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Интервью

«Я не верил, что такая любовь возможна». Певец Юлиан — о состоянии Пахмутовой после похорон Добронравова и их семье

Он рассказал MSK1.RU, как композитор справляется с потерей, и вспомнил семейную жизнь творческой пары

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Александра Пахмутова и Николай Добронравов с Юлианом

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Завтра, 24 сентября, будет девять дней после кончины знаменитого поэта-песенника Николая Добронравова. Его не стало в ночь на 17 сентября после затяжной болезни, а 20 сентября страна простилась с Николаем Николаевичем. Добронравов известен как автор множества песен, среди которых знаменитые «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Трус не играет в хоккей», «До свидания, Москва», «Команда молодости нашей», «Надежда» и другие. Он создавал свои шедевры в тандеме с супругой, композитором Александрой Пахмутовой. Их песни не зря называют летописью эпохи. Они и сами для всех служили примером любви и верности и преданности искусству.

Конечно, когда не стало Добронравова, многочисленные поклонники таланта этой пары больше всего переживали за Александру Николаевну. С кладбища ее уводили под руки.

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Видео: Городские порталы

Певец Юлиан, близкий друг семьи Пахмутовой и Добронравова, присутствовал на прощании с поэтом и рассказал MSK1.RU, как 93-летняя Александра Пахмутова переживает потерю мужа.

— Я восхищен Александрой Николаевной. Она выдержала всю церемонию похорон от начала и до конца — от церемонии прощания до поминок в узком семейном кругу, — признался MSK1.RU Юлиан. — Потерять любимого человека, свою вторую половину, с которым она прожила 67 лет, — ну как это легко пережить?

Александру Николаевну поддерживают родные

Александру Николаевну поддерживают родные

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По словам певца, артистка сейчас не одна, а в кругу семьи — с ней ее брат и племянник.

— У нее сейчас часто меняется настроение: может увидеть какие-то фотографии и начать вспоминать какие-то совместные моменты с Николаем Николаевичем, — добавил Юлиан. — Но со временем она придет в себя, у нее необыкновенно сильный характер.

Юлиан тесно дружил с супружеской парой и рассказал, как Александра Пахмутова узнала о том, что не стало любимого мужа.

Огромный кусок жизни был прожит вместе. Конечно, это было единое целое.

Какими были отношения Пахмутовой и Добронравова?

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— Их пара была образцом лебединой верности. На моих глазах проходила большая часть их жизни, столько раз мы ездили за границу и на гастроли, все праздники вместе отмечали. Я не верил, что такая любовь возможна, — они называли друг друга «Алечка», «Колечка».

Они жили по Экзюпери: «любовь — это не смотреть друг на друга, любовь — это смотреть в одном направлении». Они всю жизнь в одном направлении смотрели. У них всё было одинаковое, они были одним целым. В быту они оберегали друг друга, два ангела.

А были ли у них разногласия?

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— Спорить они могли об одном — о творчестве. Там были жаркие споры: «Вот эту строчку надо заменить, а здесь немного музыку поменять, здесь другие слова». Могли поругаться, но только на одну секунду. У них даже привычки были одинаковые — они очень любили спорт, болели за одну футбольную команду, любили есть одну и ту же еду.

А какую кухню любили супруги?

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— Они очень любили грузинскую кухню, простенькую еду — кашу с утра. Раньше мы ездили по круизам, и, когда приходили в кафе, Добронравов говорил: «Алечка, что ты будешь кушать? И я то же самое».

Они абсолютно неразрывное целое. Александре Николаевне придется жить с этой пустотой внутри, и вся страна вместе с ними. Все переживают, это огромная трагедия для всех, будем помогать.

Поэта похоронили на Новодевичьем кладбище.

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