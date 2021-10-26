26 октября вторник
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 4/10
usd 70.13
eur 81.74
Тема дняКак погибают в ковидариях. Откровенный репортаж
Все новости
Все новости

В центре Новосибирска со скандалом демонтировали выставку о падении Берлинской стены. Что там было?

Мы нашли фотографии и попросили историка оценить их

1 012
4Обсудить

Поделиться

Выставка начинается с приветственного слова генконсула Германии в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах Бернда Финке

Выставка начинается с приветственного слова генконсула Германии в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах Бернда Финке

Поделиться

В Новосибирске разгорелся скандал из-за выставки о падении Берлинской стены

На прошедших выходных у кинотеатра «Победа» в Новосибирске демонтировали выставку, посвященную истории Берлинской стены. Причиной назвали «нарекания общественности». До этого экспозицию публично критиковал вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов («Единая Россия»). Мы нашли фотографии уже закрытой выставки и показали их историку. Действительно ли на этих кадрах есть что-то из ряда вон выходящее?

Что произошло?

20 октября новосибирский общественник Олег Викторович опубликовал у себя на странице в Facebook пост об уличной выставке, которая проходила у кинотеатра «Победа».

— «Это» что? Требую вмешательства правоохранителей и разбора полетов во властных структурах! Где Минкульт? Вы в адеквате? Капитулировали? Добиваетесь пересмотра итогов Великой Отечественной войны? Требую вмешательства дипломатического корпуса, который должен расставить все точки над i. В этой «выставке» лживо всё, от первого до последнего слова, всё перемешали и сместили акценты! Это и есть ментальная агрессия! Убрать немедленно! И тех, кто «это» установил! Именно так выглядят предательство и подлость! — написал Олег Викторович и прикрепил ссылку на пост в дзен-канале «Сибирский гидрант».

На канале с 387 подписчиками был критичный разбор выставки, автор текста назвал выставку «крайне идеологизированной».

23 октября у себя на странице о выставке высказался уже вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов:

— Нахожусь в полном недоумении и глубоком возмущении фактом организации выставки об истории Берлинской стены, размещенной возле кинотеатра «Победа». Фотографии на стендах содержат прямой упрек в адрес СССР — авторы жалуются на «диктатуру» Советского Союза, — написал депутат от «Единой России». Он назвал выставку «безнравственной и кощунственной» и предложил «в качестве ответа провести выставку об ужасах фашизма».

Через три часа вице-мэр города Анна Терешкова сообщила, что выставка не была согласована с мэрией и уже демонтирована руководством «Победы». Она добавила, что после этого случая «Победа» будет согласовывать все выставки с мэрией.

Та самая выставка

НГС обратился к организаторам выставки, чтобы получить фотографии экспозиции. В кинотеатре «Победа» сообщили, что не могут помочь, а человек, который занимался выставками, уволился, и сейчас «его нет вообще, в принципе».

В Генеральном консульстве Германии в Новосибирске сообщили, что авторскими правами на экспозицию обладает Федеральный фонд исследований диктатуры Социалистической единой партии Германии в Берлине, поэтому они не могут предоставить материал. Однако консульство Германии вместе с «Победой» указаны как организаторы выставки. На стендах было написано, что экспозиция проходила в рамках Года Германии в России.

Любительские фотографии выставки сделал новосибирский маркетолог и краевед Андрей Поздняков — с его позволения мы публикуем их.

Авторы выставки — Немецкий федеральный фонд исследований диктатуры и немецкие газеты Die Welt и Bild

Авторы выставки — Немецкий федеральный фонд исследований диктатуры и немецкие газеты Die Welt и Bild

Поделиться

По информации мэрии, решение о демонтаже приняла «Победа»

По информации мэрии, решение о демонтаже приняла «Победа»

Поделиться

Теперь кинотеатр будет согласовывать экспозиции с мэрией

Теперь кинотеатр будет согласовывать экспозиции с мэрией

Поделиться

По словам историка Сергея Куликова, с исторической точки зрения в выставке «нет ничего нового»

По словам историка Сергея Куликова, с исторической точки зрения в выставке «нет ничего нового»

Поделиться

Ранее в Новосибирске уже проходила подобная выставка

Ранее в Новосибирске уже проходила подобная выставка

Поделиться

Некоторые увидели в выставке пропаганду со стороны немецкого консульства, а также «продвижение идей перестройки»

Некоторые увидели в выставке пропаганду со стороны немецкого консульства, а также «продвижение идей перестройки»

Поделиться

Андрея Панферова возмутил «прямой упрек в адрес СССР»

Андрея Панферова возмутил «прямой упрек в адрес СССР»

Поделиться

Берлинская стена просуществовала с 1961 по 1989 год. Она разделяла западную и восточную части Берлина

Берлинская стена просуществовала с 1961 по 1989 год. Она разделяла западную и восточную части Берлина

Поделиться

Берлинскую стену построили в ходе раздела Германии странами, победившими во Второй мировой войне

Берлинскую стену построили в ходе раздела Германии странами, победившими во Второй мировой войне

Поделиться

Разрушение Берлинской стены произошло в результате событий по смене власти на территории ГДР и последующего объединения Германии

Разрушение Берлинской стены произошло в результате событий по смене власти на территории ГДР и последующего объединения Германии

Поделиться

Мнение историка

По словам доцента кафедры всеобщей истории Гуманитарного факультета НГУ Сергея Куликова, с точки зрения исторической германской науки в отмененной выставке «нет ничего нового»:

— Если брать фото, подписи к ним, это доминирующая официальная позиция ФРГ, ее взгляд на историю германского единства, движения к нему, отношения между ГДР, ФРГ и советско-германские отношения. Второе — эта выставка не нова. В кинотеатре Маяковского в 2019-м, по-моему, году уже была подобная выставка. Чуть-чуть другой набор, но в принципе с содержательной точки зрения — та же песня. Но тогда, как ни странно, это не вызывало никакой особо негативной реакции. Тогда всё это было в закрытых помещениях, а не публично на улице, возможно, это тоже важный нюанс восприятия. Но, повторюсь, для меня как для историка тут ничего нового нет — что в 2019-м, что в 2021 году.

Следующий момент: надо понимать, что холодная война тем и отличалась, что она никому не давала шансов поменять линию фронта. Будь это страна НАТО типа Италии или Франции, где коммунисты многие годы занимали первые места. Или любая страна Варшавского договора — тоже не имела шансов на это. Все это прекрасно понимали, никто не собирался устраивать провокацию, чтобы потом была какая-нибудь ядерная война.

Еще один момент: упрощается роль СССР в социализации ГДР и вообще событиях 1945–1952 годов. У нас была более сложная позиция в отношении будущего. Заметьте, они сами на выставке признались, что власть ГДР избирает социалистический курс с 1952 года. Спрашивается, а почему не с 1945-го, 1946-го, 1949-го? Почему с 1952-го только? Это означает, что взгляд Сталина на политический режим подчиняется геополитике. Основной задачей для СССР было сделать Германию повторением Веймарской республики. Там был буржуазный строй, но Германия была нейтральной между Западом и Востоком, при этом была крупным экономическим партнером. Нас это абсолютно устраивало.

К тому же объединение ГДР и ФРГ — это была проблема не только ГДР, но и западных немцев. Потому что, что греха таить, кто подписал сепаратистский акт создания отдельного государства Германия? ГДР возникла осенью 1949-го, а ФРГ — весной 1949-го. Да и раскол по этой проблеме возник гораздо раньше. Германия была призом в начавшейся холодной войне. Да и потом, когда Германия объединялась, Горбачев пошел на большие уступки, сохранив объединенную Германию в НАТО.

Следующий момент, я считаю, самый важный. Может, даже с психологической точки зрения. Выставка прошла не вовремя, да еще в публичном пространстве, в центре Новосибирска. Недавно Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о возможном применении ядерного оружия в отношении России. И вот в этом контексте выставка, на которую в другое время и внимания бы никто не обратил, воспринимается так обостренно. Ну, это контекст. Здесь важен контекст восприятия.

В прошлый четверг министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о готовности НАТО применить атомное оружие против России. Представители правящей партии раскритиковали ее слова.

В 2012 году много споров вызвало проведение выставки «Родина». Мероприятие едва не стоило кресла министру культуры Новосибирской области Наталье Ярославцевой. Депутаты-справедливороссы Анатолий Кубанов и Игорь Умербаев потребовали уволить ее, считая, что под видом искусства она проталкивает безнравственность и опасные политические идеи. Здесь можно посмотреть, какие картины там показывали.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

историяспоры
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...