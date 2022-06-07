Театр «Красный факел» покажет в четырех городах нашумевшую постановку Кулябина
«Дикую утку» покажут в Томске, Кемерове, Новокузнецке и Барнауле
Четыре новосибирских театра отправляются на большие гастроли по сибирским городам. Фестиваль «Новосибирский транзит — 2022» будет выездным и пройдет в Томске, Кемерове, Новокузнецке и Барнауле.
Первый спектакль театра «Красный факел» состоится уже
На две недели на гастроли помимо «Красного факела» едут «Глобус», Первый театр и Театр Афанасьева.
Зрители смогут увидеть четыре спектакля: «Дикая утка» («Красный факел»), «Ханума (Театр Афанасьева), «Генерал и его семья» («Глобус»), «Марьино поле» (Первый театр).
Спектакль «Дикая утка» — последняя работа режиссера Тимофея Кулябина в театре «Красный факел». Показы спектакля проходят с аншлагами. Постановка по известной пьесе норвежца Генриха Ибсена поднимает вечный вопрос: что правильнее — горькая правда или сладкая ложь.
Тимофей Кулябин ушел с поста главного режиссера новосибирского театра «Красный факел» в апреле. Он занимал его с 2015 года.
Ранее НГС рассказывал, что в Новосибирском театре оперы и балета с аншлагом прошла премьера оперы «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Это первое произведение в рамках нового проекта театра — «Пушкинианы».