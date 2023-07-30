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От бесприданницы до главной свахи страны. Как менялась жизнь Ларисы Гузеевой — забытые факты и редкие фото

Совсем скоро бессменная ведущая шоу «Давай поженимся» вновь заблистает на экранах

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

После полутора лет перерыва на Первом канале решили возобновить шоу «Давай поженимся». Съемки начались 27 июля. Передача выходила с 2008-го по февраль 2022 года, и всё это время ее вела актриса Лариса Гузеева. Чтобы быть свахой, надо иметь большой жизненный опыт. И он у ведущей есть — свою молодость Лариса называла «гульной».

Путь Гузеевой от бесприданницы до главной свахи страны смотрите в коротком видео чуть выше.

Славу Ларисе Гузеевой принес фильм «Жестокий романс», но актриса — полная противоположность своей героини в этой картине: прямолинейная, острая на язык, она всегда знала, что красива и как ее красота сводит мужчин с ума.

— Восхищались, потому что я телка была классная: длинные волосы, короткие юбки, хорошая фигура.

После выхода фильма Эльдара Рязанова на экраны у Гузеевой не было недостатка в предложениях о съемках, но не все они были стоящими, и ее популярность как актрисы пошла на спад.

В 2008 году она ярко заявила о себе на телевидении, став ведущей «Давай поженимся».

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