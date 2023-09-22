Реалити с Бузовой и свежие серии нашумевшей драмы: какие новые проекты появились в интернете

— Вчера мы открыли новый этап — пришло время показывать первые большие результаты работы, которая велась ИРИ совместно с индустрией последние несколько лет. И главное — не количество представленных проектов, хотя и объем рынка важен, а синергия всех игроков: онлайн-платформ, продюсеров, авторов, власти. Совместными усилиями делается новый продукт, который, судя по количеству просмотров и цифрам онлайн-кинотеатров, интересен зрителю. А это самое ценное, — отметил Алексей Гореславский.

