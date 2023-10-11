Диму Билана госпитализировали. Ближайшие концерты отменены

Дима Билан отменил концерты в нескольких городах из-за болезни. Сообщения об этом появились на личной странице артиста, а также в его официальных группах в соцсетях. Концерты переносятся в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске.
— Сообщаю вам, что концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся в связи с моим затянувшимся бронхитом и рекомендацией пульмонолога! Сейчас я под его наблюдением! Переезды и перелеты могут сильно усугубить ситуацию. Поэтому, чтобы не рисковать, я вынужден остаться в Москве и в спокойной обстановке идти на поправку, — написал артист.
Также в записи указано, что концерты тура в других городах — Омске, Новосибирске, Томске, Ташкенте, Астане и Алматы — останутся в силе и пройдут в те же даты.
В марте артист анонсировал юбилейное шоу «Гладиатор», посвященное 25-летию творческой карьеры. В феврале Дима Билан попал в санкционный список Канады.