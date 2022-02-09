9 февраля среда
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 3/10
usd 75.30
eur 85.89
Тема дняВведены новые ограничения из-за ковида
Все новости
Все новости

В НОВАТе на премьерный балет «Тщетная предосторожность» выйдет пони — фото с репетиции

11 и 12 февраля он будет выступать на сцене с Николаем Цискаридзе

260
1Обсудить

Поделиться

Артист очень спокоен и послушен

Артист очень спокоен и послушен

Поделиться

Пегий пони Дизайн Шикzoo стал новым солистом НОВАТа — животное будет участвовать в премьере балета «Тщетная предосторожность» и в ближайшие выходные выступит на сцене с Николаем Цискаридзе.

— Это его дебют. Он никогда никуда не ездил, ничего не видел. И сразу попал оперный театр. Ему шесть лет, поэтому он достаточно молодой, — рассказала Ксения, тренер лошадей в Новосибирском зоопарке.

Артист хорош собой, очень спокоен и послушен.

Сейчас в НОВАТе идет финальная подготовка к премьере балета «Тщетная предосторожность», в одной из лучших хореографических версий Фредерика Аштона. В премьерных спектаклях 11 и 12 февраля будут выступать — народный артист России Николай Цискаридзе, прима-балерина Михайловского театра Анжелина Воронцова, солист Михайловского театра Никита Четвериков.

— Спектакль подойдёт и для семейного просмотра, и для ценителей балетной классики. В нем есть сложная хореография, много пантомимы, гротеск и искромётный юмор, и, конечно, красочные костюмы и декорации, — рассказали корреспонденту НГС в НОВАТе. — Пока окончательно не определены составы исполнителей главных партий на первые спектакли, но, по мнению руководителя балетной труппы НОВАТа Леонида Сарафанова, наиболее готовы к премьере солисты балетной труппы Ольга Гришенкова (Лиза) и Евгений Басалюк (Колен). Премьер Михаил Лифенцев готовится предстать в роли вдовы Симоны.

НГС удалось получить первыми фотографии с репетиций.

Партию Симоны в Новосибирске репетирует Михаил Лифенцев. 11 и 12 февраля ее будет танцевать Николай Цискаридзе

Партию Симоны в Новосибирске репетирует Михаил Лифенцев. 11 и 12 февраля ее будет танцевать Николай Цискаридзе

Поделиться

Точный состав новосибирских артистов еще не объявлен. Но партию Колена репетирует Евгений Басалюк, а Лизы — Ольга Гришенкова

Точный состав новосибирских артистов еще не объявлен. Но партию Колена репетирует Евгений Басалюк, а Лизы — Ольга Гришенкова

Поделиться

Репетиции идут полным ходом

Репетиции идут полным ходом

Поделиться

Костюмы очень запоминающиеся!

Костюмы очень запоминающиеся!

Поделиться

Ранее стало известно, что ведущий солист НОВАТа Роман Полковников вернулся на работу в театр. В конце октября прошлого года он уволился со скандалом.

В январе солист НОВАТа Коя Окава из Японии дал большое интервью НГС о своей работе в театре — травмах, отношениях с женой-балериной и том, почему он не будет советовать сыну идти в балет.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

НОВАТбалетпони
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter