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В Новосибирск из Геленджика привезли двухвековое чугунное надгробие с могилы аристократа — где его можно увидеть

Старинный предмет весит 30 килограммов

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Фрагмент чугунного надгробия XIX века (в центре) передали музею в дар

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В новосибирском Музее мировой погребальной культуры на территории Новосибирского крематория, появился фрагмент старинного чугунного надгробия с изображением ангела. Об этом корреспонденту НГС сообщила директор музея Татьяна Якушина.

— Эта плита появилась у нас недавно, исследования мы еще не закончили. Но на поверхностный взгляд это фрагмент: мог быть памятник с изображением ангела или семейный склеп. Традиция изображать на надгробиях ангелов к нам пришла из Европы во времена Петра I, который стремился, чтобы культура и наука у нас пополнялись европейскими традициями. Такое изображение — знак того, что при крещении человеку дается ангел-хранитель, который остается стражем, в том числе и на надгробии. Этот элемент явно с надгробия или склепа обеспеченных людей, аристократии. Предполагаю, что это XIX век, возможно, конец, когда в России активно развивалось чугунно-литейное производство, — рассказала директор Музея смерти Татьяна Якушина.

Как пояснили в музее, предмет был найден под Геленджиком и передан в дар музею. Размеры трапециевидной надгробной плиты 72 на 38 и на 46 сантиметров, вес — около 30 килограммов.

Уникальный предмет отреставрировали и представят широкой публике в одном из музейных павильонов в Ночь музеев, которая пройдет с пяти вечера 20 мая до часа ночи 21 мая.

Коллекция старинных надгробий новосибирского Музее смерти

Коллекция старинных надгробий новосибирского Музее смерти

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Об интересных надгробиях, собранных в Музее смерти, НГС рассказывал в октябре 2018 года. Тогда здесь появилось уникальное столетнее чугунное надгробие с детской могилы.

Музей смертиНовосибирский крематорийНадгробиеНочь музеевАнгел-хранитель
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