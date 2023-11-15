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Борщи сквозь слезы, измены и много лжи: раскрыты неизвестные подробности развода Бузовой и Тарасова

Бывшие супруги до сих пор не могут забыть друг друга

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На интервью Бузова разоткровенничалась про бывшего мужа

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Телеведущая Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов развелись семь лет назад, и с тех пор не прошло и месяца, чтобы они не передавали друг другу пламенные приветы при каждом удобном случае. Казалось бы, бывшие уже и договаривались о том, чтобы не поливать друг друга грязью, и скелеты в шкафах давным-давно должны были закончиться. Но похоже, что для грязного белья у пары есть просторная гардеробная. Придя на интервью к Надежде Стрелец, Ольга Бузова рассказала новые подробности из прошлой жизни: про скупость Тарасова, борщи со вкусом рабства, брачный контракт. Футболист, услышав такое, в стороне тоже стоять не стал.

«Давай мне каждый месяц по миллиону, по два, по три»

О зарплатах футболистов ходят легенды. И Ольга Бузова к одной из таких легенд слегка прикоснулась. Уровень заработка своего бывшего мужа она описывает двумя словами: «До хрена получал». Тратить Тарасов тоже любил и умел. Пара жила на широкую ногу, и он оплачивал любой каприз. Ольга, которая в то время была только начинающей ведущей, просила мужа быть менее расточительным, откладывать, думать о будущем.

— Я накоплю тебе, нам. Я думала как женщина о будущем, потому что прекрасно понимала, что это недолгосрочная история, спорт, — признаётся Бузова. — Чтобы, оказавшись в такой ситуации, когда профессия заканчивается, а есть семья, дети, которых надо кормить, помимо доходов с интервью про Бузову было что-то другое. Но он меня не послушался.

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Видео: Надежда Стрелец / YouTube.com

Несмотря на то что Тарасов любил жить на полную катушку, Бузова жалуется, что она от этой катушки ничего толком не получала.

— Он обеспечивал нашу прекрасную жизнь, мне было где жить, отдыхать, подарочки, безусловно. Остальные все траты и всё, что нужно девочке, такого что «на держи карточку» ни разу не было, — припоминает былое Ольга.

«Золушка нервно бы курила в туалете кальян»

Ольга Бузова также призналась, что временами чувствовала себя не женой, а обслугой: часами простаивала у плиты (говорит, заказывать еду спортсмен запрещал), мыла квартиру и спала четыре часа в день, чтобы всё успеть.

Пожаловалась Ольга и на то, что Дмитрий Тарасов контролировал всю ее жизнь.

— Если он сказал, что я должна быть дома в 11, значит я буду дома в 11. Если опаздывала на пять минут, то он мог со мной не общаться несколько дней, доводить меня, — признаётся Ольга Бузова.

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Видео: Надежда Стрелец / YouTube.com

Когда Ольга участвовала в проекте «Танцы со звездами», Тарасов, по ее словам, и здесь следил за ее поведением, внося коррективы в сценарий. Например, писал ей сообщения с требованием танцевать «без прикосновений и объятий».

— Если бы сейчас премию выдавали за истерики, я бы реально была первой не только в соцсетях. Я главная истеричка, я только со временем научилась сдерживать эмоции и спокойно решать вопрос, разговаривать, — поделилась Бузова.

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Видео: Надежда Стрелец / YouTube.com

Вспомнила Ольга и про брачный контракт, который подписывала, не понимая, почему ей вообще «суют эти бумажки».

— Я даже их не читала, у меня даже юриста не было, — рассказала Бузова. — Подписала что надо подписать. Мне от тебя ничего не надо, я тебя люблю.

Ответ Тарасова

Интервью Бузовой посмотрели не только ее поклонники, но и бывший муж. И был, мягко говоря, удивлен услышанному. В частности, предъявил из-за борщей. По его мнению, жена может и должна периодически заниматься кулинарными делами.

— Не было никаких условий, не было никаких пунктов. Я нормальный русский мужик, который иногда хочет покушать русскую домашнюю еду дома. 80% времени мы кушали в ресторанах, и, может быть, за 5 лет 2–3 раза я попросил приготовить Олю дома домашнюю еду, потому что мне захотелось. Я думаю, это нормальное желание для мужика, — рассказал Тарасов в видеообращении, которое опубликовал у себя в соцсетях. — Всё остальное время мы кушали в ресторанах, и я был на сборах, поэтому, Оль, ну здесь вообще просто попало мимо, мимо кассы.

Также Тарасова возмутил рассказ Ольги Бузовой о том, как после развода она осталась на улице без всего.

— Я не оставлял тебя на улице, а предложил вариант, мол, живи в квартире столько, сколько ты хочешь, но дай мне какой-то срок. Год значит год. Я собрал вещи и ушел из дома. Тебя не выгонял. Сказал, надо снять тебе квартиру — и я сниму. Но после этого с твоей стороны началось сама знаешь что. Я не хочу это афишировать, — отметил Тарасов.

Также Дмитрий напомнил, что не держит зла на Бузову, ждет ее у себя дома и готов к сотрудничеству, «если будут интересные проекты».

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Видео: tarasov23 / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

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