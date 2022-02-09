В НОВАТе на премьерный балет «Тщетная предосторожность» выйдет пони — фото с репетиции

Пегий пони Дизайн Шикzoo стал новым солистом НОВАТа — животное будет участвовать в премьере балета «Тщетная предосторожность» и в ближайшие выходные выступит на сцене с Николаем Цискаридзе.
— Это его дебют. Он никогда никуда не ездил, ничего не видел. И сразу попал оперный театр. Ему шесть лет, поэтому он достаточно молодой, — рассказала Ксения, тренер лошадей в Новосибирском зоопарке.
Артист хорош собой, очень спокоен и послушен.
Сейчас в НОВАТе идет финальная подготовка к премьере балета «Тщетная предосторожность», в одной из лучших хореографических версий Фредерика Аштона. В премьерных спектаклях 11 и 12 февраля будут выступать — народный артист России Николай Цискаридзе, прима-балерина Михайловского театра Анжелина Воронцова, солист Михайловского театра Никита Четвериков.
— Спектакль подойдёт и для семейного просмотра, и для ценителей балетной классики. В нем есть сложная хореография, много пантомимы, гротеск и искромётный юмор, и, конечно, красочные костюмы и декорации, — рассказали корреспонденту НГС в НОВАТе. — Пока окончательно не определены составы исполнителей главных партий на первые спектакли, но, по мнению руководителя балетной труппы НОВАТа Леонида Сарафанова, наиболее готовы к премьере солисты балетной труппы Ольга Гришенкова (Лиза) и Евгений Басалюк (Колен). Премьер Михаил Лифенцев готовится предстать в роли вдовы Симоны.
НГС удалось получить первыми фотографии с репетиций.
Ранее стало известно, что ведущий солист НОВАТа Роман Полковников вернулся на работу в театр. В конце октября прошлого года он уволился со скандалом.
В январе солист НОВАТа Коя Окава из Японии дал большое интервью НГС о своей работе в театре — травмах, отношениях с женой-балериной и том, почему он не будет советовать сыну идти в балет.