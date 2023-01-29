«Один человек стоит голый, а остальные шуршат карандашами». Откровения натурщиков о заработке и слитых фото

В СССР профессия натурщика считалась постыдной, но это никогда не снижало интереса художников к обнаженному телу, как к самому сложному и загадочному объекту для рисования. Что тогда, что сейчас услугами натурщиков чаще всего пользуются студенты творческих специальностей и именитые художники. Людей, готовых часами позировать обнаженными, они обычно находят среди знакомых.
Натурщики рассказали нашим коллегам из E1.RU, куда уходит стеснение во время позирования, сколько на этом можно заработать, и вспомнили неловкие ситуации, в которые попадали.
«Натурщик для художников — не объект сексуального влечения»
Владислав (имя изменено. — Прим. ред.) работает ведущим мероприятий, а натурщиком подрабатывает в свободное время уже около семи лет. Он позирует в различных студиях и учебных заведениях, чаще всего Владислава приглашают на наброски обнаженной мужской натуры, которые длятся около трех часов. Нередко он работает без нижнего белья, и уже давно не испытывает стеснения.
— Я никогда сам не предлагаю свою полную обнаженную натуру, стараюсь лишний раз не оголяться и позировать в плавках. Раздеваюсь, если организаторы договариваются со мной до начала постановки. И уточняю: все согласны? Если все, то раздеваюсь.
— Нет желания специально полностью раздеться и демонстрировать всё, что скрыто. Перед незнакомыми людьми всегда проще раздеваться, чем перед теми, кого ты давно знаешь. Натурщик для художников — не объект сексуального влечения, а материал для воспроизведения, — объясняет Владислав.
Порой полная нагота необходима, чтобы художники правильно смогли нарисовать пропорции тела.
— Некоторые девушки не рады, что иногда я раздеваюсь полностью и позирую обнаженным, говорят, что это интимно и должна быть тайна в мужчине. Раньше тоже не понимал, зачем полностью обнажаться, потом мне объяснили, что плавки рубят фигуру на части и из-за этого рисовать сложнее.
По словам Владислава, опыт работы с художниками помогает ему раскрепоститься и принять свое тело.
— Мне всегда интересно смотреть результат, у каждого художника уникальное видение натурщика, считаю это главным, из-за чего я позирую. Обычно на рисунках получается лучшая версия меня, — рассказал натурщик.
Сколько зарабатывает натурщик?
Для Владислава позирование — подработка. Иногда его приглашают два-три раза в месяц, иногда не зовут по несколько месяцев. Максимальная ставка за позирование обнаженным невелика — 600 рублей в час. Но это никак не мешает Владиславу наслаждаться процессом.
— Нет возможности этим зарабатывать на полной основе, даже если собрать все студии города. А также сложно контролировать фото- или видеосъемку во время позирования, не всегда приятно видеть свои фото с постановок в социальных сетях у художников, — поделился Владислав.
По его словам, стать натурщиком может любой желающий, главное — иметь терпение позировать в течение нескольких часов. А вот форма тела совершенно не важна.
— Полных или худых и не накачанных людей проще рисовать, чем спортсменов, у которых надо прорисовать все мышцы, жилы и т.д., — пояснил он.
Иногда во время позирования происходят курьезные ситуации.
— Однажды во время моего обнаженного позирования на занятие пришла моя коллега с работы. Она опоздала и зашла в тот момент, когда я был уже обнажен. Меня застала эта ситуация врасплох, но я не подал виду, просто подмигнул. Спустя час после начала позирования в то же помещение пришла репетировать музыкальная группа. Повезло, что место хватило всем, — со смехом вспоминает Владислав.
«Самое сложное — снять халат»
Екатерина — сама художник и организует профессиональные мероприятия для коллег с приглашением натурщиков. Она имеет дело с обнаженной натурой со студенчества, а недавно и сама решилась на позирование. После первого опыта, говорит девушка, она с удовольствием продолжит практиковаться в этом деле.
— Мы рисовали и писали много постановок с обнаженкой, это обычная рутина. Художник должен уметь рисовать фигуру человека быстро и выразительно. Для этого важна постоянная практика.
— Организовывать наброски я начала спонтанно. Я занимаюсь этим ради энергии, общения и рисования, конечно. Меня всегда интересовали люди: их чувства, пластика тела, образ мышления. Это точно не бизнес, он совсем не приносит мне заработка, — рассказала Екатерина.
Сама она год собиралась попробовать себя в роли натурщицы и смогла сделать это только в своей студии в окружении знакомых художников.
— Самое сложное — снять халат. Когда убеждаешься, что никто не падает в обморок при виде твоей фигуры, твоих костей, складочек и форм, полностью расслабляешься. Художники заинтересованно смотрят, пока рисуют тебя, изучают, подмечают особенности.
— После позирования я стала проще и добрее относиться к своему телу. В раздевалке бассейна больше не кутаюсь в полотенце, — заметила художница.
Она подчеркнула, что заработать позированием не получится, даже если заниматься им постоянно.
— Это низкая оплата, порой на грани фантастики, особенно в вузах. Также высока вероятность столкнуться с грубостью и хамством. Это максимально скучный процесс для наблюдателя. Один человек стоит голый, а остальные шуршат карандашами, — рассказала Екатерина. — Если стесняетесь, не нужно позировать и мучить себя. Если уже в процессе позирования поняли, что всё еще стесняетесь, нужно просто одеться и уйти. Художники переживут, а вы можете травмировать себя этим опытом. Кому это надо?
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