Много объятий и поцелуев: НГС первым посмотрел новый балет НОВАТа — в нем станцует сам Цискаридзе

НОВАТ готовится к большой премьере. Уже сегодня вечером на его сцене покажут один из старейших балетов в мире — «Тщетная предосторожность». Впервые его поставили больше 200 лет назад — 1 июля 1789 года в Бордо. В двух премьерных спектаклях в Новосибирске будет танцевать народный артист России Николай Цискаридзе. Корреспондент НГС Александра Бруня увидела постановку одной из первых и спешит поделиться с вами своими впечатлениями.
Посмотрите видео с репетиции.
Действие балета разворачивается в английской деревне. Очаровательная Лиза мечтает выйти замуж за возлюбленного Колена. Но ее мать Симона против и сватает ее за сына богатого владельца виноградника Томаса, неказистого Алена.
— Какая мать не хочет отдать свою дочь в надежные, как ей казалось, руки? Но любовь победила — и это самое главное, — улыбается руководитель балетной труппы НОВАТа Леонид Сарафанов. — Мы все устали болеть. Я понимаю, что времена непростые. А такой балет дарит людям радость. Когда они уходят после спектакля — поют в голос. Все будут петь, радоваться. Спустя 200 лет «Тщетная предосторожность» актуальна и будет еще столько же лет актуальной.
Балет будет представлен в хореографии Фредерика Аштона. В двух премьерных показах выступит народный артист России Николай Цискаридзе. За выходы на сцену ему заплатят 1,2 миллиона рублей.
— Для исполнителя такого уровня этот гонорар не самый высокий. Если сравнивать с эстрадными звездами, то он вообще ничтожный. Все билеты на эти показы проданы — конечно, в том количестве, которое сейчас разрешено по всем нормам. Спрос от зрителей был колоссальным. Новосибирцы ждали и надеялись, что он сможет выступить у нас, — отметили в пресс-службе НОВАТа.
Сюжет развивается достаточно быстро. Симона всячески препятствует отношениям ее дочери с Коленом. Она постоянно прогоняет юношу, но это не имеет особого эффекта.
Этот ослепительный балет наполнен любовью, легкостью, счастьем, и ты уверен на все сто, что всё закончится хорошо и влюбленные будут вместе. Постановка пронизана искрометными шутками — тонкий английский юмор заряжает таким уровнем позитива, что вы начнете напевать легкие мелодии постановки еще в антрактах.
Несмотря на кажущуюся на первый взгляд легкость, «Тщетная предосторожность» — сложнейший с технической точки зрения балет.
— Это такая филигранная хореография, где ноги должны быть как бисер. Нужно быть очень быстрыми и точными, а также соблюдать английский стиль, насколько это возможно в Сибири. Нам непросто, но труппа достаточно профессиональна. Нам есть к чему стремиться, и мы будем работать, — обещает Леонид Сарафанов, добавляя: — Я очень волнуюсь перед премьерой. Для меня это первый спектакль в новом качестве. И с меня будет совсем другой спрос.
Симона и богатый владелец виноградников Томас подписали контракт, что их дети поженятся. Но судьба распорядилась по-другому. Как — смотрите на сцене.
Скажем одно: спектакль очень своевременен. В такие тяжелые времена, как сейчас, очень не хватает веры в то, что добро восторжествует, а деньги не решат всё. Что возлюбленные будут вместе, а счастье и веселые танцы не покинут дом.
«Тщетная предосторожность» очень тактильна — в ней много объятий и поцелуев. А массовые сцены праздника вызывают легкое удивление: слишком долго мы живем в мире социальной дистанции и запретов. Этот балет точно сможет отвлечь вас от дурных мыслей.
В январе солист НОВАТа Коя Окава из Японии дал большое интервью НГС о своей работе в театре — травмах, отношениях с женой-балериной и том, почему он не будет советовать сыну идти в балет.
Ранее стало известно, что ведущий солист НОВАТа Роман Полковников вернулся на работу в театр. В конце октября прошлого года он уволился со скандалом.