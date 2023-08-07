Лещенко, Хабенский, Эрнст с женой и вдова Табакова. Как звезды простились с актрисой Ириной Мирошниченко

Актриса театра и кино Ирина Мирошниченко умерла в Москве на
Проститься с великой актрисой пришли коллеги, деятели культуры и политики. Цветы к гробу возложила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Церемонию прощания также посетил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Он отметил, что в Мирошниченко было много жизненной силы, энергии и улыбчивости.
— Она была актрисой художественного театра — это звание высокое, счастливое и, конечно, трагическое, потому что быть актрисой художественного театра на протяжении 60 лет — это не только счастье. Каждый день нужно доказывать, что ты можешь, что ты сильная, что ты владеешь профессией, что ты понимаешь, где ты работаешь, что ты никому не завидуешь, но одновременно хочешь быть лучше, — сказал Швыдкой.
Худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский рассказал, что любовался Мирошниченко еще в юности, но встретился с ней только в зрелом возрасте.
— В ноябре 2021 года Ирина пришла ко мне, мощная, энергичная, уверенная в себе, обаятельная, с подарочками. Она всегда дарила подарки тем, кому симпатизировала. И мне посчастливилось быть одним из этих людей.
По словам Хабенского, у актрисы были большие планы на будущее.
— Она предлагала сделать реставрацию спектакля Олега Николаевича Ефремова «Три сестры» к
Лев Лещенко выступил на сцене с речью, посвященной Ирине Мирошниченко. Он назвал актрису «витриной» этого театра.
— Спасибо, что вы пришли на это печальное событие, — сказал Лещенко. — Так случилось, что я на этой сцене второй раз — первый раз был на ее авторском вечере. Сегодня мы в очень глубокой печали, скорби. Мы провожаем ее с огромным теплом и с очень большой любовью, которая у нас не пройдет многие-многие годы.
На прощание с Ириной Мирошниченко прибыл Константин Эрнст с женой Софьей. Он принес букет из белых роз.
Актриса Марина Зудина пришла на прощание в темных очках и почти заплакала во время речи.
— Я думаю, что, когда человек уходит в это другое измерение, он не вспоминает о ролях, он испытывает какую-то глобальную любовь к своему призванию. Я, наверное, многое не успела сказать вам, Ирина Петровна, дорогая, при жизни. Просто я всегда знала, что можно вам позвонить и о чем-то спросить. Поэтому за это вы меня, пожалуйста, простите, — сказала артистка.
На прощании также присутствовал ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Он отметил, что Мирошниченко была предана МХТ всю жизнь: ее биография началась со школы-студии и продолжалась в театре.
— В советское время не было понятия «звезда или секс-символ», а она, если бы оно тогда было, стала бы такой звездой, как сейчас любят говорит, и символом. Она была красавица, умница, соответствовала этому и душевно, — сказал ректор.
Церемонию прощания посетил министр культуры Москвы Александр Кибовский. Он рассказал, что восхищался творчеством Мирошниченко на протяжении многих лет.
— Она очень рано стала известной, и больше 60 лет назад пришла к ней слава, сначала через кино, потом в театре. И для многих ее сверстников это стало испытанием, через которое невозможно пройти. А Ирина Петровна, потрясающая, красивая девушка, великолепная актриса, прошла по жизни очень достойно, — сказал Кибовский.
Министр также рассказал, что некоторое время Ирина Мирошниченко возглавляла столичный комитет по культуре.
— Мало кто знает, что вообще-то 30 лет назад она едва не изменила свою судьбу. И тогда ее назначили возглавлять комитет по культуре города Москвы. Это малоизвестный факт — она возглавляла его всего несколько месяцев, и потом она сказала: «Это не мое». Хотя, казалось бы, сама власть пошла к ней — какое искушение!
Проводить актрису в последний путь пришли и коллеги Мирошниченко — актеры Авангард Леонтьев и Евгений Миронов. Они поделились воспоминаниями об артистке.
— Я помню Ирочку студенткой выпускного курса Школы-студии МХАТ. Ирин курс был замечательным, руководил им Марков. Ирочка была настоящим, сердечным, душевным, очень глубоким откликом на весь комплекс этих прекрасных идей, которые родились в головах основателей этого театра, — сказал Леонтьев.
Он подчеркнул, что Мирошниченко пользовалась своей популярностью и известностью, чтобы рассказать людям, что она любит и в кого она верит.
Актер Евгений Миронов заявил, что никогда не слышал от Мирошниченко никаких интриг, и назвал карьеру актрисы «потрясающим случаем порядочного служения».
— Я помню, как артисты отказывались со мной репетировать, потому что я хотел изменить рисунок спектакля, а они уже привыкли к определенному. И единственный человек — Ирина Петровна, которая много лет играла Аркадину, она как студентка бросилась со мной искать новые нюансы, открытия. Как радостно она отнеслась [к нововведениям]. Она была жадной до нового, до открытия, — рассказал Миронов.
Он подчеркнул, что для него Ирина Мирошниченко является большим примером.
Напомним, Ирина Мирошниченко скончалась в Москве 3 августа. Актрисе был 81 год. В конце июля ее госпитализировали с тяжелой формой гриппа. Вскоре после этого у артистки остановилось сердце, но кардиологам удалось восстановить сердцебиение. С тех пор она находилась в реанимации в тяжелом состоянии.
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