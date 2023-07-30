От бесприданницы до главной свахи страны. Как менялась жизнь Ларисы Гузеевой — забытые факты и редкие фото

После полутора лет перерыва на Первом канале решили возобновить шоу «Давай поженимся». Съемки начались 27 июля. Передача выходила с 2008-го по февраль 2022 года, и всё это время ее вела актриса Лариса Гузеева. Чтобы быть свахой, надо иметь большой жизненный опыт. И он у ведущей есть — свою молодость Лариса называла «гульной».

