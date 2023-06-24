«Что-то запекло в груди»: год назад не стало Юрия Шатунова. Участники «Ласкового мая» уходили один за другим

Ровно год назад ушел из жизни певец Юрий Шатунов, который был главным лицом «Ласкового мая». Внезапная смерть всеми любимого артиста по-настоящему потрясла страну — на похоронах собралось огромное количество поклонников, а многие из них до сих пор с трудом могут поверить в то, что Шатунова больше нет. Мы уже вспоминали о том, каким был артист и как он ушел. Но злой рок настиг не только Юрия Шатунова, а многих причастных к созданию «Ласкового мая» людей — у кого-то были проблемы со здоровьем, кто-то не вышел живым из пьяной драки, а кого-то и вовсе убили.
Юрий Шатунов
С Юрием Шатуновым вся страна прощалась три дня. Певцу, который умер от инфаркта, было 48 лет. При этом, по словам друзей артиста, он практически никогда не жаловался на самочувствие. Музыкант постоянно строил планы и с оптимизмом рассуждал о будущем.
— Юра никогда не жаловался на здоровье, на сердце, не было у него никаких с этим проблем, — рассказывал изданию «СтарХит» директор музыканта Аркадий Кудряшов. — В компании друзей ему внезапно стало плохо, прошептал: «Что-то запекло в груди». Те немедленно отреагировали, стали звонить врачам, повезли в больницу.
В последние годы о жизни Юрия Шатунова было почти ничего не известно. Долгое время певец жил в Германии, продолжая зарабатывать на своем творчестве. По словам продюсера Андрея Разина, Шатунов давал частные концерты — несколько десятков в год и за очень большие деньги.
В памяти поклонников творчества Юрий навсегда останется тем озорным мальчишкой, по которому сходили с ума девчонки на школьных дискотеках, а под его песни еще много лет будут танцевать романтики из постсоветского пространства.
Игорь Игошин
Так же, как и Юрий Шатунов, ударник и клавишник «Ласкового мая» Игорь Игошин родился в Акбулаке и воспитывался в том же детском доме. После его перевели в оренбургский интернат
В январе
В
Следствию удалось установить, что Игошин погиб в результате несчастного случая: барабанщик потерял равновесие и выпал из окна.
Михаил Сухомлинов
Сухомлинов присоединился к «Ласковому маю» после переезда группы в Москву, а чтобы вплотную заниматься музыкой, бросил школу. В одном из составов-клонов Михаил дублировал Шатунова на сцене, выступая под его фонограмму.
После того как группа распалась, музыкант решил завязать с творческой деятельностью и податься в бизнес. На этом поприще он успел достичь неплохих результатов, но в
В тот трагический день Сухомлинов отдыхал в компании Юрия Шатунова. Певец вспоминал, что они успели попрощаться с Михаилом, после чего друг отправился домой. На выходе из подъезда Сухомлинова застрелили из проезжавшей мимо машины. По словам Шатунова, в деле могли быть замешаны криминальные структуры. А вот Андрей Разин считает, что стреляли в Шатунова.
— Миша и Юра Шатунов выходили из квартиры, когда на них напал сумасшедший фанат, желающий расправиться с солистом группы. Но Юра не пострадал, а Миша был убит, — делился продюсер в социальных сетях. — Преступник найден. Он до сих пор находится в психиатрической больнице. Я с ним встречался, разговаривал, но трагедия, которая унесла жизнь Миши, по сегодняшний день остается кровоточащей раной всей группы «Ласковый май».
Юрий Барабаш
Юрия Барабаша многие знают как Петлюру. Такое прозвище (Юра-Петлюра) ему дали еще в подростковом возрасте за хулиганские наклонности. Специального образования у него не было, играть на гитаре учился самостоятельно. Зато голос был очень похож на голос Шатунова. Когда Андрей Разин услышал одну из первых записей Барабаша, незамедлительно пригласил его в свою студию для одаренных детей.
Но роман Барабаша с «Ласковым маем» оказался недолгим. В 1992 году он всего несколько месяцев продержался в группе под псевдонимом Юра Орлов, после чего окончательно превратился в Петлюру, ушел от Разина и занялся сольным творчеством.
К 1996 году Юрий выпустил уже несколько альбомов и вовсю гастролировал по стране. Казалось, впереди только успех. Но в ночь с 27 на 28 сентября 1996 года Петлюра разбился в ДТП. Обстоятельства трагедии неизвестны. По официальной версии, в момент автокатастрофы музыкант сел за руль и не справился с управлением. Родные и близкие эту версию отрицают, потому что у Юрия не было ни своего автомобиля, ни опыта вождения. Эта история так и не распутана.
Влада Московская
Кто-то, может быть, с удивлением для себя узнает, что в «Ласковом мае» числились девушки. Одна из них — Влада Московская. Поначалу она была костюмером и гримером Андрея Разина, но позже продюсер позвал ее в группу и поставил на клавиши. Стройная, харизматичная и темпераментная девушка моментально приковала к себе внимание и вскоре стала солисткой. А в 1991 году ушла в сольное плавание.
Первое время сольная карьера большого успеха Владе не приносила. Даже после выхода первого альбома. Но в 1992 году, после выхода песни «Белая фата», быстро ставшей хитом, всё изменилось.
После «Белой фаты» Московская выпустила второй альбом, который фанаты раскупили за считаные дни. Песни Влады звучали из каждого утюга, на каждой дискотеке, свадьбах, праздниках. Во многом такому успеху Влада была обязана своему мужу, продюсеру Владимиру Хозяенко. Но из-за разногласий с ним ее карьера закончилась так же стремительно, как и пришла популярность «Белой фаты». Они просто не сошлись во мнениях по поводу дальнейшего творческого развития, а закончилось всё разводом в 1993 году. Третий альбом Влады популярности не получил, а потом и ее карьера сошла на нет. В 1996 году она ушла со сцены, потому что была никому не интересна. Это решение далось ей нелегко. Девушка тяжело переживала забвение, у нее появились проблемы с сердцем, и в 2006 году, в возрасте 39 лет, Влада ушла из жизни.
Сергей Кузнецов
Один из создателей «Ласкового мая» и автор многих хитов (в том числе песен «Белые розы», «Розовый вечер» и «Седая ночь») Сергей Кузнецов скончался 7 ноября 2022 года в своей квартире в Оренбурге. По предварительным данным, у него оторвался тромб и врачи не сумели спасти музыканта, лишь констатировали смерть.
В эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1» коллеги и друзья Сергея рассказали, что здоровье композитора серьезно подкосила смерть Шатунова. После нее он попросту не видел смысла дальнейшего существования.
Также они признались, что Кузнецов серьезно переживал по поводу скандального суда с Андреем Разиным. Продюсер, по мнению композитора, незаконно переписал на себя творческое наследие группы.
Пышных концертов Сергей Кузнецов не любил, но за пару дней до смерти устроил в родном Оренбурге творческий вечер в память о Юрии Шатунове, как будто предчувствуя свой уход.