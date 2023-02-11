Секс, интриги и соседи-сплетники: как новосибирские суды устанавливали отцовство в 1940-х

Вторым кандидатом на роль отца девочки стал бывший муж Анны, он же — отец ее старшего ребенка Василий Ильич К. Он не отрицал, что часто бывает в гостях в прежней семье, а иногда, засидевшись, даже оставался ночевать, но уверял, что тоже не является отцом ребенка: с Анной развелся еще в июле 1934-го и с тех пор плотских отношений с бывшей супругой не имел.



Дела об установлении отцовства и назначении алиментов в это время были совсем не редкими: одно посещение архива способно начисто разбить представление о высокой моральности советских граждан. Проблема была в другом: до изобретения ДНК-тестов оставалось несколько десятков лет, а широко применяться подобные методы исследования в России начали только в 10-х годах XXI века. И если вопрос с возможным отцовством бывшего любовника решили врачи (его заявление о бесплодности подтвердилось), то с бывшим мужем всё оказалось далеко не так просто.

