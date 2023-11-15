Борщи сквозь слезы, измены и много лжи: раскрыты неизвестные подробности развода Бузовой и Тарасова

Несмотря на то что Тарасов любил жить на полную катушку, Бузова жалуется, что она от этой катушки ничего толком не получала.



— Он обеспечивал нашу прекрасную жизнь, мне было где жить, отдыхать, подарочки, безусловно. Остальные все траты и всё, что нужно девочке, такого что «на держи карточку» ни разу не было, — припоминает былое Ольга.

