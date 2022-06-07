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Театр «Красный факел» покажет в четырех городах нашумевшую постановку Кулябина

«Дикую утку» покажут в Томске, Кемерове, Новокузнецке и Барнауле

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На две недели на гастроли помимо «Красного факела» едут «Глобус», Первый театр и Театр Афанасьева

На две недели на гастроли помимо «Красного факела» едут «Глобус», Первый театр и Театр Афанасьева

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Четыре новосибирских театра отправляются на большие гастроли по сибирским городам. Фестиваль «Новосибирский транзит — 2022» будет выездным и пройдет в Томске, Кемерове, Новокузнецке и Барнауле.

Первый спектакль театра «Красный факел» состоится уже 10 июня в Томске. На сцене покажут нашумевшую постановку «Дикая утка» режиссера Тимофея Кулябина.

На две недели на гастроли помимо «Красного факела» едут «Глобус», Первый театр и Театр Афанасьева.

Зрители смогут увидеть четыре спектакля: «Дикая утка» («Красный факел»), «Ханума (Театр Афанасьева), «Генерал и его семья» («Глобус»), «Марьино поле» (Первый театр).

Спектакль «Дикая утка» — последняя работа режиссера Тимофея Кулябина в театре «Красный факел». Показы спектакля проходят с аншлагами. Постановка по известной пьесе норвежца Генриха Ибсена поднимает вечный вопрос: что правильнее — горькая правда или сладкая ложь.

Тимофей Кулябин ушел с поста главного режиссера новосибирского театра «Красный факел» в апреле. Он занимал его с 2015 года.

Ранее НГС рассказывал, что в Новосибирском театре оперы и балета с аншлагом прошла премьера оперы «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Это первое произведение в рамках нового проекта театра — «Пушкинианы».

Программа фестиваля

Томск (Театр драмы):

10 июня — театр «Красный факел» — спектакль «Дикая утка»; 11 июня — театр п/у Афанасьева — спектакль «Ханума»; 12 июня — Первый театр — спектакль «Марьино поле»; 13 июня — театр «Глобус» — спектакль «Генерал и его семья».

Кемерово (Театр драмы):

12 июня — театр «Красный факел» — спектакль «Дикая утка»; 13 июня — театр п/у Афанасьева — спектакль «Ханума»; 14 июня — Первый театр — спектакль «Марьино поле»; 15 июня — театр «Глобус» — спектакль «Генерал и его семья».

Новокузнецк (Театр драмы):

14 июня — театр «Красный факел» — спектакль «Дикая утка»; 15 июня — театр п/у Афанасьева — спектакль «Ханума»; 16 июня — Первый театр — спектакль «Марьино поле»; 17 июня — театр «Глобус» — спектакль «Генерал и его семья».

Барнаул (Театр драмы МТА (ТЮЗ)):

17 июня — тТеатр п/у Афанасьева — спектакль «Ханума»; 18 июня — Первый театр»— спектакль «Марьино поле»; 19 июня — театр «Глобус» — спектакль «Генерал и его семья»; 20 июня — театр «Красный факел» — спектакль «Дикая утка».

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