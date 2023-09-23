«Я не верил, что такая любовь возможна». Певец Юлиан — о состоянии Пахмутовой после похорон Добронравова и их семье

Завтра, 24 сентября, будет девять дней после кончины знаменитого поэта-песенника Николая Добронравова. Его не стало в ночь на 17 сентября после затяжной болезни, а 20 сентября страна простилась с Николаем Николаевичем. Добронравов известен как автор множества песен, среди которых знаменитые «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Трус не играет в хоккей», «До свидания, Москва», «Команда молодости нашей», «Надежда» и другие. Он создавал свои шедевры в тандеме с супругой, композитором Александрой Пахмутовой. Их песни не зря называют летописью эпохи. Они и сами для всех служили примером любви и верности и преданности искусству.

