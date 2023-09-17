«Там заключенным не разрешают подтягиваться, считают, это подготовка к побегу». Оружейный барон Виктор Бут — о 15 годах в тюрьме США

— В «Википедии» написано, что вы 15 месяцев провели в полной изоляции, без прогулок. Как вообще удалось прожить этот период? Чем вы занимались и о чем чаще всего думали? Как этот период отразился на вас?



— Получилось даже больше чем 15 месяцев, там почти под 3 года . Прогулки были тоже в закрытом помещении. Конечно, это был вызов. С другой стороны, как и любой вызов, он мобилизует силы. Я думаю, что у нас даже как-то в крови это есть, когда в таких сложных ситуациях наш народ накопил память предков, в той памяти возникают строки из песен, фразы… Из таких кусочков сплелась та нить, за которую можно держаться и пройти через это.



— Вы именно в тот момент начали писать картины?



— Да. Это является такой отдушиной, форточкой для того, чтобы дать душе разрядить себя, понять себя. Скорее всего, это было больше для меня. Я никогда не думал, что то, что я рисую, когда-нибудь окажется где-то в виде выставки. Я делал это для своих близких, для себя. Когда ты это делаешь, у тебя появляется чувство облегчения, которое, условно говоря, заставляло, форсировало тебя это закончить, и потом появлялся другой проект. Вот так и рождались эти работы.