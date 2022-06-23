«На самом деле устал». Всё, что известно о смерти Юрия Шатунова, — в одном видео

23 июня стало известно о смерти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Певец скончался в 48 лет в результате обширного инфаркта. Накануне певец встречался с друзьями в Подмосковье, в какой-то момент ему стало плохо. Друзья отвезли его на машине в ближайшую поликлинику, а уже оттуда в машине скорой помощи повезли в реанимацию — ближайшая находилась в домодедовской больнице. В карете скорой у Юрия остановилось сердце, но его запустили вновь. Певца успели довезти до клиники, где он и скончался. В этом видео мы собрали всё, что известно о смерти артиста на текущий момент, а MSK1.RU продолжает онлайн-трансляцию, в которой собирает все новые подробности произошедшего.