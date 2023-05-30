Новосибирская Мане: история художницы, которая служила в МЧС и спасала людей от стихийных бедствий

Алине нравится рисовать городские пейзажи — в ее коллекции есть серии работ, посвященные разным городам, улицам. Бывает, художница рисует природу, анималистику, иногда портреты. Алина пишет в направлении реализма, иногда добавляя немного экспрессии. Вдохновение, по ее словам, приходит буквально отовсюду, но основной источник — путешествия.



— Когда я долго сижу на одном месте, как будто начинается ломка. Нужно сменить обстановку, могу уехать в Барнаул или в Казахстан, если нет возможности отправиться на море, — говорит Алина.