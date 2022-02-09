В НОВАТе на премьерный балет «Тщетная предосторожность» выйдет пони — фото с репетиции

Пегий пони Дизайн Шикzoo стал новым солистом НОВАТа — животное будет участвовать в премьере балета «Тщетная предосторожность» и в ближайшие выходные выступит на сцене с Николаем Цискаридзе.

— Это его дебют. Он никогда никуда не ездил, ничего не видел. И сразу попал оперный театр. Ему шесть лет, поэтому он достаточно молодой, — рассказала Ксения, тренер лошадей в Новосибирском зоопарке.

Артист хорош собой, очень спокоен и послушен.

Сейчас в НОВАТе идет финальная подготовка к премьере балета «Тщетная предосторожность», в одной из лучших хореографических версий Фредерика Аштона. В премьерных спектаклях 11 и 12 февраля будут выступать — народный артист России Николай Цискаридзе, прима-балерина Михайловского театра Анжелина Воронцова, солист Михайловского театра Никита Четвериков.