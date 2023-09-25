«Придется унести свою боль с собой». Лидия Федосеева-Шукшина в день 85-летия рассказала о скандалах в семье и обмане внучки

Свой 85-летний юбилей народная артистка РСФСР встречает без торжественного вечера и парадного ужина. После инсульта здоровье Лидии Николаевны потихоньку, но идет на поправку. Рядом с ней — дочь Ольга и заботливая сиделка, которые и станут главными гостями семейных посиделок 25 сентября. Наверняка поздравят бабушку и внуки. А пока актриса тратит свои силы на восстановление: упражнения, занятия, массаж. Подробности — в материале MSK1.RU.
«Меня увезли в Склифосовского, а дальше ничего не помню»
— Лидия Николаевна, в июне все поклонники переживали за ваше здоровье и надеялись, что страшный диагноз — инсульт или инфаркт головного мозга — не подтвердится. Вы попали в реанимацию, вам становилось хуже… Слава Богу, что вы смогли окрепнуть! Что же произошло?
— Это случилось в конце мая — вдруг левая рука перестала меня слушаться, двигалась сама по себе, приходилось ее сдерживать. Последние годы со мной рядом младшая дочь Ольга, мы стали с ней звонить лечащему врачу Николаю Петровичу, и он нас успокоил, сказал, что ничего страшного не происходит. К сожалению, мы потеряли неделю, потому что мое состояние с каждым днем ухудшалось. Было принято решение обратиться к неврологу, после которого меня сразу забрали в реанимацию в институт Склифосовского, дальше я почти ничего не помню — с помощью дочери сейчас мы потихоньку восстанавливаем события.
— Кто был рядом с вами в это сложное время, кто помогал?
— Весь июнь я находилась сначала в реанимационном отделении, затем в неврологическом. Каждый день приходила дочь Оля. Маша тоже была несколько раз. Стыдно признаться, но я ее вначале не узнала — правда, врачи сказали, что это нормально. Не узнала также свою двоюродную сестру Таню. Говорю и плачу — такая я была беспомощная.
— Кажется, что беспомощность — это не про вас, вы всегда производили впечатление сильного человека. Откуда брали силы бороться с болезнью?
— Я была не одна с такой бедой. С нежностью вспоминаю своих подруг по несчастью: Элю, Марину, Людмилу. Между прочим, Людмила Николаевна Собакинских шила костюмы для Людмилы Зыкиной. Мы подбадривали, поддерживали друг друга. А еще хочу поблагодарить врачей, сестер, санитарок «Склифа». Это просто уникальные люди, нам никогда не понять, как они это делают, откуда берут силы и терпение на таких, как мы.
«Внучка меня обманула из-за квартиры»
— Как вы чувствуете себя сейчас? Какие прогнозы врачей?
— У меня был месяц восстановительных занятий, упражнений в частной реабилитационной клинике, где мне круглосуточно помогала Леночка-сиделка. Мы и сейчас рядом уже дома. Лена очень религиозный человек, мы с ней всё время говорим о Боге и церкви, она возит меня на службу по большим праздникам. С нами по-прежнему дочка Оля — на ней дела по хозяйству, а оно немалое. Остаются еще проблемы, которые надо решать.
— Эти проблемы связаны со здоровьем?
— Не только. Очень расстроила меня внучка Аня (дочь Марии Шукшиной. — Прим. ред.). Она посещала меня два раза, и зная, что я по ошибке переписала нашу с Василием Макаровичем московскую квартиру на нее, зная, как она мне дорога, зная, что наше с Васей творческое наследие только дочь Оля может поднять и сохранить, обещала вернуть мою долю. А потом в очередной раз обманула и даже заблокировала нас в телефоне так, что мы не можем с ней связаться. И вот, выписавшись из клиники с хорошим результатом, я чуть его не потеряла.
— И как же быть теперь, Лидия Николаевна?
— Развожу руками и признаю, что ничего не могу с этим поделать. Видимо, придется унести свою боль с собой. Мое единственное пожелание — чтобы семья жила в мире, дочки Маша и Оля общались и помогали друг другу. Внуки, двоюродные братья и сёстры знали и уважали близких, любили родину, как это делал их великий дед!
Шукшин вырастил во мне личность, сформировал как актрису, подарил амплуа! Конечно, мне хотелось играть разные характерные роли, и они у меня были. Но я знаю, что зрители помнят и любят Любу Байкалову из «Калины красной» и Нюру из «Печек-лавочек». Тем более что «Калина...» вошла в сотню лучших картин мирового кинематографа
Об амплуа Шукшиной
Как признаётся сама Лидия Николаевна, главное амплуа — «великодушная русская женщина» — подарил ей Василий Макарович Шукшин. С будущим мужем и учителем молодая актриса Лида Федосеева познакомилась на съемках фильма «Какое оно, море?» в 1964 году. Любовь, вспыхнувшая во время киноэкспедиции в Крым, закончилась свадьбой в том же году. Правда, Лидии пришлось расстаться с первым мужем — актером Вячеславом Ворониным. Их маленькая дочка Анастасия осталась с папой.
Прибавив к фамилии «Федосеева» очень важное продолжение «Шукшина», актриса стала главной героиней фильмов Василия Макаровича. Нюра из «Печек-лавочек», Люба из «Калины красной». И после трагической смерти Шукшина от инфаркта во время съемок фильма «Они сражались за родину», Лидия Николаевна продолжала играть «шукшинских» героинь в фильме «Трын-трава» и в картине «Позови меня в даль светлую».
Но жизнь продолжалась, подрастали дочки Оля и Маша, и в жизни Лидии Николаевны появлялись другие мужчины. Вскоре она вышла замуж за кинооператора Михаила Аграновича. Но долгие съемки в Польше в начале
Менялись не только мужчины, но и роли — талант Лидии Николаевны оказался очень разноплановым. Ей великолепно удавались комедийные образы в экранизациях «Мертвых душ», «12 стульев», «Из жизни отдыхающих» и драматические героини в фильмах «Вам и не снилось», «По главной улице с оркестром». А уж скольких царственных особ пришлось ей сыграть: императрицу Анну Иоанновну в фильме «Демидовы», Екатерину Вторую в «Графине Шереметевой», графиню Чернышеву в «Виват, гардемарины!», генеральшу Амалию фон Шпильце в «Петербургских тайнах». Последняя роль Лидии Николаевны — мама российского мафиози в британском телесериале «МакМафия».
До этого мы рассказывали, как отметила свой юбилей Елена Проклова.