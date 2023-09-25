«Придется унести свою боль с собой». Лидия Федосеева-Шукшина в день 85-летия рассказала о скандалах в семье и обмане внучки

«Меня увезли в Склифосовского, а дальше ничего не помню»

— Лидия Николаевна, в июне все поклонники переживали за ваше здоровье и надеялись, что страшный диагноз — инсульт или инфаркт головного мозга — не подтвердится. Вы попали в реанимацию, вам становилось хуже… Слава Богу, что вы смогли окрепнуть! Что же произошло?



— Это случилось в конце мая — вдруг левая рука перестала меня слушаться, двигалась сама по себе, приходилось ее сдерживать. Последние годы со мной рядом младшая дочь Ольга, мы стали с ней звонить лечащему врачу Николаю Петровичу, и он нас успокоил, сказал, что ничего страшного не происходит. К сожалению, мы потеряли неделю, потому что мое состояние с каждым днем ухудшалось. Было принято решение обратиться к неврологу, после которого меня сразу забрали в реанимацию в институт Склифосовского, дальше я почти ничего не помню — с помощью дочери сейчас мы потихоньку восстанавливаем события.

