Много объятий и поцелуев: НГС первым посмотрел новый балет НОВАТа — в нем станцует сам Цискаридзе

— Какая мать не хочет отдать свою дочь в надежные, как ей казалось, руки? Но любовь победила — и это самое главное, — улыбается руководитель балетной труппы НОВАТа Леонид Сарафанов. — Мы все устали болеть. Я понимаю, что времена непростые. А такой балет дарит людям радость. Когда они уходят после спектакля — поют в голос. Все будут петь, радоваться. Спустя 200 лет «Тщетная предосторожность» актуальна и будет еще столько же лет актуальной.

Балет будет представлен в хореографии Фредерика Аштона. В двух премьерных показах выступит народный артист России Николай Цискаридзе. За выходы на сцену ему заплатят 1,2 миллиона рублей.

— Для исполнителя такого уровня этот гонорар не самый высокий. Если сравнивать с эстрадными звездами, то он вообще ничтожный. Все билеты на эти показы проданы — конечно, в том количестве, которое сейчас разрешено по всем нормам. Спрос от зрителей был колоссальным. Новосибирцы ждали и надеялись, что он сможет выступить у нас, — отметили в пресс-службе НОВАТа.