Новосибирская Мане: история художницы, которая служила в МЧС и спасала людей от стихийных бедствий

Алина Хомченко любит рисовать. Ей нравится изображать городские пейзажи — мощеные узкие улочки, парижские закоулки, красивые старинные здания. Иногда в ее творчестве проскальзывает анималистика или портреты. Рисует Алина в направлении реализма — говорит, ближе к душе. С работами художницы корреспондент НГС Алена Золотухина познакомилась случайно — зашла в кофейню за утренним кофе и, впечатлившись увиденными картинами, решила пригласить их автора на интервью. Подробности — в нашем материале.
Любовь к творчеству
Алина Хомченко родилась в городе Тбилиси в семье военных, оттого на одном месте долго не задерживалась. В детский сад девочка ходила в Азербайджане, в младших классах училась в Казахстане, а средняя школа пришлась на Молдавию. После снова был Казахстан — там Алина окончила школу и отучилась в техникуме, а в 1999 году перебралась в Новосибирск поступать в университет.
Любовь к рисованию передалась ей от отца. В детстве Алина посещала художественную школу, любила уроки изо, а когда выросла — окончила художественно-графический факультет и получила диплом преподавателя. Долгое время Алина проработала дизайнером мебели, оттого в рисовании случился перерыв. Плотно заниматься живописью она начала к 2018–2019 году — сейчас рисование стало основной ее деятельностью, хотя рисует Алина всё же больше для души, а не для заработка.
— Я съездила в отпуск в Израиль и очень вдохновилась этой страной. По возвращении написала одну из самых крупных работ. Друзья высоко оценили картину, и, видя их реакцию, я испытала чувство гордости — еще могу, не всё забыла, — рассказывает Алина Хомченко. Изображение Израиля — любимая работа Алины, картина не продается, как бы ни просили и сколько бы денег ни предлагали.
Алине нравится рисовать городские пейзажи — в ее коллекции есть серии работ, посвященные разным городам, улицам. Бывает, художница рисует природу, анималистику, иногда портреты. Алина пишет в направлении реализма, иногда добавляя немного экспрессии. Вдохновение, по ее словам, приходит буквально отовсюду, но основной источник — путешествия.
— Когда я долго сижу на одном месте, как будто начинается ломка. Нужно сменить обстановку, могу уехать в Барнаул или в Казахстан, если нет возможности отправиться на море, — говорит Алина.
После отпуска в Турции у Алины появилась картина с пейзажем Каппадокии, Дубай вдохновил на динамичное и одновременно строгое изображение небоскребов, Прага — на пейзаж с видом на Карлов мост, а впечатления от Алтая вылились на большое полотно с изображением горной местности.
— Обычно на одну картину уходит несколько дней, а Прагу я рисовала около полугода — очень много мелких деталей, которые хотелось изобразить достоверно, — делится Алина.
Выставки и заработок
Два раза в год совместно с Сибирской ассоциацией дизайнеров и архитекторов Алина участвует в выставках, иногда выставляется в различных кафе города, к примеру, сейчас работы художницы можно посмотреть в кофейне Dali на улице Орджоникидзе, 30. В «Арт Усадьбе» на Владимировской, 10 Алина проводила персональную выставку, нередко она участвует в различных коллаборациях и выставляется вместе с новосибирскими художниками.
— Сейчас я закончила цветочную картину с пионами и думаю над следующей выставкой, она будет в сентябре. Идеи пока только собираются, — говорит Алина.
На некоторых мероприятиях можно купить картины прямо на месте, но обычно гости берут контакты и договариваются о сделке уже после, бывает, просят написать похожее полотно, но другого размера. Стоимость работ Алины начинается от 1500 рублей и выше, цена на крупноформатные работы начинается от
— Однажды я участвовала в выставке в «Подземке», где мы сделали дизайнерскую капсулу — кубинский бар, для которого я написала «Кубинку». Мы принесли туда кофе, настоящий ром, барную стойку, стулья — люди заходили и хотели заказать напитки, полагая, что это настоящий бар, так реалистично у нас получилось, — вспоминает Алина.
Помимо рисования на холсте, Алина расписывает стены (ее работу можно увидеть в Новосибирском зоопарке), кроме прочего, учится на курсах ландшафтного дизайна.
— Творчество для меня — это самовыражение. Я выливаю на холст свои эмоции, настроения, мечты. На моих полотнах нет негатива, его хватает в жизни, а я хочу, чтобы мои работы были наполнены позитивными эмоциями, чтобы, глядя на них, людям хотелось жить, наполняться, радоваться, — объясняет художница. — Я рисую независимо от того, хорошо мне или плохо. Могу сидеть до самой ночи, мысли улетают, а руки — творят.
По мнению Алины Хомченко, нашему городу очень не хватает площадок, арт-пространств с хорошей локацией.
— Простому художнику элементарно некуда пойти. У кого-то мало работ, а ценник за аренду очень высокий — к примеру
Служба в МЧС
В жизни Алины Хомченко был период, когда она служила в МЧС. Рисование картин переключало ее с тяжелой работы и помогало сохранять ментальное здоровье.
— Тогда я жила в Хабаровске, работала в Дальневосточном региональном центре, в отделе мониторинга, в центре управления в кризисных ситуациях. Всё, что происходило на Дальнем Востоке, стекалось к нам — мы обрабатывали текущие происшествия за сутки, а за сутки случалось многое, включая катаклизмы — наводнения, землетрясения, — вспоминает Алина.
На службу в МЧС Алина попала случайно. Говорит, подвернулась возможность — устав от непостоянного заработка в сфере дизайна мебели, она не стала упускать вакансию со стабильным графиком. Устроиться на работу помогло наличие диплома о педагогическом образовании.
— Пригодились и мои профильные навыки — мы рисовали слайды,
На период службы Алины в МЧС выпали сильные паводки, топило Амурскую область, Хабаровский край, подмывало дамбу.
— Ежедневно спасали людей из затопленных домов, животных, скот. Был очень строгий регламент, жесткий график: сутки через сутки — приходишь домой и думаешь: поесть или поспать. Приезжали на подмогу сотрудники из других регионов, потому что работать больше недели в таком режиме было нельзя. Приходишь на работу — дергается глаз. Плакала, и истерики были — издержки профессии, но в целом — справлялась, — рассказывает Алина. — День через день трясло Камчатку и Сахалин, всё фиксировали, крупное землетрясение в Японии было — вносили данные, обрабатывала огромное количество документов, мониторинг в круглосуточном режиме.
Из рядовых случаев, не связанных с катастрофами, Алина вспомнила, как они спасали нерок, которые попали в ледовый плен, а отрыв рыбаков на льдине — история постоянная.
— Пожары, взрывы, много чего было. Огромный регион, нам подчинялось
Проработав в МЧС 5 лет, Алина ушла, потому что организацию ликвидировали: Дальневосточный региональный центр соединили с сибирским. Было предложение о переводе по службе на Чукотку, но Алина не приняла его.
В общей сложности Алина прожила в Хабаровске около
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