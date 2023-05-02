В Новосибирск из Геленджика привезли двухвековое чугунное надгробие с могилы аристократа — где его можно увидеть

В новосибирском Музее мировой погребальной культуры на территории Новосибирского крематория, появился фрагмент старинного чугунного надгробия с изображением ангела. Об этом корреспонденту НГС сообщила директор музея Татьяна Якушина.
— Эта плита появилась у нас недавно, исследования мы еще не закончили. Но на поверхностный взгляд это фрагмент: мог быть памятник с изображением ангела или семейный склеп. Традиция изображать на надгробиях ангелов к нам пришла из Европы во времена
Как пояснили в музее, предмет был найден под Геленджиком и передан в дар музею. Размеры трапециевидной надгробной плиты 72 на 38 и на 46 сантиметров, вес — около 30 килограммов.
Уникальный предмет отреставрировали и представят широкой публике в одном из музейных павильонов в Ночь музеев, которая пройдет с пяти вечера 20 мая до часа ночи 21 мая.
Об интересных надгробиях, собранных в Музее смерти, НГС рассказывал в октябре 2018 года. Тогда здесь появилось уникальное столетнее чугунное надгробие с детской могилы.