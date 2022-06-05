В Новосибирске скончался художник Сергей Беспамятных — его работы есть в музее Санкт-Петербурга

Прощание с Сергеем Беспамятных состоится в понедельник, 6 июня, в прощальном зале ИМИ на Кропоткина, 112, к. 1 с 12:00 до 13:00.

В Новосибирске Сергей Беспамятных также украшал городское пространство: например, расписал подъезды дома в поселке Садовый и скульптуру в одном из дворов на улице Богдана Хмельницкого.