Лещенко, Хабенский, Эрнст с женой и вдова Табакова. Как звезды простились с актрисой Ириной Мирошниченко

Церемонию прощания также посетил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.



Он отметил, что в Мирошниченко было много жизненной силы, энергии и улыбчивости.

— Она была актрисой художественного театра — это звание высокое, счастливое и, конечно, трагическое, потому что быть актрисой художественного театра на протяжении 60 лет — это не только счастье. Каждый день нужно доказывать, что ты можешь, что ты сильная, что ты владеешь профессией, что ты понимаешь, где ты работаешь, что ты никому не завидуешь, но одновременно хочешь быть лучше, — сказал Швыдкой.