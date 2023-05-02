В Новосибирск из Геленджика привезли двухвековое чугунное надгробие с могилы аристократа — где его можно увидеть

— Эта плита появилась у нас недавно, исследования мы еще не закончили. Но на поверхностный взгляд это фрагмент: мог быть памятник с изображением ангела или семейный склеп. Традиция изображать на надгробиях ангелов к нам пришла из Европы во времена Петра I , который стремился, чтобы культура и наука у нас пополнялись европейскими традициями. Такое изображение — знак того, что при крещении человеку дается ангел-хранитель, который остается стражем, в том числе и на надгробии. Этот элемент явно с надгробия или склепа обеспеченных людей, аристократии. Предполагаю, что это XIX век , возможно, конец, когда в России активно развивалось чугунно-литейное производство, — рассказала директор Музея смерти Татьяна Якушина.

