулся в Россию. Его скрутили сразу в аэропорту

Ночью 22 ноября певец Шарлот вернулся в Россию. По прилете в Санкт-Петербург его сразу же задержали сотрудники полиции, сообщает StarHit. Видео с артистом в наручниках облетело соцсети.
В июле Шарлот опубликовал видео, в котором он сжигает российский паспорт, находясь в Ереване. Артист также заявил, что хочет отправиться на Украину и давать там концерты. На видео обратила внимание руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина – с ее инициативы Шарлотом заинтересовались правоохранители.
15 ноября артист опубликовал в соцсетях пост, в котором заявил, что возвращается в Россию.
– Цель моего приезда: сражение за русско-язычную культуру, защита великого статуса «Творец», так же издание нового альбома под названием «Реинкарнация» [по контексту не касающегося политической рутины], – написал Шарлот в соцсети.
Музыканту могут грозить обвинения за дискредитацию ВС РФ, надругательства над госсимволом и нарушения прав на свободу вероисповеданий. По данным Mash, у артиста также могут возникнуть проблемы из-за военного билета. Музыкант хвастался военником еще до того, как медкомиссия признала его негодным. Теперь Шарлота подозревают в покупке документа.
Шарлот знаменит не только музыкой, но и своими эпатажными выходками. Например, феврале в соцсетях артиста появилась информация о его смерти. Позже Шарлот признался, что сообщал о смерти ради продвижения песни.