Театр «Красный факел» покажет в четырех городах нашумевшую постановку Кулябина

Четыре новосибирских театра отправляются на большие гастроли по сибирским городам. Фестиваль «Новосибирский транзит — 2022» будет выездным и пройдет в Томске, Кемерове, Новокузнецке и Барнауле.



Первый спектакль театра «Красный факел» состоится уже 10 июня в Томске. На сцене покажут нашумевшую постановку «Дикая утка» режиссера Тимофея Кулябина.