«Один человек стоит голый, а остальные шуршат карандашами». Откровения натурщиков о заработке и слитых фото

По словам Владислава, опыт работы с художниками помогает ему раскрепоститься и принять свое тело.



— Мне всегда интересно смотреть результат, у каждого художника уникальное видение натурщика, считаю это главным, из-за чего я позирую. Обычно на рисунках получается лучшая версия меня, — рассказал натурщик.



Сколько зарабатывает натурщик?

Для Владислава позирование — подработка. Иногда его приглашают два-три раза в месяц, иногда не зовут по несколько месяцев. Максимальная ставка за позирование обнаженным невелика — 600 рублей в час. Но это никак не мешает Владиславу наслаждаться процессом.