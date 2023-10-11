Диму Билана госпитализировали. Ближайшие концерты отменены

— Сообщаю вам, что концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся в связи с моим затянувшимся бронхитом и рекомендацией пульмонолога! Сейчас я под его наблюдением! Переезды и перелеты могут сильно усугубить ситуацию. Поэтому, чтобы не рисковать, я вынужден остаться в Москве и в спокойной обстановке идти на поправку, — написал артист.