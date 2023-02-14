«Растолстела и перестала привлекать меня как женщина». Как разводились в советское время в Новосибирске

В 1949 году Новосибирский областной суд изучал не самую обычную историю: фактического признания брака с погибшим на фронте подполковником Б. потребовали сразу две женщины, каждая из которых называла себя его женой. У обеих дам были многочисленные документы, подтверждавшие брак, но ни одна из них не сумела сохранить свидетельство о его заключении.



Августа Б. рассказала суду, что вышла замуж в 1921 году в Токалинской церкви (на территории современной Омской области. — Прим. ред.) и родила двоих детей, в свидетельствах о рождении которых был указан покойный офицер. В качестве доказательств у нее были и разные другие документы. Товарищи погибшего фронтовика по училищу, в котором он преподавал, подтвердили суду, что знали Августу Сергеевну как жену своего сослуживца. Свидетельство о заключении брака женщина с годами потеряла и восстанавливать раньше не имела повода: ставить под сомнение ее семейный статус до самого конца 40-х никто не пытался.

