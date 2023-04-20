«Есть хотелось до болей, до судорог»: история раскулаченной сибирячки — ее с семьей увезли в тайгу, но она сбежала

— У нас такого сроду не было, чтобы отец наказывал, мол, то сделать не забудьте, за другим досмотрите. Сказал один раз — и всё, как отрезал. Сначала я по дому помогала, огородные дела на нас с Анастасией были, училась у матери шить, вязать, прясть, ткать, — цитируют в газете Марию Степановну.



Старшая дочь — Анастасия — вышла замуж и уехала из родительского дома. Мария с Петром всё лето работали на пашне. Их у Шевелевых было две, одна из них возле озера Харино.



— На дальней пашне хлеб плохо родил, поэтому сеяли коноплю, лен, рожь. А у озера — пшеницу, картошку, подсолнухи. Работать всей семьей приходилось от зари до заката. Мы всё больше с Петром на дальней пашне пропадали, часто ночевать оставались, там у нас из пластов избушка стояла. Порой жутковато было. Только ляжешь — волки тявкать, выть начинают. Толкаю брата: «Слышь, Петь, опять волки гудят». А он мне: «Спи давай, завтра вставать рано надо», — вспоминает Мария.