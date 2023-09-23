«Я не верил, что такая любовь возможна». Певец Юлиан — о состоянии Пахмутовой после похорон Добронравова и их семье

Завтра, 24 сентября, будет девять дней после кончины знаменитого поэта-песенника Николая Добронравова. Его не стало в ночь на 17 сентября после затяжной болезни, а 20 сентября страна простилась с Николаем Николаевичем. Добронравов известен как автор множества песен, среди которых знаменитые «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Трус не играет в хоккей», «До свидания, Москва», «Команда молодости нашей», «Надежда» и другие. Он создавал свои шедевры в тандеме с супругой, композитором Александрой Пахмутовой. Их песни не зря называют летописью эпохи. Они и сами для всех служили примером любви и верности и преданности искусству.
Конечно, когда не стало Добронравова, многочисленные поклонники таланта этой пары больше всего переживали за Александру Николаевну. С кладбища ее уводили под руки.
Певец Юлиан, близкий друг семьи Пахмутовой и Добронравова, присутствовал на прощании с поэтом и рассказал MSK1.RU, как 93-летняя Александра Пахмутова переживает потерю мужа.
По словам певца, артистка сейчас не одна, а в кругу семьи — с ней ее брат и племянник.
— У нее сейчас часто меняется настроение: может увидеть какие-то фотографии и начать вспоминать какие-то совместные моменты с Николаем Николаевичем, — добавил Юлиан. — Но со временем она придет в себя, у нее необыкновенно сильный характер.
Юлиан тесно дружил с супружеской парой и рассказал, как Александра Пахмутова узнала о том, что не стало любимого мужа.
— Огромный кусок жизни был прожит вместе. Конечно, это было единое целое.
— Какими были отношения Пахмутовой и Добронравова?
— Их пара была образцом лебединой верности. На моих глазах проходила большая часть их жизни, столько раз мы ездили за границу и на гастроли, все праздники вместе отмечали. Я не верил, что такая любовь возможна, — они называли друг друга «Алечка», «Колечка».
Они жили по Экзюпери: «любовь — это не смотреть друг на друга, любовь — это смотреть в одном направлении». Они всю жизнь в одном направлении смотрели. У них всё было одинаковое, они были одним целым. В быту они оберегали друг друга, два ангела.
— А были ли у них разногласия?
— Спорить они могли об одном — о творчестве. Там были жаркие споры: «Вот эту строчку надо заменить, а здесь немного музыку поменять, здесь другие слова». Могли поругаться, но только на одну секунду. У них даже привычки были одинаковые — они очень любили спорт, болели за одну футбольную команду, любили есть одну и ту же еду.
— А какую кухню любили супруги?
— Они очень любили грузинскую кухню, простенькую еду — кашу с утра. Раньше мы ездили по круизам, и, когда приходили в кафе, Добронравов говорил: «Алечка, что ты будешь кушать? И я то же самое».
Они абсолютно неразрывное целое. Александре Николаевне придется жить с этой пустотой внутри, и вся страна вместе с ними. Все переживают, это огромная трагедия для всех, будем помогать.