В центре Новосибирска со скандалом демонтировали выставку о падении Берлинской стены. Что там было?

В Новосибирске разгорелся скандал из-за выставки о падении Берлинской стены
На прошедших выходных у кинотеатра «Победа» в Новосибирске демонтировали выставку, посвященную истории Берлинской стены. Причиной назвали «нарекания общественности». До этого экспозицию публично критиковал вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов («Единая Россия»). Мы нашли фотографии уже закрытой выставки и показали их историку. Действительно ли на этих кадрах есть что-то из ряда вон выходящее?
Что произошло?
20 октября новосибирский общественник Олег Викторович опубликовал у себя на странице в Facebook пост об уличной выставке, которая проходила у кинотеатра «Победа».
— «Это» что? Требую вмешательства правоохранителей и разбора полетов во властных структурах! Где Минкульт? Вы в адеквате? Капитулировали? Добиваетесь пересмотра итогов Великой Отечественной войны? Требую вмешательства дипломатического корпуса, который должен расставить все точки над i. В этой «выставке» лживо всё, от первого до последнего слова, всё перемешали и сместили акценты! Это и есть ментальная агрессия! Убрать немедленно! И тех, кто «это» установил! Именно так выглядят предательство и подлость! — написал Олег Викторович и прикрепил ссылку на пост в дзен-канале «Сибирский гидрант».
На канале с 387 подписчиками был критичный разбор выставки, автор текста назвал выставку «крайне идеологизированной».
23 октября у себя на странице о выставке высказался уже вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов:
— Нахожусь в полном недоумении и глубоком возмущении фактом организации выставки об истории Берлинской стены, размещенной возле кинотеатра «Победа». Фотографии на стендах содержат прямой упрек в адрес СССР — авторы жалуются на «диктатуру» Советского Союза, — написал депутат от «Единой России». Он назвал выставку «безнравственной и кощунственной» и предложил «в качестве ответа провести выставку об ужасах фашизма».
Через три часа вице-мэр города Анна Терешкова сообщила, что выставка не была согласована с мэрией и уже демонтирована руководством «Победы». Она добавила, что после этого случая «Победа» будет согласовывать все выставки с мэрией.
Та самая выставка
НГС обратился к организаторам выставки, чтобы получить фотографии экспозиции. В кинотеатре «Победа» сообщили, что не могут помочь, а человек, который занимался выставками, уволился, и сейчас «его нет вообще, в принципе».
В Генеральном консульстве Германии в Новосибирске сообщили, что авторскими правами на экспозицию обладает Федеральный фонд исследований диктатуры Социалистической единой партии Германии в Берлине, поэтому они не могут предоставить материал. Однако консульство Германии вместе с «Победой» указаны как организаторы выставки. На стендах было написано, что экспозиция проходила в рамках Года Германии в России.
Любительские фотографии выставки сделал новосибирский маркетолог и краевед Андрей Поздняков — с его позволения мы публикуем их.
Мнение историка
По словам доцента кафедры всеобщей истории Гуманитарного факультета НГУ Сергея Куликова, с точки зрения исторической германской науки в отмененной выставке «нет ничего нового»:
— Если брать фото, подписи к ним, это доминирующая официальная позиция ФРГ, ее взгляд на историю германского единства, движения к нему, отношения между ГДР, ФРГ и советско-германские отношения. Второе — эта выставка не нова. В кинотеатре Маяковского в
Следующий момент: надо понимать, что холодная война тем и отличалась, что она никому не давала шансов поменять линию фронта. Будь это страна НАТО типа Италии или Франции, где коммунисты многие годы занимали первые места. Или любая страна Варшавского договора — тоже не имела шансов на это. Все это прекрасно понимали, никто не собирался устраивать провокацию, чтобы потом была какая-нибудь ядерная война.
Еще один момент: упрощается роль СССР в социализации ГДР и вообще событиях 1945–1952 годов. У нас была более сложная позиция в отношении будущего. Заметьте, они сами на выставке признались, что власть ГДР избирает социалистический курс с 1952 года. Спрашивается, а почему не с
К тому же объединение ГДР и ФРГ — это была проблема не только ГДР, но и западных немцев. Потому что, что греха таить, кто подписал сепаратистский акт создания отдельного государства Германия? ГДР возникла осенью
Следующий момент, я считаю, самый важный. Может, даже с психологической точки зрения. Выставка прошла не вовремя, да еще в публичном пространстве, в центре Новосибирска. Недавно Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о возможном применении ядерного оружия в отношении России. И вот в этом контексте выставка, на которую в другое время и внимания бы никто не обратил, воспринимается так обостренно. Ну, это контекст. Здесь важен контекст восприятия.
В прошлый четверг министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о готовности НАТО применить атомное оружие против России. Представители правящей партии раскритиковали ее слова.
В 2012 году много споров вызвало проведение выставки «Родина». Мероприятие едва не стоило кресла министру культуры Новосибирской области Наталье Ярославцевой. Депутаты-справедливороссы Анатолий Кубанов и Игорь Умербаев потребовали уволить ее, считая, что под видом искусства она проталкивает безнравственность и опасные политические идеи. Здесь можно посмотреть, какие картины там показывали.