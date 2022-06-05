В Новосибирске скончался художник Сергей Беспамятных — его работы есть в музее Санкт-Петербурга
Художник работал в манере «психомеханического формализма»
Вчера, 4 июня, в Новосибирске скончался художник Сергей Беспамятных. Информация об этом появилась в его соцсетях.
— Сегодня ночью узнал. Могу только сожалеть. Неожиданно, очень жаль. Один из лучших и ярких художников Новосибирска, можно сказать, жемчужина. Очень жалко терять таких, — рассказал НГС художник и организатор выставок в Новосибирске Евгений Малков.
Сергей Беспамятных родился в 1970 году в Бакале Челябинской области, но жил и работал в Новосибирске. В 1995 году окончил Новосибирский архитектурный институт (ныне Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия) по специальности «архитектура гражданских зданий». Сергей Беспамятных работал в манере «психомеханического формализма» (термин художника).
— Его большие психоделические работы не обнаруживали никаких известных стилевых параллелей, отражали довольно необычную внутреннюю реальность автора, абсолютно свободную, никак не связанную с географией проживания. Казалось, его учителями были скорее не художники, а Станислав Гроф и Карлос Кастанеда, — говорится о художнике на сайте музея «Эрарта».
Прощание с Сергеем Беспамятных состоится в понедельник, 6 июня, в прощальном зале ИМИ на Кропоткина, 112, к. 1 с 12:00 до 13:00.
В Новосибирске Сергей Беспамятных также украшал городское пространство: например, расписал подъезды дома в поселке Садовый и скульптуру в одном из дворов на улице Богдана Хмельницкого.