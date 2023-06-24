«Что-то запекло в груди»: год назад не стало Юрия Шатунова. Участники «Ласкового мая» уходили один за другим

Юрий Шатунов

С Юрием Шатуновым вся страна прощалась три дня. Певцу, который умер от инфаркта, было 48 лет. При этом, по словам друзей артиста, он практически никогда не жаловался на самочувствие. Музыкант постоянно строил планы и с оптимизмом рассуждал о будущем.



— Юра никогда не жаловался на здоровье, на сердце, не было у него никаких с этим проблем, — рассказывал изданию «СтарХит» директор музыканта Аркадий Кудряшов. — В компании друзей ему внезапно стало плохо, прошептал: «Что-то запекло в груди». Те немедленно отреагировали, стали звонить врачам, повезли в больницу.

