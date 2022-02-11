11 февраля пятница
СЕЙЧАС -19°С
Пробки 2/10
usd 74.72
eur 85.38
Тема дняИщут свидетелей смертельного ДТП на трассе
Все новости
Все новости

Много объятий и поцелуев: НГС первым посмотрел новый балет НОВАТа — в нем станцует сам Цискаридзе

Премьера намечена на сегодняшний вечер

356
4Обсудить

Поделиться

«Тщетную предосторожность» показали впервые 1 июля 1789 года в Бордо, и до сих пор ее сюжет актуален

«Тщетную предосторожность» показали впервые 1 июля 1789 года в Бордо, и до сих пор ее сюжет актуален

Поделиться

НОВАТ готовится к большой премьере. Уже сегодня вечером на его сцене покажут один из старейших балетов в мире — «Тщетная предосторожность». Впервые его поставили больше 200 лет назад — 1 июля 1789 года в Бордо. В двух премьерных спектаклях в Новосибирске будет танцевать народный артист России Николай Цискаридзе. Корреспондент НГС Александра Бруня увидела постановку одной из первых и спешит поделиться с вами своими впечатлениями.

Посмотрите видео с репетиции.

Действие балета разворачивается в английской деревне. Очаровательная Лиза мечтает выйти замуж за возлюбленного Колена. Но ее мать Симона против и сватает ее за сына богатого владельца виноградника Томаса, неказистого Алена.

— Какая мать не хочет отдать свою дочь в надежные, как ей казалось, руки? Но любовь победила — и это самое главное, — улыбается руководитель балетной труппы НОВАТа Леонид Сарафанов. — Мы все устали болеть. Я понимаю, что времена непростые. А такой балет дарит людям радость. Когда они уходят после спектакля — поют в голос. Все будут петь, радоваться. Спустя 200 лет «Тщетная предосторожность» актуальна и будет еще столько же лет актуальной.

Балет будет представлен в хореографии Фредерика Аштона. В двух премьерных показах выступит народный артист России Николай Цискаридзе. За выходы на сцену ему заплатят 1,2 миллиона рублей.

— Для исполнителя такого уровня этот гонорар не самый высокий. Если сравнивать с эстрадными звездами, то он вообще ничтожный. Все билеты на эти показы проданы — конечно, в том количестве, которое сейчас разрешено по всем нормам. Спрос от зрителей был колоссальным. Новосибирцы ждали и надеялись, что он сможет выступить у нас, — отметили в пресс-службе НОВАТа.

Лиза — прекрасная, легкая девушка. Ее исполняет ведущая солистка НОВАТа Ольга Гришенкова

Лиза — прекрасная, легкая девушка. Ее исполняет ведущая солистка НОВАТа Ольга Гришенкова

Поделиться

Колена играет солист НОВАТа Евгений Басалюк

Колена играет солист НОВАТа Евгений Басалюк

Поделиться

Симону будет танцевать Михаил Лифенцев. В вечерних показах 11 и 12 февраля эту партию исполнит Николай Цискаридзе

Симону будет танцевать Михаил Лифенцев. В вечерних показах 11 и 12 февраля эту партию исполнит Николай Цискаридзе

Поделиться

Сюжет развивается достаточно быстро. Симона всячески препятствует отношениям ее дочери с Коленом. Она постоянно прогоняет юношу, но это не имеет особого эффекта.

Этот ослепительный балет наполнен любовью, легкостью, счастьем, и ты уверен на все сто, что всё закончится хорошо и влюбленные будут вместе. Постановка пронизана искрометными шутками — тонкий английский юмор заряжает таким уровнем позитива, что вы начнете напевать легкие мелодии постановки еще в антрактах.

Лиза и Колен влюблены друг в друга. В балете очень много объятий и поцелуев

Лиза и Колен влюблены друг в друга. В балете очень много объятий и поцелуев

Поделиться

<a href="https://ngs.ru/text/culture/2022/01/14/70371050/" class="_" target="_blank">Коя Окава</a> блестяще справляется с ролью сына богатого владельца виноградника, неуклюжего Алена

Коя Окава блестяще справляется с ролью сына богатого владельца виноградника, неуклюжего Алена

Поделиться

Несмотря на кажущуюся на первый взгляд легкость, «Тщетная предосторожность» — сложнейший с технической точки зрения балет.

— Это такая филигранная хореография, где ноги должны быть как бисер. Нужно быть очень быстрыми и точными, а также соблюдать английский стиль, насколько это возможно в Сибири. Нам непросто, но труппа достаточно профессиональна. Нам есть к чему стремиться, и мы будем работать, — обещает Леонид Сарафанов, добавляя: — Я очень волнуюсь перед премьерой. Для меня это первый спектакль в новом качестве. И с меня будет совсем другой спрос.

На сцену с артистами выйдет и <a href="https://ngs.ru/text/animals/2022/02/09/70432328/" class="_" target="_blank">чудесный пегий пони</a>

На сцену с артистами выйдет и чудесный пегий пони

Поделиться

Евгению Басалюку досталась очень непростая партия. Кажется, будто он неподвластен гравитации

Евгению Басалюку досталась очень непростая партия. Кажется, будто он неподвластен гравитации

Поделиться

Декорации в балете впечатляют. Они очень яркие, со множеством деталей

Декорации в балете впечатляют. Они очень яркие, со множеством деталей

Поделиться

Симона и богатый владелец виноградников Томас подписали контракт, что их дети поженятся. Но судьба распорядилась по-другому. Как — смотрите на сцене.

Скажем одно: спектакль очень своевременен. В такие тяжелые времена, как сейчас, очень не хватает веры в то, что добро восторжествует, а деньги не решат всё. Что возлюбленные будут вместе, а счастье и веселые танцы не покинут дом.

Танцы с лентами — отдельный восторг. Хотя, наблюдая, становится немного тревожно за артистов: как бы не запутались

Танцы с лентами — отдельный восторг. Хотя, наблюдая, становится немного тревожно за артистов: как бы не запутались

Поделиться

Симона — один из самых характерных героев балета

Симона — один из самых характерных героев балета

Поделиться

«Тщетная предосторожность» очень тактильна — в ней много объятий и поцелуев. А массовые сцены праздника вызывают легкое удивление: слишком долго мы живем в мире социальной дистанции и запретов. Этот балет точно сможет отвлечь вас от дурных мыслей.

Танцевать чечетку для артиста балета — задача не из простых. Танец исполняется в специальных туфлях с деревянной подошвой

Танцевать чечетку для артиста балета — задача не из простых. Танец исполняется в специальных туфлях с деревянной подошвой

Поделиться

Массовые сцены праздника вызывают легкое удивление: слишком долго мы живем в мире социальной дистанции и запретов

Массовые сцены праздника вызывают легкое удивление: слишком долго мы живем в мире социальной дистанции и запретов

Поделиться

Влюбленные стараются быть вместе, несмотря ни на что

Влюбленные стараются быть вместе, несмотря ни на что

Поделиться

Лиза обижена, что мама заперла ее дома. Она даже не догадывается, кто спрятался среди снопов

Лиза обижена, что мама заперла ее дома. Она даже не догадывается, кто спрятался среди снопов

Поделиться

Кто и что может быть сильнее любви?

Кто и что может быть сильнее любви?

Поделиться

Симона и богатый владелец виноградников Томас радуются, что их дети поженятся. Но судьба распорядится по-другому

Симона и богатый владелец виноградников Томас радуются, что их дети поженятся. Но судьба распорядится по-другому

Поделиться

Какая мать не упала бы в обморок, увидев в спальне дочери навязчивого парня, которого совсем не хотелось бы в зятья?

Какая мать не упала бы в обморок, увидев в спальне дочери навязчивого парня, которого совсем не хотелось бы в зятья?

Поделиться

Ален принес огромное кольцо с бриллиантом, но оно ему не помогло

Ален принес огромное кольцо с бриллиантом, но оно ему не помогло

Поделиться

Любовь победила

Любовь победила

Поделиться

В январе солист НОВАТа Коя Окава из Японии дал большое интервью НГС о своей работе в театре — травмах, отношениях с женой-балериной и том, почему он не будет советовать сыну идти в балет.

Ранее стало известно, что ведущий солист НОВАТа Роман Полковников вернулся на работу в театр. В конце октября прошлого года он уволился со скандалом.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

НОВАТбалет
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter