В центре Новосибирска со скандалом демонтировали выставку о падении Берлинской стены. Что там было?

— «Это» что? Требую вмешательства правоохранителей и разбора полетов во властных структурах! Где Минкульт? Вы в адеквате? Капитулировали? Добиваетесь пересмотра итогов Великой Отечественной войны? Требую вмешательства дипломатического корпуса, который должен расставить все точки над i. В этой «выставке» лживо всё, от первого до последнего слова, всё перемешали и сместили акценты! Это и есть ментальная агрессия! Убрать немедленно! И тех, кто «это» установил! Именно так выглядят предательство и подлость! — написал Олег Викторович и прикрепил ссылку на пост в дзен-канале «Сибирский гидрант».

На канале с 387 подписчиками был критичный разбор выставки, автор текста назвал выставку «крайне идеологизированной».



23 октября у себя на странице о выставке высказался уже вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов:

— Нахожусь в полном недоумении и глубоком возмущении фактом организации выставки об истории Берлинской стены, размещенной возле кинотеатра «Победа». Фотографии на стендах содержат прямой упрек в адрес СССР — авторы жалуются на «диктатуру» Советского Союза, — написал депутат от «Единой России». Он назвал выставку «безнравственной и кощунственной» и предложил «в качестве ответа провести выставку об ужасах фашизма».

